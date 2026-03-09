Live TV

Mexicul cere SUA să oprească traficul ilegal de arme către cartelurile de droguri

Data publicării:
Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum. Foto: Profimedia

Preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum a cerut luni Statelor Unite să limiteze traficul ilegal de arme către cartelurile de droguri din ţara sa, după ce preşedintele american Donald Trump i-a criticat rezultatele în lupta împotriva acestor grupări, relatează AFP.

Sâmbătă, Donald Trump a criticat Mexicul în timpul unei întâlniri cu lideri din ţări latino-americane aliate, dedicată combaterii „cancerului” cartelurilor de droguri.

Din Florida, republicanul a lansat oficial o „coaliţie militară” cu mai mulţi aliaţi latino-americani pentru a „eradica” aceste carteluri, dacă este necesar prin utilizarea de rachete.

În faţa a doisprezece lideri, dintre care unii susţinători entuziaşti ai retoricii naţionaliste a preşedintelui american, Trump a descris Mexicul drept „epicentrul violenţei cartelurilor”, argumentând că acestea „controlează” ţara.

Întrebată luni despre asta în timpul conferinţei sale de presă obişnuite, Claudia Sheinbaum a dat vina înapoi pe Statele Unite, notează AFP, citată de Agerpres.

„Dacă fluxul de arme ilegale din Statele Unite către Mexic este oprit, atunci aceste grupări nu vor avea acces la acest tip de armament puternic pentru a-şi desfăşura activităţile”, a declarat lidera de stânga, afirmând că 75% din armele aflate în mâinile grupărilor criminale din Mexic provin de la vecinul său nordic.

Sub presiunea administraţiei Trump de a stopa fluxul de droguri către Statele Unite, Claudia Sheinbaum a luat măsuri pentru a consolida lupta Mexicului împotriva crimei organizate.

Luna trecută, armata mexicană l-a ucis pe unul dintre cei mai căutaţi traficanţi de droguri din Mexic şi din Statele Unite, Nemesio Oseguera, şeful puternicului Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG).

Claudia Sheinbaum acceptă că Mexicul poate împărtăşi informaţii cu Washingtonul, dar se opune oricărei intervenţii militare americane împotriva cartelurilor de pe teritoriul mexican.

„Operaţiunile din Mexic sunt conduse de forţele armate, Ministerul Securităţii, Garda Naţională, forţele de poliţie ale statelor federate şi parchete”, a insistat ea luni.

