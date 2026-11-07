Mesajul transmis de ministrul de Externe Dan Neculaescu, după atacul armat din Cracovia: „România este alături de Polonia”

Ministrul de Externe Dan Neculaescu se declară şocat de atacul armat din centrul oraşului Cracovia, soldat cu moartea a cinci persoane, şi dă asigurări că „România este alături de Polonia”. Totodată, enunţă că echipa consulară se află în contact strâns cu autorităţile poloneze.

„Sunt şocat de atacul armat îngrozitor de la Cracovia. Transmit sincere condoleanţe lui Radosław Sikorski şi familiilor victimelor şi le doresc însănătoşire grabnică persoanelor rănite. Echipa noastră consulară se află în contact strâns cu autorităţile poloneze. România este alături de Polonia”, a cris pe reţeaua X şeful diplomaţiei române.

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Cinci persoane au fost ucise sâmbătă în centrul oraşului Cracovia (sud), al doilea oraş ca mărime din Polonia, de un bărbat care a deschis focul la întâmplare asupra trecătorilor şi care a fost reţinut, a anunţat un purtător de cuvânt al poliţiei pentru AFP.

„Un bărbat a intrat cu maşina în piaţa principală din Cracovia şi a început să tragă la întâmplare asupra trecătorilor. Autorul faptelor a fost neutralizat de poliţie şi rănit prin împuşcare. În prezent, este transportat la spital. În urma acestui incident, cinci persoane au fost ucise şi mai multe au fost rănite”, a precizat sursa citată.

Editor : A.P.