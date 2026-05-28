Meteorologii au emis noi avertizări de ploi și vânt puternic. HARTA zonelor afectate de cod galben și vremea în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o informare de ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, precum și două coduri galbene de vânt puternic pentru mai multe regiuni din țară.



Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului pentru intervalui 28 mai, ora 10 – 29 mai, ora 23.

„Joi (28 mai) vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze la rafală în general de 45...55 km/h, iar în regiunile sudice, pe arii restrânse vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. În intervale scurte de timp (1...3 ore) se vor acumula cantități de apă de 10...20 l/mp”, potrivit ANM.

„Vineri (29 mai), vor mai fi intensificări ale vântului în nord, centru și est și pe arii restrânse în rest, cu viteze la rafală, în general, de 45...55 km/h”, au mai transmis meteorologii.

Cod galben de vânt puternic

ANM a emis un cod galben de vânt puternic pentru ziua de joi, valabil până la ora 21:00.

Astfel, pe parcursul zilei de joi „vântul va avea intensificări în Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului și în jumătatea de vest a Olteniei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50...70 km/h. În Carpații Meridionali și Occidentali local vor fi rafale de 70...90 km/h”, potrivit meteorologilor.

Foto: ANM

A fost emis un cod galben de vânt puternic și pentru ziua de vineri, care va fi valabil tot până la ora 21:00.

Meteorologii menționează că vineri „vântul va avea intensificări în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50...70 km/h. În Carpații de Curbură și în jumătatea de est a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70....90 km/h”.

Foto: ANM

Vremea în Capitală

Joi, în București, vremea se va răci semnificativ față de intervalul anterior și va deveni normală din punct de vedere termic. Cerul va avea înnorări temporare, iar pe parcursul zilei vor fi posibile averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua când vor fi viteze de până la 40...45 km/h. Temperatura maximă va fi de 24...25 de grade, iar cea minimă de 9...12 grade.

Vineri, vremea va fi frumoasă, dar răcoroasă dimineața. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24...25 de grade.

ANM precizează că în intervalul 28 mai, ora 10 - 29 mai, ora 23, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului.

