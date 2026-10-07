MI6 se teme că fostul șef al spionajului german a divulgat secrete britanice

Agențiile britanice de informații investighează dacă informațiile lor clasificate sau spionii lor au fost compromiși în cel mai mare scandal de spionaj din istoria modernă a Germaniei. August Hanning - fostul șef al serviciului german de informații externe - și un actual înalt funcționar al agenției, identificat doar ca Manfred D, au fost arestați marți sub suspiciunea de spionaj și trădare, scrie The Telegraph.

Hanning este acuzat că a colectat ilegal mii de documente clasificate timp de 16 ani prin intermediul lui Manfred D și că a vândut o parte din aceste secrete unei puteri străine.

Informații și de la agenții partenere din străinătate

Surse din serviciile de securitate germane au declarat că o parte din informațiile de nivel înalt gestionate de cei doi proveneau de la agenții de informații partenere din străinătate, ceea ce ridică posibilitatea ca serviciile de informații britanice și americane să fi fost compromise.

De asemenea, acest lucru a stârnit temeri că sursele umane americane și britanice, fie agenți, fie informatori care operează pe teren, ar putea fi identificate prin intermediul informațiilor care au fost partajate.

Se consideră că MI6 și GCHQ, precum și mai multe agenții americane, efectuează în prezent o revizuire internă sistematică a tuturor informațiilor sensibile partajate cu aliații europeni în perioada respectivă.

Potrivit informațiilor deținute de The Telegraph, obiectivul principal al acestora este protejarea surselor care ar fi putut fi expuse riscului ca urmare a presupusei scurgeri de informații. Este probabil ca audituri similare să fie întreprinse de toți partenerii și aliații Germaniei în domeniul schimbului de informații.

Matthew Dunn, un fost ofițer de informații al MI6, a declarat că serviciile de informații britanice vor analiza minuțios tot ceea ce a fost partajat cu BND și vor evalua riscurile.

„Fără îndoială, în acest moment are loc o revizuire masivă a securității interne în cadrul MI6, care vizează în mod precis informațiile partajate cu un partener de legătură de încredere și verifică dacă vreuna dintre acestea ar putea compromite activitățile și personalitățile asociate cu MI6”, a afirmat Dunn.

Cu toate acestea, fostul spion a afirmat că ar fi „foarte surprins” dacă acest lucru ar afecta relația agenției cu BND și și-a imaginat că cele două părți vor continua să colaboreze.

El a precizat că este o practică standard ca, atunci când se partajează informații, să fie integrate „mecanisme automate de control și echilibru”, inclusiv cenzurarea informațiilor referitoare la surse.

Șoc în comunitatea de informații occidentală

Vestea scandalului a șocat comunitatea de informații occidentală, surse descriind presupusa breșă de securitate drept o lovitură majoră pentru o putere străină și potențial extrem de dăunătoare pentru alianța occidentală de schimb de informații.

Nu este clar când oficialii germani și-au notificat omologii cu privire la breșa de securitate, deși se înțelege că acest lucru s-a întâmplat înainte de arestările de marți.

Presa germană a relatat că informațiile divulgate includeau detalii despre programul nuclear iranian, armata rusă și materiale clasificate provenite de la agenții partenere străine.

Hanning, care a fost cândva respectatul președinte al Serviciului Federal de Informații (BND), echivalentul german al MI6, și-a părăsit funcția în noiembrie 2005, după șase ani în acest post. Ulterior, s-a raportat că s-a confruntat cu falimentul.

Manfred D a fost șeful său de cabinet la BND și l-a urmat la Ministerul de Interne.

După plecarea lui Hanning, Manfred D a ocupat funcția de șef de cabinet pentru mai mulți președinți ai BND între martie 2012 și martie anul acesta.

În această calitate, a jucat un rol esențial în gestionarea fluxului de informații către biroul președintelui, stabilind ce informații erau prezentate șefilor săi și când.

Deși fiecare agenție de informații se protejează împotriva potențialelor scurgeri de informații prin compartimentarea schimbului de informații, în calitate de înalt funcționar, Manfred D ar fi avut acces extins la toate informațiile primite de BND.

Parchetul federal german a declarat că Manfred D era suspectat că i-a furnizat lui Hanning „aproximativ 2.000 de documente” în total.

Se crede că cei doi au ajuns la un acord financiar în primăvara anului 2010, potrivit căruia Manfred D urma să transmită în mod continuu informații valoroase de la BND către fostul său șef, în schimbul unei plăți, a precizat procurorul federal într-un comunicat.

Informații clasificate

Multe dintre documentele respective „conțineau informații clasificate destinate exclusiv serviciului federal de informații în scopuri interne, în special pentru briefinguri de informații la nivel executiv”, se precizează în comunicat.

Hanning a utilizat informațiile în cadrul activității sale private de consultanță, potrivit Parchetului.

„Într-o ocazie, Hanning a folosit informații clasificate furnizate de Manfred D pentru a redacta o analiză destinată unui ofițer al unui serviciu de informații străin”, se menționează în comunicat.

Autoritățile nu au stabilit încă dacă materialul a ajuns la destinatarul vizat. Marți seara, Der Spiegel a relatat că analiza a fost pregătită pentru serviciul de informații din Azerbaidjan.

Azerbaidjanul are parteneriate în domeniul securității și al informațiilor cu Rusia, Israel, Turcia și SUA, printre altele.

O voce radicală împotriva Moscovei

Hanning a fost o voce radicală împotriva Moscovei în dezbaterea privind securitatea națională din Germania. Într-un interviu din 2024 acordat ziarului The Telegraph, el a avertizat că țara sa era „naivă” și trebuia să „se trezească” la realitatea unui potențial război.

„Mulți nu și-au dat seama că ne aflăm într-un conflict cu Rusia - acest lucru a fost subestimat”, a spus el. „Oamenii se feresc de adevăr. Rusia se află într-un conflict cu NATO, iar Germania face, desigur, parte din acel conflict.

Oamenii nu și-au dat seama că există un pericol serios - există și simpatie pentru Rusia, în special în Germania de Est și în rândul unor elemente din extrema stângă și din partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania, ale căror facțiuni cer încetarea sancțiunilor împotriva Rusiei.”

Potrivit publicației The Insider, Hanning a efectuat cel puțin șapte călătorii în Rusia după ce a părăsit BND. Fostul șef al serviciilor secrete a efectuat toate aceste călătorii, petrecând adesea doar o singură zi la Moscova, între 2015 și 2019.

Martin Jäger, președintele BND, a declarat că agenția „a inițiat anchete interne cuprinzătoare într-o etapă timpurie și fără întârziere. Acestea au confirmat suspiciunea”.

El a adăugat: „Pentru BND și pentru mine, nu pot exista compromisuri când vine vorba de securitatea internă. Niciunul dintre obiectivele sau prioritățile mele nu este pus sub semnul întrebării de acest incident.”