Live TV

Video Mesajul lui Reza Pahlavi, fiul fostului şah, după atacul asupra Iranului. Ce i-a transmis lui Donald Trump

Data actualizării: Data publicării:
reza Pahlavi
Foto: Captură video X

Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului înlăturat de la putere în 1979, a transmis un mesaj, sâmbătă, pe X, după atacul asupra Iranului. Acesta le-a spus iranienilor că „a sosit” ajutorul SUA și i-a tranmis liderului american Donald Trump să acționeze cu prudență pentru a proteja viețile civililor. 

El a afirmat că ajutorul promis de președintele Statelor Unite, Donald Trump, „a sosit”, iar intervenția militară are un caracter umanitar, vizând Republica Islamică și aparatul său represiv, nu țara sau poporul iranian.

„Chiar și cu sosirea acestui ajutor, victoria finală va fi realizată de mâinile noastre. Noi, poporul iranian, vom încheia această luptă finală. Momentul întoarcerii pe străzi se apropie”, a declarat Pahlavi.

Fiul fostului șah a adresat un mesaj clar forțelor militare, de poliție și securitate din Iran, îndemnându-le să se alăture poporului.

„Ați depus jurământ să protejați Iranul și poporul iranian — nu Republica Islamică și conducătorii săi. Datoria voastră este să apărați oamenii, nu un regim care a luat țara noastră ostatică prin represiune și crime. Alăturați-vă poporului și ajutați la realizarea unei tranziții stabile și sigure”, se arată în mesajul lui. 

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

De asemenea, Pahlavi i-a transmis un mesaj și președintelui american Donald Trump: „Vă cer să acționați cu maximă prudență pentru a proteja viețile civililor și ale compatrioților mei. Poporul Iranului este aliatul vostru natural și al lumii libere, și nu va uita niciodată sprijinul vostru în cea mai dificilă perioadă a istoriei contemporane a Iranului”.

Reza Pahlavi a îndemnat iranienii să rămână în siguranță, în case, până la „momentul potrivit” să revină pe străzi pentru „acțiunea finală”.

„Vă cer să rămâneți momentan în case și să vă păstrați siguranța. Fiți vigilenți și pregătiți, astfel încât, la momentul potrivit — pe care îl voi anunța precis — să puteți reveni pe străzi pentru acțiunea finală”, a scris el.

Acesta a încheiat mesajul cu un apel la unitate și speranță: „Suntem foarte aproape de victoria finală. Vreau să fiu alături de voi cât mai curând posibil, pentru ca împreună să recucerim și să reconstruim Iranul. Trăiască Iranul!”.

Citește și: VIDEO Donald Trump, primele declarații după atacul asupra Iranului: SUA au început „operaţiuni militare majore”

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
firma anaf la intrarea in institutie
1
Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF...
Russia Nemtsov Anniversary
2
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a...
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
3
Încă o țară respinge cererea Ungariei de a permite tranzitul petrolului rusesc prin...
Serghei Lavrov
4
Lavrov confirmă că Rusia „joacă teatrul negocierilor”: „Nu avem termene limită, avem doar...
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău.
5
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea...
Gigi Becali: ”E singura mea plăcere lumească, altă distracție nu mai am”
Digi Sport
Gigi Becali: ”E singura mea plăcere lumească, altă distracție nu mai am”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
benjamin netanyahu face declaratii
Benjamin Netanyahu: Atacurile SUA-Israel împotriva Iranului vor permite iranienilor să răstoarne regimul ayatollahului
Donald Trump.
Donald Trump, primele declarații după atacul asupra Iranului. Președintele SUA îndeamnă la răsturnarea puterii
Ayatollahul Ali Khamenei
Ayatollahul Ali Khamenei, mutat într-o „locație sigură” după ce Israelul a atacat Iranul. El ar fi fost una dintre principalele ținte
Explozii în Teheran
Operațiunea „Răgetul leului / Epic Fury”: SUA și Israelul au atacat Iranul. Misiunea este prevăzută să dureze mai multe zile
Pasager avion
Numărul americanilor care părăsesc SUA a atins un nivel record. Sunt luate în calcul și țări mai puțin ofertante, precum Albania
Recomandările redacţiei
Ministerul Afacerilor Externe.
Reacția MAE după atacul SUA și al Israelului asupra Iranului...
profimedia-1078901526
Ce semnificație simbolică în iudaism are momentul atacului SUA-Israel...
racheta balistica
Ce poate face noua rachetă balistică FP-7, testată de producătorul...
comisia europeana
Comisia Europeană lansează agenda pentru prevenirea și combaterea...
Ultimele știri
Pericol la munte: risc mare de avalanșă în mai multe masive montane. Avertismentul lansat de salvamontiști și meteorologi
Nereguli grave, descoperite la Spitalul Județean Călărași. Vicepreședintele CJ susține că telefonul pentru programări era pe silențios
Bobby J. Brown, cunoscut din „The Wire”, a murit. Este al treilea actor din acest serial care moare din decembrie încoace
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O avocată a promis 5.000 $ oricui îi va face cunoștință cu bărbatul vieții ei. Ce s-a petrecut la scurt timp...
Cancan
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a făcut prăpăd în vestiarul unei echipe din SuperLiga: “Băi, nesimţiţilor, băi...
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Afacerile care l-au „curățat în mare parte” pe Cristi Borcea: ”Pachetul era în piață cam 100 de lei”
Adevărul
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri?
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Casa pe care Macaulay Culkin a cumpărat-o de la Kiefer Sutherland, vândută pentru o sumă impresionantă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
VIDEO Antrenorul a vrut să-l schimbe în minutul 35, dar a refuzat categoric să iasă. Ce a urmat a făcut...
Pro FM
Shakira, reacție nemascată după ce a zărit un carton cu chipul lui Gerard Pique la concertul ei. "Este totuși...
Film Now
Greșeala care l-ar fi putut costa viața pe Daniel Radcliffe, făcută la filmările "Harry Potter": " Nu aveam...
Adevarul
„Comoditatea mașinii personale e de fapt masochism și barosăneală”. Dezbaterea virală despre traficul din...
Newsweek
Pensionarii pe minus. Ajutoarele one-off, un plus la pensie de 80 lei/lună. Inflația scade pensiile cu 200 lei
Digi FM
Obișnuia să facă bani din poze deocheate și să consume droguri, azi stă și citește Biblia: "Este un rău pur...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Christina Applegate, fără ocolișuri despre copilăria în care a fost abuzată: "Între trei și șapte ani a fost...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...