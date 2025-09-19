Live TV

MI6 lansează o nouă campanie de recrutare a spionilor, inclusiv ruși

Data publicării:
Richard Moore At FCO
Richard Moore, șeful MI6. Foto: Profimedia

Serviciul secret britanic MI6 lansează un nou portal dark web pentru recrutarea de spioni pentru Marea Britanie. Platforma de mesagerie securizată Silent Courier are ca scop sporirea securității naționale, facilitând recrutarea de agenți potențiali de către MI6, a declarat Ministerul de Externe, informează Sky News.

„Pe măsură ce lumea se schimbă și amenințările cu care ne confruntăm se multiplică, trebuie să ne asigurăm că Marea Britanie este întotdeauna cu un pas înaintea adversarilor noștri”, a declarat ministrul de Externe Yvette Cooper.

Silent Courier este accesibil începând de vineri și oferă o cale sigură de a transmite Regatului Unit informații sensibile legate de terorism sau activități ostile de informații.

Instrucțiunile de utilizare a portalului, inclusiv recomandările de a utiliza VPN-uri de încredere și dispozitive care nu sunt conectate la utilizatori, vor fi disponibile pe canalul YouTube verificat al MI6.

Sir Richard Moore, șeful MI6 care își încheie mandatul, urmează să anunțe Silent Courier și să confirme detaliile despre portal în cadrul unui discurs pe care îl va ține vineri la Istanbul.

Moore, care a cerut anterior rușilor să spioneze pentru Marea Britanie, este de așteptat să declare: „Astăzi le cerem celor care dețin informații sensibile despre instabilitatea globală, terorismul internațional sau activitățile ostile ale serviciilor secrete să contacteze MI6 în siguranță online. Ușa noastră virtuală vă este deschisă.”

CIA a lansat o abordare similară în 2023, publicând videoclipuri pe rețelele sociale pentru a viza potențialii spioni ruși.

 

 

 

