Live TV

Microbuze școlare la suprapreț. Pîslaru: Sunt trei anchete. Până la sfârşitul lunii aştept raportul Corpului de Control

Data publicării:
microbuz alb transport elevi
Foto: Digi24

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat, marţi, că aşteaptă, la sfârşitul lunii august, un prim raport din partea şefului Corpului de control al MIPE cu privire la achiziţia de microbuze şcolare electrice.

Aceste verificări au fost solicitate de ministru după ce presa a relatat că în judeţele Iaşi şi Prahova microbuzele ar fi fost achiziţionate la suprapreţ.

„În acest moment există nu doar o investigaţie, ci trei. Două investigaţii sunt automate, oarecum, în sensul că Ministerul Educaţiei, prin departamentul lor de PNRR, s-a autosesizat, pentru că există o procedură europeană. În acelaşi timp, MIPE, în calitate de coordonator naţional, iarăşi ca procedură automată, s-a sesizat tot pe zona de PNRR. Direcţia Generală PNRR s-a sesizat având în vedere că există o cheltuială care e făcută din fondul PNRR. Aceste două sesizări automate vin, evident, legat de procedura clasică de sistem de management şi control pe fonduri europene”, a explicat Pîslaru, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.

El a precizat că, în plus, a trimis Corpul de control, pentru că există posibilitatea să existe întrebări şi cu privire „la oportunitate, rezonabilitate şi alte lucruri care sunt legate de folosirea banilor europeni şi sunt legate de obiectivele unor posibile anchete ale Parchetului european”, potrivit Agerpres. Dragoş Pîslaru a menţionat că doreşte, în calitate de ministru, să aibă o imagine cu privire la acest subiect, care este, „până la urmă”, unul de echitate - „în timp ce strângem cureaua şi facem economii în toate părţile, cel puţin din primele informaţii furnizate public chiar de mass-media, rezultă că discutăm aici de nişte sume care, la prima vedere, parcă sunt mai mari decât ar fi un cost rezonabil pentru astfel de microbuze”.

Conform ministrului, verificarea făcută Corpul de control nu este „o anchetă de a judeca situaţia”, ci de a verifica dacă există rezonabilitate sau dacă există suspiciune pentru a transmite mai departe informaţiile către Parchetul european sau alte organe de abilitate.

„Ancheta Corpului de control este în derulare şi, spre deosebire de celelalte două proceduri care au ca termen trei luni, (...) voi avea o prezentare din partea şefului Corpului de control din MIPE mai devreme de acest termen, speranţa mea este că cel târziu până la sfârşitul lunii să am măcar o privire generală cu privire la acest subiect”, a spus ministrul.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
1
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
Summit Alaska
2
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
profimedia-1030146551
3
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
Donald Trump. Foto: Profimedia
4
Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă renunță la Crimeea...
fulger, furtuna
5
Cod roșu de furtuni puternice, grindină și vijelii. Zonele vizate de avertizarea ANM
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
Digi Sport
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
dragos pislaru face declaratii
Guvernul vrea să prioritizeze investițiile din PNRR care pot fi...
View of the Chain Bridge (Lanchid) from Castle Hill in Budapest
Budapesta, variantă pentru locul eventualei întâlniri Putin-Zelenski...
rable dezasamblate
Programul Rabla va fi relansat în luna septembrie, anunță Ministerul...
traian basescu face declaratii
Traian Băsescu va primi un apartament de protocol: „Casa este mult...
Ultimele știri
Rusia nu respinge ideea unei întâlniri Putin-Zelenski. Lavrov: „Trebuie pregătită minuțios”
Fii salvator. Prim ajutor în caz de hipertermie
Reacția furioasă a lui Benjamin Netanyahu după ce Australia a anunțat că va recunoaște Palestina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan la sedinta de guvern
Ilie Bolojan, despre investițiile din PNRR: Clarificăm în următoarele două săptămâni proiectele care vor rămâne în program
intalnire guvernul romaniei cu amr
Ilie Bolojan și primarii s-au înțeles asupra unor măsuri cu privire la proiectele finanțate prin PNRR. Ce lucrări continuă, ce se amână
ilie bolojan face declaratii la guvern
Ilie Bolojan, către reprezentaţii AMR: Vor primi finanţare PNRR doar proiectele care vor fi finalizate până la finele lui august 2026
BUCURESTI - SEDIU PARTID - DECLARATII PRESA - USR - 19 MAI 2025
Dominic Fritz: „Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiţii. Adevărul e altul: s-au promis bani care nu există”
pupitru psd
Şedinţă la PSD pe suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny. Social-democraţii spun că nu există un consens în coaliţie
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce i-ar fi șoptit prințul Philip reginei la nunta lui Harry și Meghan. Comentariul său a stârnit rumoare după...
Cancan
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
Fanatik.ro
În toiul negocierilor pentru pacea din Ucraina, Germania își instruiește primarii pentru războiul viitorului...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat...
Adevărul
CTP avertizează asupra unui pericol imens: „Există riscul ca, peste o lună, România să aibă graniță directă...
Playtech
Harta României, pe masă la discuţiile dintre Trump şi Zelenski! Planul periculos al lui Putin, spus cu voce...
Digi FM
O influenceriță a fost „aproape decapitată” după ce eșarfa de mătase i s-a prins în mașină: „Era să mor din...
Digi Sport
"Sunteți penibli". Laura Vicol a reacționat după ce a atras toate privirile la derby-ul Rapid - FCSB
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau, primele tensiuni în relație. Apropiații susțin că povestea lor s-a „răcit” brusc
Film Now
Ce avere are Dakota Johnson. Ea a renunțat la facultate pentru actorie, dar a reușit să câștige bani și din...
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Newsweek
Cu cât vor scădea pensiile până în 2030? Care pensionari vor pierde sute de lei la pensie? DOCUMENT
Digi FM
Mihaela Rădulescu, omagiu dedicat lui Felix: "Energia lui solară s-a potrivit cu a mea în toate felurile...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
„Paznicii rațelor” fac senzație în Thirsk. Ritualul lor de seară a devenit viral pe internet
Film Now
Josh Duhamel, declarații emoționante despre soția sa, mai tânără cu 21 de ani: „Sunt foarte norocos, o să fiu...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, vacanță la Marbella. Cine este milionarul alături de care și-au petrecut sejurul in...