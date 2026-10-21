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Meta, amendată cu 25 de miliarde de dolari în SUA. Ce a făcut cu datele utilizatorilor Facebook

Data publicării:
Big Companies Logos, Gliwice, Poland - 20 Jul 2025
Meta. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Meta, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, a primit cea mai mare amendă aplicată vreodată împotriva sa pentru practicile sale comerciale. Miercuri, un judecător din New Mexico a obligat compania să plătească 25 de miliarde de dolari în urma unui proces de două săptămâni desfășurat la începutul acestui an, în cadrul căruia s-a constatat că aceasta a mințit ani de zile publicul cu privire la modul în care a gestionat datele utilizatorilor Facebook, scrie BBC.

„Minciunile depășesc, de asemenea, practicile Facebook privind datele”, a afirmat judecătorul, adăugând că acestea au atins „esenta practicilor comerciale fundamentale ale Facebook”.

Amenda este cea mai mare aplicată până în prezent companiei Meta, care a mai fost amendată sau a acceptat să ajungă la o înțelegere în mai multe alte procese în acest an, inclusiv o înțelegere de 18 miliarde de dolari cu statul California privind siguranța copiilor.

Procesul a avut la origine rolul jucat de Meta, cunoscută pe atunci sub numele de Facebook, în ceea ce a devenit cunoscut sub numele de scandalul Cambridge Analytica. Această firmă a utilizat informațiile utilizatorilor Facebook în cadrul activității sale de consultanță politică, inclusiv în activități legate de alegerile prezidențiale din SUA din 2016, în urma cărora Donald Trump a fost ales pentru prima dată.

Avocații statului New Mexico au dat în judecată compania pentru numeroasele declarații făcute de-a lungul anilor de către directorii Meta, potrivit cărora datele utilizatorilor nu au fost niciodată vândute sau partajate cu terți, când, în realitate, acest lucru s-a întâmplat.

Miercuri, judecătorul Francis Mathew a fost categoric în decizia sa de a amenda Meta cu o sumă aproximativ egală cu profiturile sale trimestriale.

El a afirmat că încălcările legii de către Meta și declarațiile false adresate publicului cu privire la modul în care datele de pe Facebook erau utilizate și partajate au fost „intenționate” și s-au întins pe o perioadă de „peste 11 ani”, între 2010 și 2021.

Cambridge Analytica, o firmă de consultanță, a utilizat date provenite de la utilizatorii Facebook în cadrul activităților sale, inclusiv în proiecte asociate alegerilor prezidențiale americane din 2016, câștigate de Donald Trump.

Potrivit hotărârii, inclusiv comunicările dintre directorii de rang înalt ai companiei, printre care Mark Zuckerberg, ar fi urmărit inducerea în eroare a publicului.

„Au fost concepute pentru a induce publicul în eroare”, a scris judecătorul despre aceste comunicări.

Valoarea totală a sancțiunilor calculată pe baza miilor de încălcări ale legislației statului ar fi ajuns la 219 miliarde de dolari. Judecătorul a redus însă suma finală la 25 de miliarde de dolari.

Valoarea amenzii rămâne una excepțională, fiind comparată în materialul inițial cu profiturile trimestriale ale companiei.

Un purtător de cuvânt al Meta nu a răspuns imediat solicitării de a comenta decizia.

Statul american s-a aflat și în centrul unui alt proces important împotriva companiei. Într-un caz separat, autoritățile au sancționat Meta cu aproape un miliard de dolari, acuzând-o că a indus publicul în eroare cu privire la siguranța platformelor sale pentru copii.

În acel dosar, judecătorul a folosit o comparație dură, asemănând compania cu o întreprindere industrială care poluează mediul. În această analogie, efectele nocive ar fi reprezentate de „prejudiciile psihologice și exploatarea sexuală a copiilor”.

Cele două cazuri readuc în prim-plan întrebările legate de responsabilitatea marilor platforme digitale, de protejarea datelor personale și de măsurile necesare pentru siguranța minorilor în mediul online.

Editor : M.C

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