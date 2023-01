Metropolitan Opera din New York, concert extraordinar în ziua în care se împlinește un an de război în Ucraina

24 februarie, ziua în care Rusia a invadat Ucraina, va fi marcată de Metropolitan Opera din New York cu un concert extraordinar. La împlinirea unui an de război în Ucraina, orchestra va interpreta "Requiem" de Wolfgang Amadeus Mozart, "în anticiparea victoriei care urmează", a declarat Peter Gelb, managerul general al celebrei instituţii newyorkeze, relatează dpa.



Orchestra, sub conducerea dirijorului canadian Yannick Nézet-Séguin, va interpreta "Requiem" de Wolfgang Amadeus Mozart şi Simfonia a V-a de Ludwig van Beethoven. La concert vor participa mai mulţi artişti ucraineni, a anunţat vineri MET Opera.

Spectacolul "Requiem" de Mozart va fi interpretat în amintirea victimelor nevinovate ale războiului, iar Simfonia a V-a de Beethoven va fi cântată în anticiparea victoriei care urmează, a declarat Peter Gelb, managerul general al celebrei instituţii newyorkeze, precizând că imnul Ucrainei va fi, de asemenea, interpretat.

Anul trecut, opera din Manhattan a organizat un concert pentru strângerea de fonduri pentru victimele războiului din Ucraina şi a anunţat că pentru moment nu va mai lucra cu artişti sau instituţii care îl susţin pe preşedintele Vladimir Putin, ca reacţie la invazia Rusiei în Ucraina.

