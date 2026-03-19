Metsola avertizează: Europa riscă să piardă momentul decisiv. „Nu putem lăsa crizele să ne dicteze agenda”

Europa riscă să piardă momentul decisiv într-o lume marcată de crize și competiție globală, dacă nu își consolidează rapid puterea economică, a avertizat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, într-un discurs tranșant susținut în fața liderilor UE.

„Prea des, lăsăm evenimentele să ne dicteze agenda. Este de înțeles, dar nu poate deveni regula noastră”, a declarat Metsola, la Euro Summit-ul care a avut loc în marja reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, la care participă și președintele Nicușor Dan.

Ea a avertizat că, deși crizele internaționale necesită reacții rapide, Europa trebuie să își construiască o identitate solidă ca putere economică. „Dacă Europa vrea să vorbească limbajul puterii, trebuie să fie recunoscută ca o forță economică”, a spus ea.

Metsola a evidențiat așteptările ridicate ale mediului economic, după întâlnirile recente cu directori de bănci și reprezentanți ai industriei din mai multe state membre.

„Au nevoie să vadă rezultate, dar apreciază eforturile noastre”, a spus ea, menționând inițiative legislative în curs, inclusiv simplificarea regulilor privind inteligența artificială și pachetele pentru industrie și digitalizare.

„O fereastră îngustă de oportunitate”

Președinta Parlamentului European a insistat asupra urgenței reformelor: „Avem o fereastră îngustă de oportunitate pentru a împinge Europa înainte. Nu era aici acum doi ani și cu siguranță nu va mai fi peste doi ani.”

Ea a cerut ca viitoarea strategie „One Europe, One Market” să includă acțiuni concrete, termene clare și implicarea deplină a Parlamentului: „Nu vom fi niciodată o simplă instituție de validare.”

Metsola a pledat pentru reducerea fragmentării pieței unice și pentru revizuirea reglementărilor care nu mai stimulează investițiile.

„Avem nevoie de curaj, claritate și pragmatism”, a spus ea, sugerând inclusiv crearea unui mecanism european pentru susținerea inovației disruptive, similar modelului german SPRIND.

„Oamenii nu mai acceptă o politică care doar descrie problemele. Ei așteaptă soluții și rezultate”, a subliniat președinta PE.

Energia, prioritate strategică

Un punct central al discursului a fost securitatea energetică, pe fondul tensiunilor internaționale.

„Cea mai urgentă problemă, atât din perspectiva competitivității, cât și a geopoliticii, este energia”, a subliniat Metsola.

Ea a avertizat asupra impactului instabilității globale: „Ce se întâmplă în Strâmtoarea Hormuz este un nou memento cât de rapid ne poate afecta instabilitatea externă.”

Potrivit acesteia, UE a plătit deja „cu 6 miliarde de euro mai mult pentru importurile de combustibili fosili” de la începutul conflictului, iar costurile ar putea crește.

Tot pe tema energiei, ea a mai subliniat că Europa își diversifică mixul energetic, iar acest lucru începe deja să dea rezultate.

Totuși, a avertizat că „acest lucru nu înseamnă că suntem imuni la șocuri de preț” și a reamintit că instabilitatea din alte regiuni ne poate afecta în continuare pe plan intern, adăugând că „de aceea concentrarea noastră pe stocare, rețele și reducerea dependenței externe este exact abordarea corectă”.

Metsola a respins ideea revenirii la situația energetică de dinaintea războiului din Ucraina: „Orice încercare de a reveni la situația de dinainte ar fi o greșeală. Trebuie să ne menținem direcția.”

Tensiunile geopolitice și securitatea europeană

Roberta Metsola a abordat, în discursul său, și situația din Orientul Mijlociu, criticând acțiunile Iranului.

„Ceea ce vedem – Iranul care destabilizează regiunea... arată până unde este dispus să meargă un regim disperat pentru a se menține la putere”, a afirmat Metsola.

Ea a condamnat atacurile asupra statelor din Golf și a subliniat rolul Parlamentului European în găsirea de soluții bazate pe dreptul internaținal.

Metsola a reafirmat sprijinul pentru Cipru:. „Cipru este farul Europei în Mediterana de Est – securitatea voastră este securitatea noastră.”

În același timp, a subliniat importanța continuării sprijinului pentru Ucraina: „Nu este un act de caritate. Este o chestiune de securitate colectivă.”

În încheiere, președinta Parlamentului European a transmis un apel la unitate și acțiune: „Cu puțin mai mult compromis și mult mai multă voință politică, sunt încrezătoare că putem găsi o soluție.”

Editor : Ana Petrescu