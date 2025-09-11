Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă

Recentele atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei demonstrează un nivel cu totul nou de agresiune din partea armatei ruse, dar pentru cei care au ascultat mesajul lui Vladimir Putin de săptămâna trecută, valurile de drone și rachete fac parte dintr-o campanie propagandistică mai amplă a Kremlinului.

Atacul de duminică al Rusiei a fost cel mai mare baraj de drone și rachete din cei peste trei ani de război. Apoi, miercuri, tensiunile cu Occidentul s-au intensificat și mai mult după ce dronele rusești au căzut pe teritoriul Poloniei.

După ce a rămas destul de tăcut în legătură cu Ucraina în săptămânile ce au urmat întâlnirii cu președintele american Donald Trump în Alaska, liderul de la Moscova a revenit asupra subiectului în timpul vizitei din China și Orientul Îndepărtat al Rusiei de luna aceasta.

Comentariile lui și atacurile aeriene tot mai intense par să fie o nouă încercare a Rusiei de a demonstra că rămâne hotărâtă să dicteze condițiile încheierii războiului din Ucraina.

Pentru Ucraina, mesajul lui Putin este că liderul rus este convins că el deține avantajul militar în această luptă. Pentru aliații Kievului din Europa, avertismentul lui Putin este că țările lor vor fi în pericol dacă vor trimite trupe în Ucraina. Pentru Trump, Putin semnalează că nu va face compromisuri în legătură cu cerințele sale principale, în timp ce continuă să susțină că Rusia rămâne pregătită să ajungă la un acord de pace, se arată într-o analiză The New York Times.

„Cred că există o lumină la capătul tunelului”, a spus Putin săptămâna trecută în timpul unei conferințe de presă la Beijing. „Dacă nu, atunci va trebui să îndeplinim toate sarcinile prin mijloace militare.”

Putin crede că apărarea Ucrainei este în pragul colapsului și ignoră pierderile uriașe ale armatei ruse

Obiectivul lui Putin, potrivit analiștilor și unor persoane apropiate de Kremlin, este să convingă Ucraina că rezistența contra mașinăriei de război a Rusiei este sortită eșecului.

În acest sens, președintele rus a susținut că unitățile pregătite de luptă ale Ucrainei au doar 47-48% din personalul necesar. „Acest lucru înseamnă că situația este acum în punctul cel mai critic”, a spus Putin.

În opinia sa, armata ucraineană are atât de puțini militari la dispoziție încât apărarea țării este în pragul colapsului. Mesajul final al lui Putin pentru Ucraina este că Kievul ar trebui să accepte orice acord de pace i se va oferi acum, pentru că în viitor condițiile vor fi mult mai proaste pentru ucraineni.

Susținătorii Kievului spun că Putin încearcă să forțeze Kievul să capituleze, ignorând pierderile uriașe ale armatei ruse și câștigurile teritoriale limitate din ultimul timp, precum și problemele economice întâmpinate de Rusia.

Rusia așteaptă ca SUA și Ucraina să facă următoarea mutare

Cât despre aliații Ucrainei din Europa, Putin i-a numit „partidul războiului” care vrea să lupte împotriva Rusiei „până la ultimul ucrainean”.

În timpul unei vizite în Vladivostok, Putin a spus că dacă trupele din țările occidentale vor apărea în Ucraina, „mai ales acum, în timpul luptelor, vom considera că sunt ținte legitime pentru distrugere”.

Incursiunea dronelor în spațiul aerian al Poloniei arată că Kremlinul este pregătit de o posibilă confruntare cu NATO.

Putin a spus la Beijing că administrația Trump „încearcă să găsească o soluție prin metode pașnice” și că liderii care au venit la parada militară a Chinei și-au exprimat speranța ca Trump să ajute la încheierea războiului.

La Vladivostok, președintele rus a sugerat faptul că Rusia așteaptă ca Statele Unite și Ucraina să facă următoarea mutare. „Vom respecta acele garanții de securitate care, bineînțeles, trebuie dezvoltate și pentru Rusia și pentru Ucraina. Nimeni nu a discutat încă asta cu noi la un nivel serios.”

