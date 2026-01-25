Live TV

Mexicul ia în considerare să oprească livrările de petrol către Cuba de teama SUA. Reducerea livrărilor ar însemna un colaps energetic

Data publicării:
petrolier mexic
Foto: Profimedia Images
Din articol
Temeri privind posibile acţiuni unilaterale ale SUA  De ce depinde Cuba de petrolul mexican 

Guvernul mexican revizuieşte politica de trimitere a petrolului către Cuba, pe fondul îngrijorărilor că Statele Unite ar putea reacţiona dur la această practică, esenţială pentru insula caraibiană aflată în criză energetică, au declarat trei surse familiare discuţiilor, citate de Reuters

După blocada americană asupra petrolierelor din Venezuela în decembrie şi capturarea preşedintelui Nicolás Maduro la începutul lunii, livrările venezuelene către Cuba s-au oprit complet. Astfel, Mexicul a devenit singurul furnizor major de ţiţei al Havanei, rol care l-a plasat în centrul presiunilor americane. Donald Trump a afirmat că „Cuba este gata să cadă” şi a promis: „NU VA MAI FI NICI PETROL, NICI BANI PENTRU CUBA – ZERO!”. 

Oficial, preşedinta Claudia Sheinbaum insistă că livrările continuă conform contractelor pe termen lung şi constituie „ajutor internaţional”. Totuşi, sursele afirmă că în interiorul guvernului are loc o reevaluare intensă, de teamă că menţinerea exporturilor ar putea atrage represalii americane într-un moment în care Mexicul încearcă să renegocieze tratatul comercial USMCA şi să demonstreze că luptă eficient împotriva cartelurilor. 

Sursele susţin că sunt luate în calcul trei scenarii: oprirea completă a livrărilor, reducerea volumelor sau continuarea la nivel actual. 

Preşedinţia mexicană a transmis că ţara „a fost mereu solidară cu poporul Cubei” şi că trimiterea petrolului şi prezenţa medicilor cubanezi în Mexic „sunt decizii suverane”. 

Temeri privind posibile acţiuni unilaterale ale SUA 

Presiunea administraţiei Trump asupra Mexicului s-a intensificat în ultimele săptămâni. Trump a declarat că ţara este „condusă de carteluri” şi că atacuri terestre americane ar putea fi iminente. Sheinbaum a avertizat că orice intervenţie militară unilaterală ar încălca grav suveranitatea naţională. 

Într-o convorbire telefonică recentă, Trump a întrebat-o despre livrările de petrol şi despre miile de medici cubanezi aflaţi în Mexic. Preşedinta a susţinut că petrolul reprezintă „ajutor umanitar”, iar acordul privind medicii respectă legislaţia mexicană. Trump nu a cerut în mod direct oprirea livrărilor, spun sursele. 

Îngrijorările cresc şi din cauza activităţii sporite a dronelor americane de tip MQ-4C Triton deasupra Golfului Mexic, care par să urmărească rutele petrolierelor mexicane ce pompează combustibil către Cuba. 

De ce depinde Cuba de petrolul mexican 

Cuba, puternic afectată de criza economică, sancţiuni şi lipsa combustibilului, depinde de importurile de produse rafinate pentru generarea electricităţii, transport şi aviaţie. Reducerea livrărilor ar risca un colaps energetic total. Oficialii mexicani se tem că prăbuşirea Cubei ar declanşa un val masiv de migraţie către Mexic. 

Între ianuarie şi septembrie anul trecut, Mexicul a trimis Havanei aproximativ 17.200 barili/zi de ţiţei şi 2.000 barili/zi de produse rafinate, în valoare de circa 400 milioane de dolari. 

Cu Venezuela ieşită temporar din joc şi cu supravegherea militară americană în creştere în regiune, este improbabil ca alt furnizor să îndrăznească să înlocuiască aceste livrări. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (51)
1
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
2
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
Giorgia Meloni
3
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede...
Friedrich Merz Giorgia Meloni 2
4
Merz și Meloni, o apropiere care schimbă jocul în UE: „Au o chimie bună”. Germania şi...
Lingouri de aur
5
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
Digi Sport
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
minnesota minneapolis proteste ice
Proteste violente în Minneapolis după uciderea unui bărbat de către ICE. Democrații cer agenților federali să părăsească Minnesota
trump
Trump dă înapoi. Președintele SUA a salutat rolul soldaţilor britanici în Afganistan, după ce minimalizase sacrificiile aliaţilor NATO
donald trump
Trump confirmă că raidul din Venezuela nu ar fi fost posibil fără o nouă armă secretă: „Ei au apăsat butoanele, nimic nu a funcționat”
Karol Nawroki
Președintele și premierul polonez, furioși, fac front comun împotriva declarațiilor lui Donald Trump: „Soldații polonezi sunt eroi”
donald trump
Trump amenință Canada cu tarife de 100% și anunță că SUA au confiscat petrolul Venezuelei: „Să spunem așa: ei nu mai au”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie...
canabis pe cantar, telefoane, acte identitate, colaj foto de la procurori
Doi tineri, reținuți de DIICOT în Cenei. Unul este suspect că le-ar...
3 oameni se plimba in parc prin ninsoare puternica
Furtuna din SUA a lăsat peste 180.000 de gospodării fără curent...
salvamontisti pe munte
123 de persoane, salvate de pe munte în doar 24 de ore. Anunțul...
Ultimele știri
Un alpinist american a urcat cu mâinile goale pe un zgârie-nori de 101 etaje, fără niciun fel de protecție
Pană de curent în capitala Groenlandei, provocată de vânturi puternice
Rezultate LOTO - Duminică, 25 ianuarie 2026. Sumă uriașă în joc la Joker. La 6/49, reportul depășește 3,51 milioane de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Universul le deschide un nou drum de pe 24 ianuarie. Cele patru zodii favorizate de astre care primesc...
Cancan
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
Fanatik.ro
Cum arată conacul pe care și l-a construit Cristiano Ronaldo în Portugalia. E o casă unică, are 8 dormitoare...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
„Visa 40 de milioane de euro pe el”. Gigi Becali nu mai poate acum să scape de el la FCSB: episod-șoc cu...
Adevărul
„Sistemele centralizate de termoficare sunt o relicvă a comunismului”. Soluția unui cunoscut economist ca...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Meghan Markle şi Prinţul Harry, prima apariţie împreună la Festivalul de Film Sundance. Ducesa de Sussex a...
Screenshot 2026-01-25 091439
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 ianuarie
Pro FM
Monica Anghel, declarație de iubire pentru soțul ei, Mihai Caraivan: „Asta înseamnă dragoste!” Poza inedită...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva...
Newsweek
În care județe pensiile sunt cu 2.000 lei mai mari ca în altele? Surpriză: grupele de muncă fac diferența
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
De ce a ales James Cameron să se mute în Noua Zeelandă. Dezvăluirile regizorului filmului „Titanic”
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat