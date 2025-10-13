Live TV

Mesajul lui Zelenski, după ce Trump l-a amenințat pe Putin: „Poate fi forțat să facă pace, la fel ca oricare alt terorist”

Data publicării:
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta) Foto: Profimedia
Din articol
Tomahawk pentru Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, în cadrul celei de-a 71-a sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO, că Vladimir Putin poate fi forțat să oprească războiul din Ucraina, „la fel ca oricare alt terorist”. În acest sens, el spune că o decizie privind furnizarea de sisteme de apărare aeriană și rachete trebuie luată în viitorul apropiat, relatează RBC Ukraine

El a menționat că războiul din Orientul Mijlociu se apropie de sfârșit, astfel încât, după atâtea victime, există o șansă reală pentru pace. 

„Putin poate fi forțat să facă pace, la fel ca oricare alt terorist. Chiar și Hamas a eliberat ostaticii. Dacă acest lucru este posibil, atunci și Putin poate fi forțat să restabilească pacea”, a spus Zelenski.

Oprind Rusia acum, spune el, țările NATO se vor ajuta pe ele însele.

„Înainte de venirea iernii, Putin speră să folosească această teroare pentru a ne înfrânge rezistența. Nu trebuie să lăsăm asta să se întâmple. Așadar, vă îndemn să pledați în parlamentele și guvernele voastre pentru apărări aeriene mai puternice și pentru rachetele de care avem nevoie. Deciziile privind ambele sisteme și rachetele trebuie luate în următoarele săptămâni”, a declarat Zelenski.

El a reamintit, de asemenea, că duminică a discutat cu președintele american Donald Trump despre sistemele Patriot, rachetele Tomahawk, echipamentele energetice de care Ucraina are nevoie și necesitatea de a împiedica partenerii să cumpere petrol rusesc.

„Chiar dacă ungurii susțin că acest lucru le sporește șansele în alegeri, pe termen lung, acesta subminează securitatea țării lor și a Europei. Pentru Putin, fiecare miliard contează. Nu poți face parte din lumea liberă și, în același timp, să îi finanțezi pe cei care vor să o distrugă”, a subliniat președintele.

Declarațiile lui Zelenski vin în contextul în care Trump l-a amenințat pe Putin că ar putea furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, dacă războiul nu se încheie.

Vorbind cu reporterii la bordul Air Force One în timp ce se îndrepta spre Israel, Trump a spus că doreşte să se asigure că Ucraina primeşte un nou stoc de arme, la cererea lui Zelenski.

„Ei ar dori să aibă rachete Tomahawk. Este un pas înainte”, a declarat Donald Trump.

Tomahawk pentru Ucraina

Anterior, Trump a declarat că decizia de a transfera rachete Tomahawk către Ucraina a fost deja luată. Zelenski a răspuns exprimându-și speranța că primirea acestor rachete va forța Rusia să „se trezească la realitate” și să accepte negocierile.

Rusia a calificat declarația președintelui american drept „o lovitură serioasă” pentru relațiile ruso-americane.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat că transferul rachetelor Tomahawk către Ucraina ar putea duce la o „nouă rundă de escaladare”, deoarece aceste rachete „ar putea avea capacități nucleare”.

Putin a declarat că Rusia intenționează să-și consolideze sistemele de apărare aeriană, în contextul informațiilor din SUA privind transferul rachetelor Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
1
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
Screenshot 2025-10-11 213821
2
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
3
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
profimedia-1029625023
4
„Șoferi la război.” Noua metodă a lui Putin prin care îi păcălește pe ruși să lupte pe...
ludovic orban si klaus iohannis
5
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
Total neașteptat! Ce i-a spus Gigi Becali soției sale, chiar înainte de miezul nopții: ”Să nu mai aibă aștia ce face”
Digi Sport
Total neașteptat! Ce i-a spus Gigi Becali soției sale, chiar înainte de miezul nopții: ”Să nu mai aibă aștia ce face”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în...
Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel
Ostaticii în viață au fost eliberați de Hamas. Trump declară în...
poza deschidere
Anchetă Digi24. Sute de medici din spitalele de stat refuză avortul...
Vladimir Putin
Putin a trimis „omuleți verzi” la granița cu Estonia. ISW: Rusia a...
Ultimele știri
Nicușor Dan: Violența împotriva copiilor nu se justifică în nicio circumstanță. Nu este firească, este o alegere a societății
Șofer român, înjunghiat mortal în Italia. Tânărul de 32 de ani a fost găsit fără suflare lângă TIR-ul pe care îl conducea
Putin ar putea ataca NATO în orice moment, avertizează șeful spionajului de la Berlin: „Suntem deja sub foc”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Un submarin rusesc a ieşit la suprafaţă în largul coastelor Bretaniei.
Un submarin rusesc, capabil să lanseze rachete Kalibr, a fost surprins în apele NATO: „Suntem pregățiti să ne apărăm”
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
„Putin este un șobolan disperat, încolțit”. Reacția unui congressman american după ce Putin a pus în mișcare trupe lângă Estonia
Rafinărie rusă atacată de dronă
Criză fără precedent în Rusia. Putin, forțat să ia măsuri după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești
Brusselsí EU quarter
Un polițist din Bruxelles, care avea acces la diplomați acreditați în Belgia, a fost acuzat de spionaj
Vladimir Putin
Rusia nu mai este capabilă să crească semnificativ numărul de noi recruți, chiar dacă oferă sume considerabile de bani
Partenerii noștri
Pe Roz
Venus, planeta iubirii și a frumuseții, intră în Fecioară. Zodiile care vor avea noroc pe toate planurile
Cancan
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Fanatik.ro
De ce a jucat, de fapt, Ionuț Radu titular în fața lui Ștefan Târnovanu în România – Austria 1-0
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Dezvăluiri din vestiarul României! Virgil Ghiță rupe tăcerea și face destăinuiri despre Mircea Lucescu și...
Adevărul
Strâmtoarea de la granița NATO care ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Cât costă carnea de porc la final de 2025? Românii au început să comande deja pentru Crăciun
Digi FM
Un tânăr nepalez s-a filmat dansând pe manele cu soția sa, o româncă din București, în țara lui natală...
Digi Sport
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dezvăluiri despre ultimele luni din viața actriței Diane Keaton. Prietenă apropiată: „Era foarte, foarte...
Adevarul
Rușii nu mai vin cu tancul. Moscova își schimbă modelul de luptă și ar putea lovi NATO mai devreme decât se...
Newsweek
Stagiul de cotizare suplimentar acordat la grupe trebuie considerat contributiv la pensie? 2 opinii
Digi FM
Mireasa vrea o lună de miere de 15.000 de dolari, dar mirele are alte planuri: „Mă face să mă întreb dacă ar...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fosta soție a lui Woody Allen, Mia Farrow, omagiu pentru Diane Keaton, în ciuda trecutului complicat dintre...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...