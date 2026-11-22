Preşedintele rus Vladimir Putin nu este un prieten al Statelor Unite în ceea ce priveşte Ucraina, a declarat duminică directorul Serviciului Naţional de Informaţii al SUA, Jay Clayton, la câteva zile după ce preşedintele Donald Trump a vorbit în termeni elogioşi despre liderul rus, relatează Reuters.

„Nu este prietenul Americii în ceea ce priveşte Ucraina. Deloc”, a declarat Clayton pentru emisiunea „This Week”, difuzată de ABC News.

Întrebat despre descrierea recentă a lui Putin drept prieten de către Trump, Clayton a mai spus că folosirea acestui termen a fost „pe deplin potrivită” în contextul discuţiilor dintre liderii celor mai mari trei puteri nucleare ale lumii – Statele Unite, Rusia şi China – în cadrul summitului important desfăşurat săptămâna trecută în China.

Trump a apărat joi faptul că l-a numit prieten pe Putin, afirmând că „este bine să ai oameni care deţin 4.000 de arme nucleare ca prieteni, în loc să-i ai ca duşmani”. Însă, întrebat din nou despre acest subiect vineri, Trump a evitat să spună dacă Putin este un prieten al Statelor Unite în ansamblu: „Nu pot vorbi în numele Americii”.

Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022 şi controlează aproximativ o cincime din teritoriul ţării. Putin nu a dat niciun semn că ar renunţa la cererea ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas din estul ţării în schimbul păcii.

Afirmaţia lui Trump potrivit căreia Putin este prietenul său a atras critici din partea aliaţilor europeni ai Ucrainei. „Putin nu este prietenul nostru şi nu va fi niciodată”, a declarat premierul polonez Donald Tusk.

Întrebat joi despre declaraţiile lui Trump, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ridicat din umeri şi a plecat fără să răspundă.

Editor : C.S.