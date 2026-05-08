Mesajul papei Leon după întâlnirea cu Marco Rubio: „Nu ne putem resemna cu imaginile morții”

Papa Leon a cerut ca Dumnezeu să îi inspire pe liderii lumii să calmeze tensiunile globale și să reducă ura, într-un discurs susținut vineri, cu ocazia marcării primului an de la alegerea sa în fruntea Bisericii Catolice, la o zi după întâlnirea cu secretarul de stat american Marco Rubio, la Vatican.

Suveranul Pontif, care a atras furia președintelui american Donald Trump după ce a criticat războiul cu Iranul, le-a cerut credincioșilor să se roage pentru ca guvernele lumii să se îndepărteze de violență, potrivit Reuters.

Într-o vizită la Pompei, un oraș modern aflat la aproximativ 245 de kilometri sud de Roma, în apropierea celebrelor ruine ale unei erupții vulcanice, papa a spus că se va alătura rugăciunilor ca Dumnezeu să înceapă să „atingă inimile, să calmeze resentimentele și urile fratricide și să îi lumineze pe cei care au responsabilități speciale în guvernare”.

Leon, primul papă american, a purtat discuții cu Rubio joi, într-un climat tensionat în relația cu Washingtonul, după ce Trump l-a criticat în repetate rânduri pe pontif pe rețelele sociale.

Vaticanul a transmis ulterior că cei doi „s-au angajat să îmbunătățească relațiile bilaterale”, într-un gest pe care surse din interior l-au descris drept o recunoaștere neobișnuită a tensiunilor fără precedent.

Ambasada SUA pe lângă Sfântul Scaun a scris pe X după întâlnire că Leon și Rubio au discutat „subiecte de interes comun în emisfera vestică”.

Robert Prevost a fost ales de cardinalii lumii pentru a-i succeda regretatului papă Francisc în fruntea Bisericii Catolice, care are 1,4 miliarde de credincioși, pe 8 mai 2025.

Prevost, care a petrecut decenii ca misionar și episcop în Peru înainte de a deveni papă, a avut un profil relativ discret în primele sale 10 luni de pontificat, însă în ultimele săptămâni a vorbit tot mai ferm împotriva războiului și despotismului.

În mesajul transmis vineri miilor de oameni adunați în piața principală din Pompei, pontiful a spus că pacea mondială este „pusă în pericol de tensiunile internaționale și de o economie care preferă comerțul cu arme în locul respectului pentru viața umană”.

El i-a îndemnat pe oameni să nu se obișnuiască cu războiul.

„Nu ne putem resemna cu imaginile morții pe care ni le arată știrile în fiecare zi”, a spus Leon.

