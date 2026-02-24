Live TV

Video Mesajul Maiei Sandu la patru ani de război în Ucraina: „Aţi ţinut Rusia departe de ţara noastră şi aţi protejat Europa”

Data actualizării: Data publicării:
maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu. Foto: Profimedia

La patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate fermă cu Kievul, subliniind că Ucraina „merită o pace dreaptă” și mulțumind poporului ucrainean pentru că „a ținut Rusia departe” de Republica Moldova și a protejat Europa. Declarația a fost publicată pe rețelele sociale și însoțită de un mesaj video, în timp ce o delegație de deputați moldoveni participă la Kiev la ceremoniile organizate pentru comemorarea a patru ani de război.

„În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Şi a rămas în picioare. Dârzenia poporului ucrainean este o lumină pentru întreaga lume liberă. Ne înclinăm în faţa memoriei celor care şi-au pierdut viaţa în cei patru ani de război. Împărtăşim durerea celor care au pierdut pe cineva drag. Purtăm în amintire suferinţa celor care au fost răniţi sau au fugit din calea armelor. Nu uităm chinul prizonierilor de război, torturaţi şi umiliţi în captivitate”, se arată în mesajul şefei statului postat pe Facebook, împreună cu un set de imagini ce arată urmările şi suferinţa provocată ucrainenilor de războiul de agresiune al Rusiei.

„Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea şi libertatea noastră şi a întregii Europe”, adaugă şefa statului moldovean. „Ucraina merită o pace dreaptă. Iar noi vom sprijini Ucraina cu solidaritate neştirbită”, promite Maia Sandu.

„Timp de patru ani lungi, Ucraina a apărat nu numai propria libertate, ci şi pacea dincolo de graniţele sale. Vă mulţumim că aţi ţinut Rusia departe de ţara noastră şi că aţi protejat Europa. Vă suntem alături – astăzi şi în fiecare zi”, a transmis Maia Sandu şi într-un mesaj video postat pe X, în limba engleză.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În acelaşi timp, potrivit NewsMaker, o delegaţie de deputaţi din Parlamentul Republicii Moldova – membri ai Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina – participă marţi, la Kiev, la evenimentele comemorative organizate în contextul marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina.

Delegaţia este condusă de preşedintele Grupului de prietenie, Alexandr Trubca. La Kiev, deputaţii vor participa, alături de parlamentari din mai multe ţări, la evenimentele comemorative organizate de legislativul ucrainean.

Luni, preşedintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, a participat la Reuniunea specială a Forumului pentru Securitatea Mării Negre, organizată la Odesa. Evenimentul a fost dedicat analizării felului în care războiul remodelează parteneriatele şi regulile puterii globale.

De asemenea, în seara zilei de 23 februarie, clădirea Parlamentului de la Chişinău a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate şi susţinere a poporului ţării vecine.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
vad in antarctica
3
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
soldati rusi urcati in avion
4
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
5
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în...
Neverosimil: imaginile cu Donald Trump fac înconjurul lumii
Digi Sport
Neverosimil: imaginile cu Donald Trump fac înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului.
Mesajul sfidător al Kremlinului la patru ani de când Putin a ordonat începerea invaziei pe scară largă în Ucraina
JURNAL ORA 09 CF 240226_13191
Povestea unei mame din Odesa care a fugit din calea războiului și s-a refugiat la Iași cu fiica sa de șase ani. „Am avut mare noroc”
Soldați tineri în Rusia
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front (BBC)
Volodimir Zelenski și Donald Trump.
Ce mesaj i-a transmis Zelenski lui Trump la patru ani de la începutul războiului din Ucraina
Digi 24_2026_02_24_07_33_59
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 24 februarie 
Recomandările redacţiei
Dmitri Medvedev încruntat
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot...
femeie cu umbrela si ninsoare
Aproape toată țara, vizată de ploi, viscol, ninsori și vânt puternic...
G7 Leaders Meeting on the Anniversary of the Russian Invasion of Ukraine, Kiev, Kyiv Oblast - 24 Feb 2025
Ursula von der Leyen și Antonio Costa, vizită în Kiev la patru ani de...
Bucharest City Hall
Scandal în CGMB: Daniel Băluță anunță intrarea în grevă a...
Ultimele știri
Ministrul Agriculturii, acuzat că a „furat” o idee propusă de AUR și a prezentat-o la Bruxelles. Reacția lui Florin Barbu
Limitarea produselor marcă proprie ar putea duce la scumpiri. Vicepreședintele ANCMMR: „Este o măsură intruzivă asupra pieței libere”
Câți soldați ruși au murit în patru ani de război (investigație BBC și Mediazona). Anul 2025 a fost cel mai sângeros
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Fanatik.ro
Mihai Rotaru, prime uriaşe la Universitatea Craiova! Cât încasează jucătorii pentru victorie şi pentru...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, răspuns pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali: “Este foarte interesant ca marea rivală să dorească...
Adevărul
Reforma administrației, pe masa Guvernului: salarii reduse cu 10%, concedieri în masă, amenzi majorate și...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu știe un cuvânt în limba română!" A făcut-o praf pe Julia Sauter, iar acum a primit o replică pe măsură
Pro FM
Wiz Khalifa, moment controversat de ziua fiului său. Tradiția care a stârnit reacții după ce l-a lovit de 13...
Film Now
Zendaya, surprinsă cu verighetă în locul inelului de logodnă. Fanii sunt convinși că actrița s-a căsătorit în...
Adevarul
Situație de forță majoră. Rușii de la Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră
Newsweek
Zi decisivă pentru ajutoare la pensie de 1.000 lei. De ce ezită Bolojan să dea bani în plus pensionarilor?
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...