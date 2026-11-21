Scene de groază pe o cale ferată din Indonezia, după ce un microbuz a fost lovit de un tren. Vehiculul a luat foc la scurt timp după impact și a fost purtat pe șine încă 500 de metri, până când mecanicul trenului a reușit să îl oprească.

Șoferul microbuzului a murit, iar trei angajați ai căilor ferate, printre care mecanicul trenului și asistentul său, au suferit arsuri.

Toți cei 264 de pasageri ai trenului au scăpat nevătămați.

Incidentul ar fi avut loc la o trecere peste calea ferată, iar martorii susțin că au țipat la șofer și au încercat să îl avertizeze să oprească, întrucât se apropia un tren.

Trecerea a fost închisă de autorități după incident.

Editor : Liviu Cojan