Meta a acceptat să plătească peste 17 miliarde de dolari pentru a scăpa de procesele din SUA. Nu își recunoaște vinovăția

Meta, compania care deține Facebook și Instagram, a acceptat să plătească până la 17,1 miliarde de dolari pentru stingerea unor procese intentate de 29 de state americane, care au acuzat că platformele online au avut un impact negativ asupra copiilor. În cadrul acordului, prin care gigantul nu își recunoaște vinovăția, Meta s-a angajat să introducă modificări pe platformele sale la nivelul SUA. Acestea includ limite zilnice de utilizare și blocarea accesului pe timpul nopții pentru utilizatorii adolescenți, notează BBC.

Procurorul general al Districtului Columbia, Brian Schwalb, a descris acordul drept „o victorie monumentală pentru sănătatea publică a tinerilor”.

Este vorba de un proces gigant, în care procurorii a 29 de state americane au acuzat Meta că algoritmii Facebook și Instagram au fost cu intenție concepuți să creeze dependență, copiii fiind mai expuși.

Meta a indus în eroare consumatorii cu privire la siguranța acestora și a colectat în mod necorespunzător datele cu caracter personal ale copiilor, fără notificarea sau consimțământul părinților, pentru ca ulterior să fie folosite pentru antrenarea modelelor de învățare automată și a modelelor generative de inteligență artificială, au arătat procurorii.

Acțiunea statelor americane a venit după un val de plângeri și procese intentate inițial de administrații locale, districte școlare și persoane fizice, care susțineau că Meta și alte companii de social media au alimentat o criză națională privind sănătatea mintală a tinerilor.

Acordul nu include o recunoaștere a vinovăției din partea Meta și încă necesită aprobarea instanței, dar compania a acceptat să introducă modificări pentru utilizatorii adolescenți (dar numai în SUA) ai celor două paltforme, inclusiv limite de utilizare zilnică și restricții pe timp de noapte.

Meta susține că înțelegerea continuă „eforturile de lungă durată pentru sprijinirea părinților și a adolescenților”. Avocatul Meta a declarat că aproximativ 5,3 miliarde de dolari din suma totală vor fi plătiți numai dacă YouTube și TikTok ar fi de acord să plătească aceeași sumă, precum și să implementeze unele dintre aceleași limite de utilizare și măsuri de verificare a vârstei utilizatorrilor.

Meta anunță că a acceptat să plătească aproximativ 18 miliarde de dolari, în tranșe anuale, pe parcursul unei perioade de 10 ani.

Procurorii generali din mai multe state americane, care au reacționat la acord, au indicat însă o sumă de până la 17,1 miliarde de dolari care ar urma să fie plătită de Meta.

Compania afirmă că banii pot fi folosiți pentru „finanțarea inițiativelor privind siguranța online a tinerilor, precum și pentru alte priorități ale statelor”.

Statele care au participat la proces vor primi aproximativ 70% din fonduri, adică aproximativ 12,7 miliarde de dolari, pe parcursul celor zece ani. Restul de 30% va fi plătit numai după îndeplinirea a două condiții:

YouTube și TikTok, platforme care nu sunt deținute de Meta, trebuie să introducă o limită zilnică de utilizare de o oră, un mod de noapte și măsuri pentru verificarea vârstei utilizatorilor;

YouTube și TikTok trebuie să plătească fiecare o sumă echivalentă cu partea care îi revine din cei 30%. Jumătate din fondurile rămase este condiționată de plata YouTube, iar cealaltă jumătate, de plata TikTok.

Meta estimează că va înregistra în trimestrul al treilea al acestui an cheltuieli juridice de aproximativ zece miliarde de dolari, în legătură cu acest acord.

„Acordul este conceput pentru a determina adoptarea acestor măsuri la nivelul întregii industrii și pentru a le asigura adolescenților protecții consecvente pe platformele pe care le folosesc cel mai mult, precum YouTube și TikTok”, a transmis Meta.

Editor : M.C