Mesajul lui Tom Hanks după ce a fost detectat cu coronavirus: „Nu uitați, în baseball nu se plânge”

Actorul american Tom Hanks şi soţia sa, Rita Wilson, care se află în carantină la Gold Coast, pe coasta de est a Australiei, după ce au fost testaţi pozitiv pentru COVID-19, au spus că iau lucrurile ''pe rând''.



''Avem COVID-19 şi suntem izolaţi ca să nu o răspândim. Sunt unii cărora le-ar putea provoca o boală foarte serioasă. Luăm lucrurile pe rând'', a scris Hanks pe Twitter.



Alături de o fotografie cu el şi soţia sa, Hanks a scris că amândoi le mulţumesc celor din Australia ''care ne îngrijesc atât de bine''.

''Sunt lucruri pe care le putem face cu toţii pentru a trece prin asta urmând sfaturile experţilor şi având grijă de noi şi de ceilalţi, aşa-i? Nu uitați, în ciuda tuturor evenimentelor actuale, în baseball nu se plânge'', a scris actorul cu referire la o replică faimoasă din filmul din 1992 ''A League of Their Own''.



Actorul premiat cu Oscar a ajuns în Australia pentru pre-producţia filmului biografic al regizorului Baz Luhrmann despre Elvis Presley, în care joacă rolul managerului vedetei, colonelul Tom Parker. Producţia a încetat după ce Hanks, în vârstă de 63 de ani, a confirmat joi vestea despre infectarea cu coronavirus, scrie Agerpres.



Wilson, care este producătoare la Hollywood, a susţinut sâmbătă un concert la Opera din Sydney, eveniment la care au participat aproximativ 207 persoane, inclusiv Hanks. Reprezentanţii sălii au anunţat că i-au informat deja pe toţi cei care au intrat în contact cu cei doi şi, în plus, a dezinfectat spaţiile.



Unul dintre fiii lui Tom Hanks, a declarat joi că este încrezător că actorul şi soţia sa se vor recupera după coronavirus şi a mulţumit fanilor pentru susţinere.



''Părinţii mei sunt îngrijiţi excelent în Australia şi sunt bine (şi au o stare de spirit bună)'', a scris Colin Hanks pe Instagram. ''Sunt încrezător că se vor recupera complet'', a adăugat el.



Actorul şi soţia sa au fost plasaţi în carantină într-un spital australian, după ce au fost testaţi pozitiv pentru noul coronavirus în timp ce vedeta americană se pregătea să filmeze în Australia, au anunţat joi autorităţile din statul Queensland. Artistul a dezvăluit anterior pe reţelele sociale că are COVID-19, la fel şi soţia sa, Rita Wilson, în vârstă de 63 de ani.



Tom Hanks este prima vedetă de la Hollywood care a anunţat că a contractat noul coronavirus.

Editor web: A.P.