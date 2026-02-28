Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului înlăturat de la putere în 1979, a transmis un mesaj, sâmbătă, pe X, după atacul asupra Iranului. Acesta le-a spus iranienilor că „a sosit” ajutorul SUA și i-a tranmis liderului american Donald Trump să acționeze cu prudență pentru a proteja viețile civililor.

El a afirmat că ajutorul promis de președintele Statelor Unite, Donald Trump, „a sosit”, iar intervenția militară are un caracter umanitar, vizând Republica Islamică și aparatul său represiv, nu țara sau poporul iranian.

„Chiar și cu sosirea acestui ajutor, victoria finală va fi realizată de mâinile noastre. Noi, poporul iranian, vom încheia această luptă finală. Momentul întoarcerii pe străzi se apropie”, a declarat Pahlavi.

Fiul fostului șah a adresat un mesaj clar forțelor militare, de poliție și securitate din Iran, îndemnându-le să se alăture poporului.

„Ați depus jurământ să protejați Iranul și poporul iranian — nu Republica Islamică și conducătorii săi. Datoria voastră este să apărați oamenii, nu un regim care a luat țara noastră ostatică prin represiune și crime. Alăturați-vă poporului și ajutați la realizarea unei tranziții stabile și sigure”, se arată în mesajul lui.

De asemenea, Pahlavi i-a transmis un mesaj și președintelui american Donald Trump: „Vă cer să acționați cu maximă prudență pentru a proteja viețile civililor și ale compatrioților mei. Poporul Iranului este aliatul vostru natural și al lumii libere, și nu va uita niciodată sprijinul vostru în cea mai dificilă perioadă a istoriei contemporane a Iranului”.

Reza Pahlavi a îndemnat iranienii să rămână în siguranță, în case, până la „momentul potrivit” să revină pe străzi pentru „acțiunea finală”.

„Vă cer să rămâneți momentan în case și să vă păstrați siguranța. Fiți vigilenți și pregătiți, astfel încât, la momentul potrivit — pe care îl voi anunța precis — să puteți reveni pe străzi pentru acțiunea finală”, a scris el.

Acesta a încheiat mesajul cu un apel la unitate și speranță: „Suntem foarte aproape de victoria finală. Vreau să fiu alături de voi cât mai curând posibil, pentru ca împreună să recucerim și să reconstruim Iranul. Trăiască Iranul!”.

