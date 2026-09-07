Mii de sârbi i-au adus luni un omagiu fostului comandant militar al sârbilor din Bosnia, Ratko Mladic, care a murit pe 27 august, la 84 de ani. Supranumit „Măcelarul din Balcani”, el fusese condamnat de justiţia internaţională la închisoare pe viaţă pentru crimele comise în timpul războiului din Bosnia, relatează AFP.

O mulţime numeroasă a trecut luni la Belgrad prin faţa sicriului fostului comandant militar al sârbilor din Bosnia, Ratko Mladic, condamnat pentru genocid şi crime de război, înaintea unei înmormântări fastuoase care stârneşte dezaprobarea internaţională, notează News.ro.

Ratko Mladic a murit la sfârşitul lunii august, la vârsta de 84 de ani, la Haga, în Ţările de Jos, unde ispăşea o pedeapsă cu închisoarea pentru genocid, crime de război şi crime împotriva umanităţii comise în timpul războiului din Bosnia, între 1992 şi 1995. El a fost condamnat, în special, pentru implicarea sa în masacrul de la Srebrenica.

Cu toate acestea, el este în continuare văzut ca un erou de mulţi sârbi din Bosnia şi din Serbia.

Îmbrăcaţi în haine de doliu, numeroşi adepţi ai celui pe care mass-media internaţională îl numise „Măcelarul din Balcani” s-au adunat la biserica ortodoxă Sfântul Luka din Belgrad încă de la ora 7 dimineaţa.

Pentru acest ultim omagiu, mulţi sărută sicriul închis al lui Mladić, înconjurat la început de militari, în timp ce preoţii ortodocşi sârbi citeau rugăciuni, potrivit unui fotograf al AFP.

Înmormântarea lui Ratko Mladić la Belgrad, Serbia – 7 septembrie 2026. Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia Deschide galeria foto

Poliţia a închis străzile din jur pe măsură ce sosea mulţimea, printre care se află numeroşi veterani sârbi.

„Sunt aici pentru a-mi lua rămas bun de la general, un erou naţional”, a declarat pentru AFP o pensionară, Radojka Visic. „Nu au reuşit să ne învingă pe câmpul de luptă, aşa că l-au trimis la închisoare şi l-au torturat acolo în schimb”, a adăugat ea.

În apropiere au fost agăţate drapele sârbe, iar deasupra străzii a fost desfăşurat un imens banner pe care scrie: „Bine ai venit, generale, mulţumim mamei tale că a adus pe lume un erou, pentru ca gloria Marii Serbii să revină”.

Trupul său neînsufleţit a rămas expus în biserică timp de cinci ore, înaintea unei ceremonii şi a unui cortegiu funerar până la un cimitir din apropiere.

Editor : B.E.