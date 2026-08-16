Un tânăr ucrainean a fost prins de polițiști după ce a încercat să jefuiască un magazin folosid o metodă neobisnuită de camuflaj. Acesta s-a uns cu smoală pentru a deveni „invizibil” în intuneric, însă planul său a eșuat. Bărbatul a fost reținut, curățat și pus sub acuzare, potrivit News.ro, care citează Ukrainskaia Pravda.

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Potrivit anchetatorilor, localnicul în vârstă de 26 de ani a încercat să jefuiască un magazin din districtul Sviatoşîn al Kievului. Acesta a intrat într-un butoi cu smoală aflat pe un şantier, sperând că astfel nu va putea fi observat în întuneric.

Ulterior, bărbatul a spart cu piciorul uşa de sticlă şi a pătruns în magazin, unde a pus într-un sac mai multe produse: ţigări, suc, dulciuri, o portocală, un grepfrut şi şerveţele umede. Agenții de pază au intervenit, însă bărbatul a reușit să fugă.

Totuși, în drum spre casă, acesta și-a continuat seria de incidente. El a început să arunce cu pietre în ferestrele unui liceu. În acel moment, a fost observat de polițiști, care i-au găsit și sacul cu produsele furate. Tânărul a fost reținut în baza articolului 208 din Codul de procedură penală al Ucrainei.

După reținere, cea mai dificilă parte a muncii îi aştepta pe oamenii legii. Înainte de a fi transportat la secția de poliție pentru a fi audiat, suspectul trebuia curățat de smoală.

Operațiunea a durat mai bine de cinci ore. Polițiștii au folosit perii pentru încălțăminte, 12 litri de ulei și patru litri de detergent pentru a îndepărta smoala de pe corpul și hainele bărbatului.

Anchetatorii Poliţiei din Sviatoşîn l-au pus sub acuzare în baza articolului 186, alineatul 4, şi articolului 296, alineatul 1, din Codul penal al Ucrainei, pentru jaf şi huliganism.

sursa foto: Facebook/ Поліція Києва Deschide galeria foto

Editor : A.P.