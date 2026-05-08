Live TV

Mesajul papei Leon după întâlnirea cu Marco Rubio: „Nu ne putem resemna cu imaginile morții”

Data publicării:
Roma, Italien. 07th May, 2026. ITALY REL - Vatican, May 7, 2026: Pope Leo VIX during a private audience with U.S. Secretary of State Marco Rubio at the Vatican. Photograph by VATICAN MEDIA/ Catholic Press Photo RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MARKETING -
Papa Leon și secretarul de stat american Marco Rubio, la Vatican. Foto Profimedia

Papa Leon a cerut ca Dumnezeu să îi inspire pe liderii lumii să calmeze tensiunile globale și să reducă ura, într-un discurs susținut vineri, cu ocazia marcării primului an de la alegerea sa în fruntea Bisericii Catolice, la o zi după întâlnirea cu secretarul de stat american Marco Rubio, la Vatican.

Suveranul Pontif, care a atras furia președintelui american Donald Trump după ce a criticat războiul cu Iranul, le-a cerut credincioșilor să se roage pentru ca guvernele lumii să se îndepărteze de violență, potrivit Reuters.

Într-o vizită la Pompei, un oraș modern aflat la aproximativ 245 de kilometri sud de Roma, în apropierea celebrelor ruine ale unei erupții vulcanice, papa a spus că se va alătura rugăciunilor ca Dumnezeu să înceapă să „atingă inimile, să calmeze resentimentele și urile fratricide și să îi lumineze pe cei care au responsabilități speciale în guvernare”.

Leon, primul papă american, a purtat discuții cu Rubio joi, într-un climat tensionat în relația cu Washingtonul, după ce Trump l-a criticat în repetate rânduri pe pontif pe rețelele sociale.

Vaticanul a transmis ulterior că cei doi „s-au angajat să îmbunătățească relațiile bilaterale”, într-un gest pe care surse din interior l-au descris drept o recunoaștere neobișnuită a tensiunilor fără precedent.

Ambasada SUA pe lângă Sfântul Scaun a scris pe X după întâlnire că Leon și Rubio au discutat „subiecte de interes comun în emisfera vestică”.

Robert Prevost a fost ales de cardinalii lumii pentru a-i succeda regretatului papă Francisc în fruntea Bisericii Catolice, care are 1,4 miliarde de credincioși, pe 8 mai 2025.

Prevost, care a petrecut decenii ca misionar și episcop în Peru înainte de a deveni papă, a avut un profil relativ discret în primele sale 10 luni de pontificat, însă în ultimele săptămâni a vorbit tot mai ferm împotriva războiului și despotismului.

În mesajul transmis vineri miilor de oameni adunați în piața principală din Pompei, pontiful a spus că pacea mondială este „pusă în pericol de tensiunile internaționale și de o economie care preferă comerțul cu arme în locul respectului pentru viața umană”.

El i-a îndemnat pe oameni să nu se obișnuiască cu războiul.

„Nu ne putem resemna cu imaginile morții pe care ni le arată știrile în fiecare zi”, a spus Leon.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
2
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
nicusor si maia
3
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier? Explicațiile unui fost...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
„Deciziile se luaseră în alte birouri.” Ilie Bolojan, mesaj pentru liberali: le-a amintit...
În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai abținut și a spus totul
Digi Sport
În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai abținut și a spus totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trump razboi violenta drapel sua foc flacari
Aura supremației SUA, zdruncinată de războiul din Iran. Capacitatea Washingtonului de a apăra Taiwanul este pusă la îndoială
Donald Trump și Vladimir Putin.
Efectul Trump: percepția globală asupra SUA, mai rea decât cea a Rusiei. Cum sunt evaluate democrația și statul de drept din România
harta cu stramtoarea ormuz
Analiza CIA care subminează optimismul lui Donald Trump. Cât timp poate rezista Iranul blocadei navale impuse de SUA
Strâmtoarea Ormuz
Ce rol au jucat aliații în decizia lui Trump de a opri operațiunea „Proiectul Libertate” în Strâmtoarea Ormuz
Donald Trump UE
Trump: UE are termen până pe 4 iulie pentru a aplica acordul comercial cu SUA
Recomandările redacţiei
ghiseu liber functionar public
Raport de la Guvern: statul nu știe sigur câți angajați are. Apar mai...
masini de politie din germania
Alertă în Germania: luare de ostatici la o bancă din Sinzig...
sigla psd
PSD îl somează pe premierul demis Ilie Bolojan să înceteze „numirile...
vasul de croazieră MV Hondius
„A fost iadul pe pământ”. Povestea cutremurătoare a unui...
Ultimele știri
Peste 540.000 de elevi și preșcolari vor primi masă caldă sau pachet alimentar. Guvernul a aprobat finanțarea programului
Control judiciar pentru 20 de șoferi STB acuzați că au furat o tonă de motorină dintr-o autobază
Acționarii Hidroelectrica vor suspendarea contractului preşedintelui Consiliului de supraveghere. Silviu Avram e inculpat pentru mită
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un mire a aflat la nuntă, în fața invitaților, secretul ascuns de soție și de prietenele ei. Reacția lui...
Cancan
Pensionarii români care riscă să rămână fără pensie începând cu 1 octombrie 2026. Ce trebuie să facă până pe...
Fanatik.ro
Cel mai scump fotbalist de la FCSB! Gigi Becali a plătit 70.000 de euro pe meci pentru el
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Cum s-a implicat Nicolae Ceaușescu în crearea fabuloasei echipe Steaua, câștigătoarea Cupei Campionilor din...
Adevărul
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Eugenia Șerban, despre momentul în care fiul ei a început să consume droguri: "Nimeni nu ar fi știut acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
BNR a făcut anunțul! "Domnule guvernator, este incredibil! Sincer, în acest context, cu această criză...
Pro FM
North West a apărut cu sprâncene decolorate, dinți negri și păr albastru. Fiica lui Kanye West, transformare...
Film Now
Martin Short, prima apariție publică după moartea fiicei sale. I-a avut alături pe cei doi băieți ai săi
Adevarul
Ce a făcut Carol I înainte de a deveni rege al României și ce origine etnică avea de fapt
Newsweek
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
Digi FM
Fostul soț al Eugeniei Șerban și patima care l-a costat milioane de dolari: "Nu s-a lăsat niciodată de asta"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce îți dispare pofta de mâncare când ești bolnav. Ce e bine să faci în astfel de momente
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Hugh Jackman, decizie neașteptată înainte de apariția la Met Gala. Ce a făcut pentru a rupe definitiv...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă