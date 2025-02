Meta concediază 4.000 de angajați, dar directorii primesc bonusuri de două ori mai mari decât salariile

Meta a aprobat un plan care ar putea permite directorilor din cadrul companiei să primească un bonus de până la 200% din salariul de bază. Decizia a fost luată în aceeași lună în care compania a anunțat că intenționează să își reducă numărul angajaților cu aproximativ 4.000, relatează Business Insider.

Compania a precizat, în documentul depus la Comisia pentru Valori Mobiliare a SUA (SEC), că planul de premiere oferă „stimulente în numerar variabile” menite să „motiveze directorii să se concentreze pe prioritățile companiei și să îi recompenseze pentru rezultatele și realizările companiei”.

Planul ar permite o creștere a pachetului de bonusuri de la 75% la 200% din salariul de bază, a spus compania.

Bonusul nu i se va aplica și lui Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta. Acesta nu un lucru neobișnuită, deoarece multe companii își recompensează directorii generali cu pachete de acțiuni.

Decizia a venit însă pe fondul unei alte runde de concedieri. Compania a declarat că își propune să elimine aproximativ 5% din forța de muncă, care ar însemna aproape 4.000 de angajați.



Zuckerberg a spus că reducerile de personal îi vizează pe angajații cu „performanțe slabe”, deoarece compania încearcă să își eficientizeze operațiunile într-un „an intens” și să investească masiv în inteligența artificială.



Dar unii dintre angajații concediați au declarat pentru Business Insider că au fost surprinși de această mișcare, deoarece li s-a acordat recent un rating „în sau peste așteptări” în evaluările de la jumătatea anului 2024.



„Când am primit e-mailul, am fost surprins, mai ales pentru că am un istoric de performanță foarte solid și nu există indicatori ai unor probleme de performanță în ultimele șase luni”, a spus un angajat afectat de disponibilizări.





Editor : M.B.