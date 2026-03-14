Reacția Turciei după ce a fost ținta unui nou atac iranian cu rachetă

Ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan, a asigurat sâmbătă că ţara sa „nu va ceda în faţa provocărilor” care să o atragă în războiul declanşat de atacurile Statelor Unite şi Israelului asupra Iranului, la o zi după ce o nouă rachetă lansată din această ţară a fost doborâtă de NATO în spaţiul aerian turc, informează EFE.

„Ne opunem în mod absolut să fim atraşi în acest război. Avem determinarea deplină de a nu cădea pradă provocărilor”, a declarat el în cadrul unei conferinţe de presă la Ankara, alături de omologul său din Bangladesh, Khalilur Rahman.

Turcia a confirmat vineri că o rachetă lansată din Iran şi care a pătruns în spaţiul său aerian a fost doborâtă de sisteme de apărare NATO amplasate în estul Mării Mediterane, în al treilea episod de acest tip de la începutul războiului în Iran.

În acest sens, Fidan a declarat că guvernul iranian i-a asigurat că nu are nicio legătură cu acest atac.

„Analizăm cu totală sinceritate împreună cu ei această contradicţie între declaraţii şi realitate”, a afirmat ministrul.

Fidan a cerut din nou o negociere diplomatică pentru a pune capăt războiului şi a spus că prioritatea Turciei este să împiedice extinderea războiului în regiune, notează EFE, citată de Agerpres.

„Atacurile împotriva Iranului trebuie să înceteze imediat. Iar Iranul trebuie să înceteze să atace ţările din regiune”, a cerut el.

Fidan şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la o extindere a conflictului şi a avertizat că aceasta ar putea conduce la „ostilităţi durabile şi ireversibile”.

De asemenea, a spus că războiul ameninţă nu doar securitatea regională şi dimensiunea umanitară, ci şi stabilitatea economiei mondiale.

Totodată, l-a acuzat din nou prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care, prin „politicile sale expansioniste şi ideologia sa fundamentalistă”, a provocat conflictul din Iran.

„Este imposibil pentru noi să ignorăm faptul că Israelul îşi impune calculele geopolitice în regiune prin intervenţii externe”, a afirmat Fidan, susţinând că Netanyahu intenţionează, de asemenea, să atragă Libanul într-un alt dezastru umanitar şi în instabilitate.

