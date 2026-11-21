Autorităţile mexicane l-au capturat noaptea trecută pe Fausto Isidro Meza Flores, unul dintre cei mai importanţi lideri de cartel, cunoscut sub numele de „El Chapo Isidro”, în statul Sinaloa, relatează AP.

Guvernul a precizat sâmbătă că informaţiile furnizate de administraţia Trump au ajutat autorităţile să-l captureze, dar a oferit puţine detalii despre modul în care autorităţile din Mexic şi din Statele Unite s-au coordonat pentru a-l reţine pe Meza Flores.

Meza Flores era unul dintre cei mai căutaţi 10 fugari de către FBI şi unul dintre liderii de vârf ai organizaţiei criminale Beltrán Leyva, fiind totodată un aliat cheie al unei facţiuni a Cartelului Sinaloa cunoscută sub numele de „Los Mayos”. Capturarea sa reprezintă o lovitură pentru cartel, în contextul în care acesta se luptă cu o altă facţiune pentru controlul statului din nordul Mexicului.

Imaginile din oraşul Guasave, din statul Sinaloa, unde a fost capturat Meza Flores, arată civili ţipând şi fugind de focurile de armă în timpul unui meci de baseball, maşini şi benzinării în flăcări, precum şi elicoptere care survolează zona şi trag asupra caselor din zonă. Astfel de demonstraţii de forţă din partea cartelurilor sunt frecvente în urma capturării sau uciderii liderilor.

Meza Flores era căutat pentru trafic de droguri către Statele Unite şi pentru deţinerea ilegală de arme de foc, notează AP, citată de News.ro.

Autorităţile mexicane au folosit „discreţia şi elementul surprizei” pentru a-l captura

Autorităţile mexicane au declarat că au folosit „discreţia şi elementul surprizei” pentru a-l captura, stabilind un perimetru de securitate în jurul clădirii în care se afla. După ce au fost atacaţi cu arme de foc şi explozivi de către persoane care se presupune că erau membri ai cartelului, membrii forţelor armate au pătruns într-o locuinţă şi l-au reţinut.

Un videoclip distribuit de autorităţi arată bărbaţi în camuflaj, înarmaţi până în dinţi, conducând un bărbat care părea să fie Meza Flores printr-o casă slab iluminată şi urcându-l în spatele unui camion.

Această captură de mare amploare are loc în contextul în care preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, se confruntă cu presiuni din partea preşedintelui SUA, Donald Trump, pentru a lua măsuri dure împotriva cartelurilor. Sheinbaum a luptat împotriva grupărilor ilegale într-un mod mai agresiv decât predecesorii săi, iar numărul omuciderilor a scăzut semnificativ în cei doi ani de mandat ai săi.

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Editor : Liviu Cojan