Mesajul lui Zelenski, după ce Trump l-a amenințat pe Putin: „Poate fi forțat să facă pace, la fel ca oricare alt terorist”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, în cadrul celei de-a 71-a sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO, că Vladimir Putin poate fi forțat să oprească războiul din Ucraina, „la fel ca oricare alt terorist”. În acest sens, el spune că o decizie privind furnizarea de sisteme de apărare aeriană și rachete trebuie luată în viitorul apropiat, relatează RBC Ukraine.

El a menționat că războiul din Orientul Mijlociu se apropie de sfârșit, astfel încât, după atâtea victime, există o șansă reală pentru pace.

„Putin poate fi forțat să facă pace, la fel ca oricare alt terorist. Chiar și Hamas a eliberat ostaticii. Dacă acest lucru este posibil, atunci și Putin poate fi forțat să restabilească pacea”, a spus Zelenski.

Oprind Rusia acum, spune el, țările NATO se vor ajuta pe ele însele.

„Înainte de venirea iernii, Putin speră să folosească această teroare pentru a ne înfrânge rezistența. Nu trebuie să lăsăm asta să se întâmple. Așadar, vă îndemn să pledați în parlamentele și guvernele voastre pentru apărări aeriene mai puternice și pentru rachetele de care avem nevoie. Deciziile privind ambele sisteme și rachetele trebuie luate în următoarele săptămâni”, a declarat Zelenski.

El a reamintit, de asemenea, că duminică a discutat cu președintele american Donald Trump despre sistemele Patriot, rachetele Tomahawk, echipamentele energetice de care Ucraina are nevoie și necesitatea de a împiedica partenerii să cumpere petrol rusesc.

„Chiar dacă ungurii susțin că acest lucru le sporește șansele în alegeri, pe termen lung, acesta subminează securitatea țării lor și a Europei. Pentru Putin, fiecare miliard contează. Nu poți face parte din lumea liberă și, în același timp, să îi finanțezi pe cei care vor să o distrugă”, a subliniat președintele.

Declarațiile lui Zelenski vin în contextul în care Trump l-a amenințat pe Putin că ar putea furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, dacă războiul nu se încheie.

Vorbind cu reporterii la bordul Air Force One în timp ce se îndrepta spre Israel, Trump a spus că doreşte să se asigure că Ucraina primeşte un nou stoc de arme, la cererea lui Zelenski.

„Ei ar dori să aibă rachete Tomahawk. Este un pas înainte”, a declarat Donald Trump.

Tomahawk pentru Ucraina

Anterior, Trump a declarat că decizia de a transfera rachete Tomahawk către Ucraina a fost deja luată. Zelenski a răspuns exprimându-și speranța că primirea acestor rachete va forța Rusia să „se trezească la realitate” și să accepte negocierile.

Rusia a calificat declarația președintelui american drept „o lovitură serioasă” pentru relațiile ruso-americane.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat că transferul rachetelor Tomahawk către Ucraina ar putea duce la o „nouă rundă de escaladare”, deoarece aceste rachete „ar putea avea capacități nucleare”.

Putin a declarat că Rusia intenționează să-și consolideze sistemele de apărare aeriană, în contextul informațiilor din SUA privind transferul rachetelor Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina.

