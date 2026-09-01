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Mette-Marit, aflată în convalescenţă, nu participă la depunerea jurământului de către soţul ei, regele Haakon al Norvegiei

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Mette-Marit
Foto: Profimedia Images
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Regina Mette-Marit a Norvegiei, aflată încă în convalescenţă după un transplant pulmonar, nu va participa la ceremonia de marţi în cadrul căreia soţul său, regele Haakon al VIII-lea, va depune jurământul, a anunţat Palatul Regal.

Mette-Marit, în vârstă de 53 de ani, a suferit la jumătatea lunii iunie o operaţie de transplant pulmonar. Ea fusese diagnosticată cu o boală pulmonară incurabilă.

„Nu este neobişnuit ca după un transplant pulmonar să apară complicaţii. Regina a avut complicaţii de mai multe ori de la operaţie, inclusiv astăzi”, a declarat medicul Are Holm, citat într-un comunicat emis marţi de Palat, cu doar câteva ore înainte de ceremonie, relatează Agerpres.

„Prin urmare, ea trebuie să rămână sub observaţie pe tot parcursul zilei. Din păcate, regina nu va putea participa astăzi la depunerea jurământului în faţa Parlamentului”, a adăugat acesta.

Prezenţa sa la ceremonie fusese anunţată cu o zi înainte de Palat.

Haakon, în vârstă de 53 de ani, devenit rege în mod automat, vineri, după decesul tatălui său, urmează să depună jurământul în faţa Parlamentului la ora locală 13:00 (11:00 GMT), o etapă instituţională menită să marcheze faptul că puterile şi prerogativele sale sunt limitate şi reglementate de Constituţie.

Funcţiile regale sunt în esenţă simbolice şi reprezentative în Norvegia.

Familia regală norvegiană a însoţit luni sicriul cu rămăşiţele regelui Harald al V-lea prin Palatul Regal într-o procesiune solemnă, noua regină Mette-Marit mergând mână în mână în spatele sicriului alături de văduva lui Harald, regina Sonja. Regele Haakon al VIII-lea, prinţesa moştenitoare Ingrid Alexandra şi sora lui Haakon, Martha Louise, au mers alături de sicriu împreună cu ceilalţi nepoţi, în procesiunea spre capela palatului.

În zilele următoare, norvegienii vor putea să-şi aducă omagiile suveranului la capelă.

Harald a murit vineri, la vârsta de 89 de ani. Înmormântarea sa va avea loc pe 9 septembrie.

Editor : M.B.

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