Microsoft oprește accesul unei unități militare israeliene la centrele sale de date, din cauza supravegherii în masă a palestinienilor

Gigantul american Microsoft a anunțat că a blocat accesul unei unități din cadrul Ministerului israelian al Apărării la serviciile sale de cloud, după ce o investigație internă a arătat că infrastructura companiei era folosită pentru o amplă operațiune de supraveghere a populației palestiniene. Decizia marchează o rară intervenție directă a unei mari companii tehnologice într-un context geopolitic sensibil, cu implicații pentru protecția datelor și respectarea drepturilor omului, comenteză The Guardian. Deși surprinzătoare, decizia privind deconectarea Unității 8200 a IDF de la serviciile cloud Azure nu a luat prin surprindere armata israeliană, scrie ynetnews.com. Conform diverselor relatări, unitatea își retrăsese deja datele stocate de la Microsoft înainte de deconectare. Nu este clar dacă compania a dat un preaviz sau a acționat brusc, dar pare puțin probabil ca Microsoft să riște să-și deterioreze relația cu Israelul fără un avertisment prealabil.

Potrivit The Guardian, Microsoft a identificat faptul că serviciile Azure erau utilizate pentru colectarea a milioane de apeluri telefonice efectuate zilnic de civili din Gaza și Cisiordania. Vicepreședintele și președintele companiei, Brad Smith, a transmis angajaților că „a încetat și a dezactivat un set de servicii pentru o unitate din cadrul Ministerului israelian al Apărării”, menționând că măsura include tăierea accesului la stocarea în cloud și la anumite servicii de inteligență artificială.

Colectarea datelor a început din 2021

Conform investigației, operațiunea de monitorizare a fost desfășurată de Unitatea 8200, serviciul de informații al armatei israeliene, care ar fi început colectarea datelor încă din 2021. Obiectivul: înregistrarea și stocarea unui volum uriaș de comunicații telefonice, estimat la „un milion de apeluri pe oră”, provenite de la cetățeni palestinieni.

Brad Smith a scris că măsura se aplica doar stocării de către Unitatea 8200 a apelurilor palestiniene interceptate, ceea ce, potrivit Microsoft, încălca politicile sale. Postarea lăuda, de asemenea, capacitățile de apărare cibernetică ale Israelului și rolul Microsoft în sprijinirea Acordurilor Abraham.

Afirmația pare neconvingătoare pentru mulți în Israel. Aceștia susțin că Israelul — și în special veteranii Unității 8200 — au contribuit mult mai mult la puterea cibernetică a Microsoft decât a adus aceasta beneficii Israelului.

Principalul centru de cercetare și dezvoltare în domeniul securității cibernetice al Microsoft se află în Israel și s-a construit în mare parte pe achizițiile de start-up-uri israeliene fondate de veteranii Unității 8200. Companii precum Adallom, Wiz și Secure Islands au fost toate create de veterani ai unității și achiziționate ulterior de Microsoft, generând miliarde pentru companie. Din această perspectivă, decizia Microsoft pare a fi o întoarcere a spatelui față de sursa de care a beneficiat, comentează ynetnews.com.

Chestiuni etice

Conflictul dintre Israel și grupările palestiniene durează de decenii, însă proiectul de monitorizare ar fi fost pus la punct cu doi ani înaintea escaladării majore a violențelor din octombrie 2023. Dezvăluirile ridică semne de întrebare privind protecția datelor personale și dreptul la viață privată al civililor palestinieni, care nu au fost informați și nu și-au dat consimțământul pentru această colectare masivă de date.

Măsura luată de Microsoft ar putea avea efecte de amploare asupra modului în care marile companii de tehnologie își stabilesc limitele etice. Într-o perioadă în care serviciile de cloud și instrumentele de inteligență artificială sunt esențiale pentru infrastructuri critice și guverne, decizia de a întrerupe colaborarea cu un stat aliat al SUA arată că presiunea publică și normele privind drepturile omului pot cântări greu în balanță.

Totodată, acest caz ridică probleme complexe legate de jurisdicție și de responsabilitatea platformelor globale. Datele colectate au fost stocate în centre europene, iar posibila mutare a lor către Amazon Web Services evidențiază dificultatea de a controla fluxurile internaționale de informații.

Pentru Microsoft, mesajul transmis este clar: compania dorește să își păstreze imaginea de furnizor responsabil de tehnologie, dispus să impună reguli stricte chiar și partenerilor guvernamentali. Rămâne de văzut dacă alte companii din domeniul cloud, precum Amazon sau Google, vor adopta o poziție similară atunci când se confruntă cu situații care implică supravegherea masivă a populației.

