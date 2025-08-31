Live TV

Video Mesajul mamei unui ostatic pentru Netanyahu: „Mă voi asigura personal că vei fi inculpat de crimă”

Data publicării:
Thousands protested to seal the next phases of the hostage in Tel Aviv, Israel - 15 Feb 2025
Fiul femeii a fost răpit pe 7 octombrie 2023, împreună cu alte peste 200 de persoane. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Băiatul, ținut captiv aproape doi ani Benny Gantz face apel la Benjamin Netanyahu să formeze un guvern pentru eliberarea ostaticilor și excluderea extremiștilor de la putere Tensiuni în negocierile pentru un armistițiu în Gaza: Hamas îl acuză pe Benjamin Netanyahu că „torpilează orice acord”

Mama unui ostatic israelian ţinut în Fâşia Gaza de aproape 23 de luni l-a ameninţat, sâmbătă, pe premierul Benjamin Netanyahu că îl va da în judecată şi că îl va acuza de „crimă”, dacă fiul său nu este eliberat în viaţă, relatează AFP, preluat de News.ro. 

Femeia i-a transmis un mesaj public premierului israelian.

„Netanyahule, dacă Matan se întoarce într-un sicriu (...), mă voi asigura personal că vei fi inculpat de crimă”, l-a ameninţat sâmbătă Einav Zangauker, o reprezentantă de prim-plan a Forumului Familiilor Ostaticilor, la Tel Aviv, înaintea unei manifestaţii la care mii de manifestanţi au cerut din nou eliberarea ostaticilor şi încetarea Războiului din Fâşia Gaza.

Băiatul, ținut captiv aproape doi ani

Matan Zangauker a fost răpit pe 7 octombrie 2023, împreună cu alte peste 200 de persoane, într-un atac fără precedent al mişcării islamiste Hamas în sudul Israelului, care a declanşat Războiul din Fâşia Gaza.

Mii de manifestanţi au cerut din nou, sâmbătă, eliberarea ostaticilor şi oprirea Războiului din Fâşia Gaza.

Hamasul a anunţat recent că a acceptat o propunere a mediatorilor în vederea unui armistiţiu de 60 de zile şi elibearea ostaticilor în două etape.

Israelul nu a răspuns însă în mod oficial, iar Guvernul a dat ordin armatei să se pregătească de o ofensivă majoră împotriva oraşului Gaza, cu scopul afişat de a aneantiza Hamasul şi de a elibera ostaticii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Atacul de la 7 Octombrie a anternat moartea a 1,219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza unor date oficiale israeliene. Dintre cele 251 de persoane răpute atunci, 47 sunt ţinute în continuare ostatice în Fâşia Gaza, dintre care se presupune că sunt în viaţă 20.

Represaliile militare israeliene s-au soldat cu cel puţin 63.371 de morţi în Fâşia Gaza, majoritatea civili, potrivit Ministerului Sănătăţi Hamas, considerate fiabile de către ONU.

Benny Gantz face apel la Benjamin Netanyahu să formeze un guvern pentru eliberarea ostaticilor și excluderea extremiștilor de la putere

Liderul partidului de opoziţie Uniunea Naţională, Benny Gantz, din Israel, a lansat săptămâna trecută un apel către premierul Benjamin Netanyahu şi alţi doi lideri ai opoziţiei pentru a forma un guvern temporar care să permită eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza cu îndepărtarea extremei drepte de la putere, informează AFP şi dpa, preluate de Agerpres.

Aceşti ostatici au fost răpiţi pe 7 octombrie 2023 în timpul unui atac fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas în Israel, atac care a declanşat războiul în Fâşia Gaza.

După retragerea din coaliţia sa, în iulie, a partidelor ultraortodoxe aşkenaze, Netanyahu nu mai deţine majoritate absolută în Parlament şi este tributar aliaţilor săi de extremă dreaptă, care refuză orice acord cu Hamas pentru eliberarea ostaticilor şi pledează pentru continuarea războiului până la anihilarea mişcării palestiniene în Gaza.

Tensiuni în negocierile pentru un armistițiu în Gaza: Hamas îl acuză pe Benjamin Netanyahu că „torpilează orice acord”

Gruparea islamistă palestiniană Hamas l-a acuzat, cu o săptămână în urmă, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că vine cu „noi condiţii” ori de câte ori ambele părţi sunt aproape de a semna un armistiţiu, adică exact ceea ce a declarat fostului purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Matthew Miller, într-un interviu acordat postului de televiziune israelian Canalul 13, informează EFE, citată de Agerpres.

„Confesiunile israeliene şi americane confirmă că Netanyahu este adevăratul obstrucţionist al acordurilor de schimb (n.r. de ostatici israelieni pentru deţinuţi palestinieni) şi al armistiţiilor”, a declarat duminică Hamas, într-un comunicat oficial.

„Confesiunile lui (...) Miller confirmă că Netanyahu a tergiversat şi a minţit, impunând noi condiţii de fiecare dată când ne apropiam de un acord”, adaugă comunicatul, referindu-se la Matthew Miller, o figură importantă în fosta administraţie a preşedintelui american Joe Biden, care a răspuns la întrebările presei despre Gaza.

Într-un interviu acordat postului de televiziune israelian Canal 13, Miller a declarat că au fost „foarte aproape” să ajungă la un acord, însă Netanyahu a formulat noi cerinţe, între care refuzul său de a abandona aşa-numitul coridor Philadelphia.

 

Editor : Iulia Bălăianu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
un politist coboara in rapel si intra pe geamul unei locuinte
1
Bărbatul baricadat în casă, în Otopeni, a fost capturat. Momentul în care trupele...
alexandru Rogobete face declaratii
2
Alexandru Rogobete anunţă principalele schimbări în Sănătate, după adoptarea Pachetului 2...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
4
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
fulger furtuna
5
Vremea se schimbă radical, de pe o zi pe alta: meteorologii au anunțat cod galben. Ce...
”Să oprească tot. Mulți vor muri”. N-au ținut cont și a apărut bilanțul, iar acum a fost cerută o măsură radicală
Digi Sport
”Să oprească tot. Mulți vor muri”. N-au ținut cont și a apărut bilanțul, iar acum a fost cerută o măsură radicală
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
Surse Digi24: Coaliția se pregătește să taie 70.000 de posturi din...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria...
camere radar viteza pod braila
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt...
Middle aged man wearing coronavirus Covid 19 mask on the go
România, pe locul 45 mondial la mortalitatea cauzată de poluare. Noi...
Ultimele știri
Polenul de ambrozie sufocă România. Efecte resimțite chiar și de persoanele fără alergii
Mii de oameni au ieșit în stradă în Mexic pentru cei 130.000 de dispăruți. Persoanele de negăsit, o criză în statul latino-american
Arheologii spun că au descoperit scena unui miracol biblic: locul în care Isus a vindecat un bărbat orb
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Idan Shtivi
Israelul anunţă că a identificat rămăşiţele unui ostatic. Cine era Idan Shtivi: „A plecat să danseze şi nu s-a mai întors”
Greta Thunberg
Greta Thunberg pleacă din nou spre Gaza, la bordul unei flotile cu ajutor umanitar care vrea să spargă blocada israeliană
Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi
Prim-ministrul autoproclamat al rebelilor Houthi din Yemen a fost ucis într-un atac israelian
Atac rusesc la Zaporojie.
Rusia a atacat Ucraina cu 537 de drone şi 45 de rachete. Cel puțin o persoană a murit
Donald Trump
Casa Albă anunță că Trump continuă demersurile pentru o întâlnire Putin-Zelenski
Partenerii noștri
Pe Roz
"Eram prea frumoasă ca să fiu gardian de închisoare". Soțiile și iubitele prizonierilor îi puseseră gând rău...
Cancan
Nicușor Dan s-a întâlnit cu ispita de la Insula iubirii 2025! Momentul în care președintele României îi...
Fanatik.ro
Fostul căpitan al lui Dinamo și al naționalei României, scandal șocant cu soția care a cerut ordin de...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Gigi Becali vrea marca “Steaua”: “Dacă se scoate la licitaţie, atâta dau pe ea”
Adevărul
România, ironizată și simpatizată în Balcani: „Vampiri. Urși peste tot. Le place să bârfească la muncă și îi...
Playtech
Profesorii refuză deschiderea anului școlar 2025. Nu vor să participe la deschiderea noului an școlar din 9...
Digi FM
Prințesa Sheikha Mahra a Dubaiului, cerută în căsătorie de French Montana. Cât valorează inelul de logodnă cu...
Digi Sport
Scandal uriaș! Gabi Tamaș s-ar fi luat la bătaie cu un bodyguard și ar fi fost ”aruncat în stradă”. Ce a urmat
Pro FM
De ce Anna Kournikova trăiește departe de lumina reflectoarelor de la 21 de ani. Ea și Enrique Iglesias...
Film Now
Ce avere și ce cheltuieli are Stifler din "American Pie". Veniturile lui Seann William Scott, dezvăluite în...
Adevarul
Bulgarii se feresc din calea șoferilor români: „Sunt complet imprudenți. Viteze foarte mari, depășiri în...
Newsweek
S-a pensionat după 35 ani cu 1.400 lei. Cu aceeași vechime alt pensionar a luat 6.700 lei. De ce?
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie