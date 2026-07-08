Mesajul Uniunii Europene după ce Trump a anunțat că întrerupe comerțul cu Spania

Uniunea Europeană se aşteaptă ca SUA să își onoreze angajamentele asumate în cadrul acordului comercial, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, după ce preşedintele american Donald Trump a decis să întrerupă toate schimburile comerciale cu Spania, relatează Reuters şi AFP.

„Ne aşteptăm ca Statele Unite să îşi respecte angajamentele asumate” în cadrul acordului comercial încheiat cu UE, „aşa cum şi noi le-am respectat pe ale noastre”, a declarat pentru presă purtătorul de cuvânt al executivului european, Olof Gill, potrivit Agerpres.

„Comisia se va asigura întotdeauna că interesele Uniunii Europene şi ale tuturor statelor membre sunt pe deplin protejate. Vom continua să pledăm pentru relaţii comerciale transatlantice stabile, previzibile şi reciproc avantajoase, în beneficiul tuturor”, a mai spus oficialul european.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri, înaintea ultimei zile a summitului NATO de la Ankara, că i-a ordonat secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, să întrerupă toate schimburile comerciale cu Spania, numind Madridul un „partener teribil” în cadrul alianţei.

Trump, care a vorbit avându-l alături pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că nu doreşte să aibă nicio relaţie comercială cu Spania.

Liderul de la Casa Albă şi-a exprimat în repetate rânduri frustrarea faţă de Spania, care nu a fost de acord cu noua ţintă de cheltuieli pentru apărare a NATO de 5% din PIB şi a cărei conducere socialistă a refuzat să permită SUA să utilizeze spaţiul său aerian sau bazele de pe teritoriul său pentru războiul din Iran.

Editor : C.L.B.