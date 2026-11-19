Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, referitor la întâlnirea dintre liderii Statelor Unite, Rusiei şi Chinei, că aceasta este „absolut normală” şi nu reprezintă niciun motiv de îngrijorare sau de critică la adresa preşedintelui american Donald Trump, relatează EFE, potrivit Agerpres.

„Este important ca liderii să se întâlnească, la fel ca în cazul acestei reuniuni, al întâlnirii din China. Este normal, nu sunt deloc îngrijorat”, a declarat Rutte la sosirea la summitul aşa-numitei Coaliţii a Voinţei, organizat la Berlin, la care participă aproximativ 40 de ţări aliate ale Ucrainei.

În special Rusia şi Statele Unite sunt „mari puteri nucleare”, a subliniat oficialul olandez, făcând referire la întâlnirea care a avut loc joi, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), desfăşurat în oraşul chinez Shenzhen.

„Este important ca liderii puterilor nucleare să se întâlnească. Este absolut normal ca aceşti oameni să aibă întrevederi şi să existe reuniuni în cadrul cărora să încerce să găsească cea mai bună cale de urmat”, a insistat Rutte.

Secretarul general al NATO a profitat de ocazie pentru a-l lăuda pe Trump pentru „efortul său herculean de a obţine pacea în Ucraina”, afirmând că preşedintele american lucrează constant în acest sens şi că, pentru acest efort, „nu poate fi decât lăudat”.

Rutte a declarat că, în cadrul summitului de joi de la Berlin, vor fi abordate subiecte precum necesitatea continuării sprijinului militar şi de altă natură acordat Ucrainei pe toată durata războiului, dar şi pregătirile pentru negocierile de pace, reluate săptămâna trecută la Abu Dhabi, în format trilateral, cu medierea Statelor Unite.

Preşedinţii Chinei, Xi Jinping, Statelor Unite, Donald Trump, şi Rusiei, Vladimir Putin, au avut joi o întâlnire, în urma căreia au consemnat mai multe puncte de consens într-o „declaraţie de pace”.

Printre acestea se numără promovarea reformei Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), creşterea producţiei de petrol şi iniţierea unui dialog pentru prevenirea proliferării armelor nucleare.

Editor : C.L.B.