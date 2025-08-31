Mama unui ostatic israelian ţinut în Fâşia Gaza de aproape 23 de luni l-a ameninţat, sâmbătă, pe premierul Benjamin Netanyahu că îl va da în judecată şi că îl va acuza de „crimă”, dacă fiul său nu este eliberat în viaţă, relatează AFP, preluat de News.ro.

Femeia i-a transmis un mesaj public premierului israelian.

„Netanyahule, dacă Matan se întoarce într-un sicriu (...), mă voi asigura personal că vei fi inculpat de crimă”, l-a ameninţat sâmbătă Einav Zangauker, o reprezentantă de prim-plan a Forumului Familiilor Ostaticilor, la Tel Aviv, înaintea unei manifestaţii la care mii de manifestanţi au cerut din nou eliberarea ostaticilor şi încetarea Războiului din Fâşia Gaza.

Băiatul, ținut captiv aproape doi ani

Matan Zangauker a fost răpit pe 7 octombrie 2023, împreună cu alte peste 200 de persoane, într-un atac fără precedent al mişcării islamiste Hamas în sudul Israelului, care a declanşat Războiul din Fâşia Gaza.

Mii de manifestanţi au cerut din nou, sâmbătă, eliberarea ostaticilor şi oprirea Războiului din Fâşia Gaza.

Hamasul a anunţat recent că a acceptat o propunere a mediatorilor în vederea unui armistiţiu de 60 de zile şi elibearea ostaticilor în două etape.

Israelul nu a răspuns însă în mod oficial, iar Guvernul a dat ordin armatei să se pregătească de o ofensivă majoră împotriva oraşului Gaza, cu scopul afişat de a aneantiza Hamasul şi de a elibera ostaticii.

Atacul de la 7 Octombrie a anternat moartea a 1,219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza unor date oficiale israeliene. Dintre cele 251 de persoane răpute atunci, 47 sunt ţinute în continuare ostatice în Fâşia Gaza, dintre care se presupune că sunt în viaţă 20.

Represaliile militare israeliene s-au soldat cu cel puţin 63.371 de morţi în Fâşia Gaza, majoritatea civili, potrivit Ministerului Sănătăţi Hamas, considerate fiabile de către ONU.

Benny Gantz face apel la Benjamin Netanyahu să formeze un guvern pentru eliberarea ostaticilor și excluderea extremiștilor de la putere

Liderul partidului de opoziţie Uniunea Naţională, Benny Gantz, din Israel, a lansat săptămâna trecută un apel către premierul Benjamin Netanyahu şi alţi doi lideri ai opoziţiei pentru a forma un guvern temporar care să permită eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza cu îndepărtarea extremei drepte de la putere, informează AFP şi dpa, preluate de Agerpres.

Aceşti ostatici au fost răpiţi pe 7 octombrie 2023 în timpul unui atac fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas în Israel, atac care a declanşat războiul în Fâşia Gaza.

După retragerea din coaliţia sa, în iulie, a partidelor ultraortodoxe aşkenaze, Netanyahu nu mai deţine majoritate absolută în Parlament şi este tributar aliaţilor săi de extremă dreaptă, care refuză orice acord cu Hamas pentru eliberarea ostaticilor şi pledează pentru continuarea războiului până la anihilarea mişcării palestiniene în Gaza.

Tensiuni în negocierile pentru un armistițiu în Gaza: Hamas îl acuză pe Benjamin Netanyahu că „torpilează orice acord”

Gruparea islamistă palestiniană Hamas l-a acuzat, cu o săptămână în urmă, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că vine cu „noi condiţii” ori de câte ori ambele părţi sunt aproape de a semna un armistiţiu, adică exact ceea ce a declarat fostului purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Matthew Miller, într-un interviu acordat postului de televiziune israelian Canalul 13, informează EFE, citată de Agerpres.

„Confesiunile israeliene şi americane confirmă că Netanyahu este adevăratul obstrucţionist al acordurilor de schimb (n.r. de ostatici israelieni pentru deţinuţi palestinieni) şi al armistiţiilor”, a declarat duminică Hamas, într-un comunicat oficial.

„Confesiunile lui (...) Miller confirmă că Netanyahu a tergiversat şi a minţit, impunând noi condiţii de fiecare dată când ne apropiam de un acord”, adaugă comunicatul, referindu-se la Matthew Miller, o figură importantă în fosta administraţie a preşedintelui american Joe Biden, care a răspuns la întrebările presei despre Gaza.

Într-un interviu acordat postului de televiziune israelian Canal 13, Miller a declarat că au fost „foarte aproape” să ajungă la un acord, însă Netanyahu a formulat noi cerinţe, între care refuzul său de a abandona aşa-numitul coridor Philadelphia.

Editor : Iulia Bălăianu