Live TV

Reacția Turciei după ce a fost ținta unui nou atac iranian cu rachetă

Data actualizării: Data publicării:
drapelul turciei
Foto: Profimedia

Ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan, a asigurat sâmbătă că ţara sa „nu va ceda în faţa provocărilor” care să o atragă în războiul declanşat de atacurile Statelor Unite şi Israelului asupra Iranului, la o zi după ce o nouă rachetă lansată din această ţară a fost doborâtă de NATO în spaţiul aerian turc, informează EFE.

„Ne opunem în mod absolut să fim atraşi în acest război. Avem determinarea deplină de a nu cădea pradă provocărilor”, a declarat el în cadrul unei conferinţe de presă la Ankara, alături de omologul său din Bangladesh, Khalilur Rahman.

Turcia a confirmat vineri că o rachetă lansată din Iran şi care a pătruns în spaţiul său aerian a fost doborâtă de sisteme de apărare NATO amplasate în estul Mării Mediterane, în al treilea episod de acest tip de la începutul războiului în Iran.

În acest sens, Fidan a declarat că guvernul iranian i-a asigurat că nu are nicio legătură cu acest atac.

„Analizăm cu totală sinceritate împreună cu ei această contradicţie între declaraţii şi realitate”, a afirmat ministrul.

Fidan a cerut din nou o negociere diplomatică pentru a pune capăt războiului şi a spus că prioritatea Turciei este să împiedice extinderea războiului în regiune, notează EFE, citată de Agerpres.

„Atacurile împotriva Iranului trebuie să înceteze imediat. Iar Iranul trebuie să înceteze să atace ţările din regiune”, a cerut el.

Fidan şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la o extindere a conflictului şi a avertizat că aceasta ar putea conduce la „ostilităţi durabile şi ireversibile”.

De asemenea, a spus că războiul ameninţă nu doar securitatea regională şi dimensiunea umanitară, ci şi stabilitatea economiei mondiale.

Totodată, l-a acuzat din nou prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care, prin „politicile sale expansioniste şi ideologia sa fundamentalistă”, a provocat conflictul din Iran.

„Este imposibil pentru noi să ignorăm faptul că Israelul îşi impune calculele geopolitice în regiune prin intervenţii externe”, a afirmat Fidan, susţinând că Netanyahu intenţionează, de asemenea, să atragă Libanul într-un alt dezastru umanitar şi în instabilitate.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Gică Hagi, pe primul loc în lume: 120 de milioane de euro!
Digi Sport
Gică Hagi, pe primul loc în lume: 120 de milioane de euro!
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care vor simți din nou fericirea, începând cu 15 martie 2026. Dispar energiile negative și apare o...
Cancan
Dan Alexa a înscris în poarta vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul...
Fanatik.ro
Ce face Ionuț Iftimoaie, la 10 ani de la retragerea din sport. A dispărut din lumina reflectoarelor după...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Cristi Chivu, decizie-șoc după eliminarea din Inter – Atalanta 1-1. Jucătorii au acceptat deja măsura...
Adevărul
Expresia pe care Trump o folosește des în ultima perioadă. Explicațiile experților despre mesajul ascuns
Playtech
Nulitatea absolută a actelor. Ce înseamnă și când poate fi invocată
Digi FM
5 vedete care au fost interzise la galele de premiere. Will Smith are interdicție pe 10 ani la Oscaruri
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Două cuvinte! Ce i-a strigat Chivu arbitrului, după ce a luat cartonaș roșu în Inter - Atalanta
Pro FM
Ed Sheeran, după ce soția sa a fost diagnosticată cu cancer în timpul sarcinii: „Cea mai grea zi din viața...
Film Now
De ce nu s-a căsătorit niciodată Al Pacino. Actorul, tatăl a patru copii, a avut relații cu mai multe actrițe...
Adevarul
Mărturii tulburătoare ale victimelor lui Bivolaru, într-un nou documentar. Cum a fost prins gurul MISA
Newsweek
Guvernul anunță oficial cu cât cresc pensiile în 2027, 2028 și 2029? Cât va fi pensia medie?
Digi FM
"George Simion e ostaticul lui Maricel Păcuraru, al lui Dan Dungaciu și al lui Petrișor Peiu". Un fost aliat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică