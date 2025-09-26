Live TV

Microsoft oprește accesul unei unități militare israeliene la centrele sale de date, din cauza supravegherii în masă a palestinienilor

Data actualizării: Data publicării:
microsoft sediu sigla
Microsoft. Foto: Guliver/GettyImages
Din articol
Colectarea datelor a început din 2021 Chestiuni etice

Gigantul american Microsoft a anunțat că a blocat accesul unei unități din cadrul Ministerului israelian al Apărării la serviciile sale de cloud, după ce o investigație internă a arătat că infrastructura companiei era folosită pentru o amplă operațiune de supraveghere a populației palestiniene. Decizia marchează o rară intervenție directă a unei mari companii tehnologice într-un context geopolitic sensibil, cu implicații pentru protecția datelor și respectarea drepturilor omului, comenteză The Guardian. Deși surprinzătoare, decizia privind deconectarea Unității 8200 a IDF de la serviciile cloud Azure nu a luat prin surprindere armata israeliană, scrie ynetnews.com. Conform diverselor relatări, unitatea își retrăsese deja datele stocate de la Microsoft înainte de deconectare. Nu este clar dacă compania a dat un preaviz sau a acționat brusc, dar pare puțin probabil ca Microsoft să riște să-și deterioreze relația cu Israelul fără un avertisment prealabil.

Potrivit The Guardian, Microsoft a identificat faptul că serviciile Azure erau utilizate pentru colectarea a milioane de apeluri telefonice efectuate zilnic de civili din Gaza și Cisiordania. Vicepreședintele și președintele companiei, Brad Smith, a transmis angajaților că „a încetat și a dezactivat un set de servicii pentru o unitate din cadrul Ministerului israelian al Apărării”, menționând că măsura include tăierea accesului la stocarea în cloud și la anumite servicii de inteligență artificială.

Colectarea datelor a început din 2021

Conform investigației, operațiunea de monitorizare a fost desfășurată de Unitatea 8200, serviciul de informații al armatei israeliene, care ar fi început colectarea datelor încă din 2021. Obiectivul: înregistrarea și stocarea unui volum uriaș de comunicații telefonice, estimat la „un milion de apeluri pe oră”, provenite de la cetățeni palestinieni.

Brad Smith a scris că măsura se aplica doar stocării de către Unitatea 8200 a apelurilor palestiniene interceptate, ceea ce, potrivit Microsoft, încălca politicile sale. Postarea lăuda, de asemenea, capacitățile de apărare cibernetică ale Israelului și rolul Microsoft în sprijinirea Acordurilor Abraham.

Afirmația pare neconvingătoare pentru mulți în Israel. Aceștia susțin că Israelul — și în special veteranii Unității 8200 — au contribuit mult mai mult la puterea cibernetică a Microsoft decât a adus aceasta beneficii Israelului.

Principalul centru de cercetare și dezvoltare în domeniul securității cibernetice al Microsoft se află în Israel și s-a construit în mare parte pe achizițiile de start-up-uri israeliene fondate de veteranii Unității 8200. Companii precum Adallom, Wiz și Secure Islands au fost toate create de veterani ai unității și achiziționate ulterior de Microsoft, generând miliarde pentru companie. Din această perspectivă, decizia Microsoft pare a fi o întoarcere a spatelui față de sursa de care a beneficiat, comentează ynetnews.com.

Chestiuni etice

Conflictul dintre Israel și grupările palestiniene durează de decenii, însă proiectul de monitorizare ar fi fost pus la punct cu doi ani înaintea escaladării majore a violențelor din octombrie 2023. Dezvăluirile ridică semne de întrebare privind protecția datelor personale și dreptul la viață privată al civililor palestinieni, care nu au fost informați și nu și-au dat consimțământul pentru această colectare masivă de date.

Măsura luată de Microsoft ar putea avea efecte de amploare asupra modului în care marile companii de tehnologie își stabilesc limitele etice. Într-o perioadă în care serviciile de cloud și instrumentele de inteligență artificială sunt esențiale pentru infrastructuri critice și guverne, decizia de a întrerupe colaborarea cu un stat aliat al SUA arată că presiunea publică și normele privind drepturile omului pot cântări greu în balanță.

Totodată, acest caz ridică probleme complexe legate de jurisdicție și de responsabilitatea platformelor globale. Datele colectate au fost stocate în centre europene, iar posibila mutare a lor către Amazon Web Services evidențiază dificultatea de a controla fluxurile internaționale de informații.

Pentru Microsoft, mesajul transmis este clar: compania dorește să își păstreze imaginea de furnizor responsabil de tehnologie, dispus să impună reguli stricte chiar și partenerilor guvernamentali. Rămâne de văzut dacă alte companii din domeniul cloud, precum Amazon sau Google, vor adopta o poziție similară atunci când se confruntă cu situații care implică supravegherea masivă a populației.

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
2
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
3
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
Eurofighter Typhoon
4
Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
5
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
S-a aflat! Cine a pornit scandalul de la Craiova - Dinamo: "Vin străinii și zic că românii sunt nu știu cum!"
Digi Sport
S-a aflat! Cine a pornit scandalul de la Craiova - Dinamo: "Vin străinii și zic că românii sunt nu știu cum!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drone ucrainene pregatite de misiune
„Drone Wall”. Moșteanu: România va fi parte a zidului de drone...
dorin recean si cristina cileacu
Corespondență Digi24 de la Chișinău. Premierul R. Moldova: „Rusia...
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - VICTOR PONTA - DEPUNERE CANDIDATURA -
Ponta a fost păcălit de doi comedianți ruși, care s-au dat drept...
photo-collage.png - 2025-07-06T002847.562
Numele lui Elon Musk apare în dosarele referitoare la Jeffrey Epstein
Ultimele știri
Trei comisii din Congresul SUA, mesaj comun: „Știm foarte bine că adversari străini vor încerca să submineze alegerile din R. Moldova”
Horațiu Potra nu a fugit în Dubai cu aceeași companie care i-ar fi dus mercenarii în Congo, susține operatorul aerian
Ce a decis Polonia în legătură cu beneficiile acordate refugiaţilor ucraineni. Legea, semnată de președintele naționalist Nawrocki
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Tenth Anniversary Of The London 7/7 Bombings
Nume-surpriză. Cine ar putea prelua conducerea autorității de tranziție post-război în Gaza
Netanyahu Addresses the UN General Assembly
Netanyahu a susținut un discurs „istoric” la ONU, transmis prin megafoane, pentru a fi auzit de ostaticii din Gaza. QR code-ul lui Bibi
New York, NY - September 27, 2024: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses the 79th session of the United Nations General Assembly. In his speech, Netanyahu discussed Israel's stance on regional security, peace initiatives, and global cooperat
Discursul lui Benjamin Netanyahu la ONU ar urma să fie transmis în Gaza prin difuzoare plasate de armată în apropiere
Benjamin Netanyahu
Statul din UE care l-a declarat pe Benjamin Netanyahu persona non grata: „Sunt proceduri împotriva lui pentru crime de război”
Liev Schreiber
Liev Schreiber și Sharon Osbourne, printre cele 1.200 de personalităţi care denunţă boicotul instituţiilor cinematografice israeliene
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, mărturii tulburătoare despre Elvis: „Nu suporta ideea că sunt cu alt bărbat, a vrut să-l...
Cancan
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
Fanatik.ro
Cum arată familia lui Carlos Alcaraz. Cu ce se ocupă, de fapt, frații câștigătorului US Open 2025
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Noua afacere a Simonei Halep. Fosta tenismenă dă replica presei americane după ce a titrat că „se confruntă...
Adevărul
Un cuplu de români, subiect de documentar pe History, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini „de la...
Playtech
Fără bilete de avion pe hârtie. Clienţii Ryanair nu mai au voie în aeronave dacă nu au aplicaţia instalată
Digi FM
Ce a răspuns David Popovici când un tătic l-a oprit pe stradă și l-a întrebat dacă vrea să facă o poză cu...
Digi Sport
"Până mă voi retrage!". Ianis Hagi le-a spus-o clar jurnaliștilor turci, după meciul cu Galatasaray
Pro FM
Brian May, dezvăluiri despre înstrăinarea de peste 20 de ani de colegul lui de trupă, John Deacon: „Nu ne...
Film Now
Penn Badgley, adevărul despre scenele intime din serialul „You”: „Mi-au dat o mare bătaie de cap”
Adevarul
Criză de combustibil în Rusia după loviturile Kievului. Generalul Sîrski: „Se vede pe câmpul de luptă”
Newsweek
Ce se întâmplă cu pensiile militare după întâlnirea dintre Moșteanu și militarii în rezervă?
Digi FM
Dana Rogoz, într-o rochie fără mâneci, foarte transparentă, de ziua ei: „Sper ca viața asta de om mare să nu...
Digi World
Ce este Serratia marcescens, bacteria care a dus la moartea a șase copii internați la Iași. Cum se transmite...
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Michael Douglas, cuvinte dulci pentru superba Catherine Zeta Jones: „La mulți ani, iubirea vieții mele”. Sunt...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...