Mette Frederiksen primeşte încă o dată mandatul de a forma guvernul danez, în pofida eşecului anterior

Mette Frederiksen. Foto: Profimedia

Premierul danez interimar, social-democrata Mette Frederiksen, a primit sâmbătă din nou mandatul din partea regelui Frederik al X-lea pentru formarea unui guvern, după o primă încercare eşuată, urmată de a doua în care nici liberalii nu au reuşit să creeze o majoritate după alegerile parlamentare din 24 martie, relatează AFP şi Reuters.

Liderul partidului liberal Venstre, Troels Lund Poulsen, a anunţat cu zi înainte că nu a reuşit să formeze un guvern de dreapta, după două săptămâni de discuţii cu formaţiunile parlamentare. Regele îi însărcinase pe liberalii lui Lund Poulsen să încerce formarea guvernului după un prim demers eşuat al social-democraţilor lui Mette Frederiksen.

În noul mandat oferit acum, regele Frederik al X-lea i-a sugerat liderei social-democrate să exploreze alcătuirea unei majorităţi cu formaţiuni atât de stânga, cât şi de dreapta, inclusiv cu partidul liberal Venstre, pentru a pune capăt blocajului. Discuţiile asupra construirii unei coaliţii de guvernare durează deja de 59 de zile, fiind astfel cele mai îndelungate din istoria ţării.

În urma alegerilor parlamentare, blocul de stânga (format cinci partide, inclusiv social-democraţii) a câştigat 84 din cele 179 de mandate în Folketing (parlamentul danez), faţă de 77 de mandate partidele de dreapta şi extremă-dreapta şi 14 mandate obţinute de moderaţi. Mette Frederiksen ar putea fi nevoită să facă unele concesii faţă de moderaţi pentru a coagula o majoritate.

Social-democraţii săi au înregistrat cel mai slab rezultat electoral din istorie, obţinând numai 38 de mandate parlamentare, dar rămân formaţiunea cu cei mai mulţi parlamentari în acest legislativ foarte fragmentat, notează AFP și Reuters, citate de Agerpres.

În ultimii patru ani social-democraţii au condus tot o coaliţie stânga-dreapta, dar acest aranjament nu mai este acum dorit de liberali, după ce participarea lor la guvernare le-a erodat sprijinul electoral.

Editor : Liviu Cojan

