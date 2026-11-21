Video Microbuz în flăcări după ce a fost lovit de un tren, în Indonezia. Vehiculul a fost târât 500 de metri Data actualizării: 21.11.2026 20:26 Data publicării: 21.11.2026 20:18 Foto: Captură video Digi24 / sursa - Facebook\Gita Vianola Purba / tiktok\Lex Marteg Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Scene de groază pe o cale ferată din Indonezia, după ce un microbuz a fost lovit de un tren. Vehiculul a luat foc la scurt timp după impact și a fost purtat pe șine încă 500 de metri, până când mecanicul trenului a reușit să îl oprească. La Gala Sportului Dinamovist, Marian Neacșu a primit două premii, iar David Popovici – doar unul VIDEO Nicușor Dan, din nou la rugby alături de fiul său. România a pierdut meciul cu Canada. Președintele a avut un mesaj pentru Gică Hagi Facturile uriașe la energie lovesc agricultura românească. Producătorii avertizează: urmează noi scumpiri în piețe la anul Trei din patru companii folosesc AI fără reguli: Cum ajung datele personale ale clienților în pericol Nostalgia comunismului, fenomen pe internet. Cum au ajuns clipurile „înainte era mai bine”, făcute cu AI, virale pe rețelele sociale Este Marian Neacșu o amenințare pentru Sorin Grindeanu? Ce spune rectorul Universității din București despre jocurile de putere din PSD Explozie în Polonia după ce două rachete și o dronă au încălcat spațiul aerian: „O altă provocare din partea Federației Ruse” Închisoare pe viață pentru „Șacalul”, bărbatul care a ucis două tinere în Constanța. Decizia instanței nu este definitivă Șoferul microbuzului a murit, iar trei angajați ai căilor ferate, printre care mecanicul trenului și asistentul său, au suferit arsuri. Toți cei 264 de pasageri ai trenului au scăpat nevătămați. Incidentul ar fi avut loc la o trecere peste calea ferată, iar martorii susțin că au țipat la șofer și au încercat să îl avertizeze să oprească, întrucât se apropia un tren.Trecerea a fost închisă de autorități după incident. Editor : Liviu Cojan Etichete: indonezia incendiu microbuz accident tren sofer mort Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Mesajul transmis de șeful NATO, Mark Rutte, după întâlnirea lui Trump cu Putin și Xi... 2 Donald Trump, mesaj controversat pentru Europa după întâlnirea cu Putin și Xi: Ucraina ar... 3 Ministrul german al Apărării, despre invitația adresată de Putin europenilor: Refuzul „ar... 4 Trump a sunat la reuniunea de la Berlin și a criticat noul ajutor de 70 de miliarde de... 5 Cum va fi vremea de 1 Decembrie și înainte de Crăciun. ANM a publicat prognoza pentru...