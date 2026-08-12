Micul aparat care ar putea decide soarta Ucrainei: Ce componentă a sistemului Patriot se tem americanii că va ajunge în mâinile Rusiei

Motivul pentru care Donald Trump a revenit asupra deciziei de a-i oferi Ucrainei posibilitatea de a-și dezvolta propriile sale rachete sol-aer pentru sistemele Patriot are legătură cu o dispută tot mai aprinsă privind exportul unei tehnologii secrete care, dacă nu este gestionată cu mare atenție, riscă să ajungă în mâinile rușilor, potrivit The Telegraph. Piesa cea mai importantă este un mic radar din interiorul rachetei interceptoare – o componentă atât de avansată încât Washingtonul refuză să o exporte chiar și celor mai apropiați aliați ai Statelor Unite.

Cunoscută sub numele de PAC-3 Ka-Band Active Radar Seeker, această piesă reprezintă practic ochii și urechile rachetei interceptoare, care poate localiza racheta inamică în ultimele clipe înainte de impact, ghidând racheta interceptoare exact spre țintă.

Refuzul de a-i oferi Ucrainei această tehnologie ar putea deveni o problemă existențială pentru Kiev, potrivit The Telegraph.

Rusia pregătește o nouă campanie de atacuri cu rachete și drone împotriva infrastructurii energetice și a orașelor ucrainene în această iarnă, în timp ce stocurile de rachete MIM-104 (variantele PAC-2 și PAC-3 folosite de sistemele Patriot) ale Ucrainei sunt tot mai reduse.

În timpul unui bombardament lansat săptămâna trecută, sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei nu au reușit să intercepteze nicio rachetă balistică din cele 24 cu care Rusia a atacat regiunea Kiev.

Atacurile au ucis 17 oameni și au avariat serios infrastructura ucraineană. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și generalii săi se tem că iarna ce va urma va fi una catastrofală.

Șansele ca guvernul de la Kiev să obțină cele 300 de rachete necesare pentru a-și proteja țara și pentru a supraviețui campaniei de bombardamente pe care rușii ar urma să o lanseze în această iarnă par foarte mici.

Șansele ca Ucraina să obțină cele 300 de rachete necesare pentru a proteja țara în timpul campaniei de bombardamente pe care rușii ar urma să o lanseze în această iarnă par foarte mici. Foto: Profimedia Images

O componentă esențială pentru rachetele interceptoare folosite de sistemele Patriot

Cea mai avansată componentă a sistemelor Patriot este construită de Boeing într-un complex de aproape 6.000 de metri pătrați din orașul Huntsville. O echipă de ingineri asamblează micul radar cu un diametru de doar 20 de centimetri, care se găsește în vârful rachetei.

Când racheta se apropie de țintă, radarul generează o frecvență înaltă care îi permite să găsească, să țintească și să intre în coliziune directă cu racheta balistică sau de croazieră pe care o vânează.

Racheta este atât de precisă încât, în timpul invaziei din Irak din 2003, Boeing a susținut că toate interceptările rachetelor inamice s-au încheiat cu succes.

Cu toate că 20 de țări cumpără și folosesc sisteme Patriot, Statele Unite nu le dezvăluie planurile tehnice necesare fabricării lor și rareori permite construirea lor în afara granițelor. Germania și Japonia sunt singurele țări, în afară de SUA, care au dreptul de a fabrica propriile lor rachete Patriot.

Washingtonul nu i-a permis Japoniei să producă componenta radar a rachetelor Patriot și a durat trei ani până când armata japoneză a testat cu succes, pentru prima dată, racheta PAC-3 – un interval de timp care se va aplica, cel mai probabil, și în cazul Ucrainei.

Zelenski a dat vina inclusiv pe întârzierile frecvente în livrarea rachetelor și pe ezitarea aliaților internaționali ai Ucrainei pentru moartea a aproximativ 16.341 de persoane – dintre care 803 erau copii – de la începutul conflictului și până acum, potrivit datelor ONU.

Abia după obținerea licenței de producție a rachetelor Patriot, urmează „partea grea” pentru Ucraina

Acordarea licenței este doar primul obstacol în procesul laborios prin care Ucraina ar obține dreptul să își producă singură rachetele interceptoare. „Partea grea” este găsirea și certificarea unui întreg lanț nou de furnizori.

„Există un număr limitat de ingineri care știu să facă aceste lucruri. Există un număr limitat de piese calificate deja disponibile”, a spus Michael Cadenazzi, secretar adjunct al apărării pentru politica industrială a Pentagonului.

În afară de SUA, Germania și Japonia sunt singurele țări care au dreptul de a fabrica propriile lor rachete Patriot. Foto: Profimedia Images

Pentru a putea produce rachetele, Statele Unite vor trebui să îi predea Ucrainei și expertiza, schițele și programele de calculator necesare pentru a asambla această armă complexă.

Mai mult, oficialii americani vor trebui să identifice fiecare fabrică, angajat și subcontractor ucrainean care va avea acces la această tehnologie, asigurând-se că secretele nu vor fi furate sau înmânate Rusiei.

„Există teama că dacă îi dăm Ucrainei această tehnologie, ea va ajunge cumva în Rusia”

O sursă apropiată de președintele american a spus pentru The Telegraph că administrația de la Washington este conștientă de incidentele din trecut în care arme donate de aliații Ucrainei au ajuns apoi pe piața neagră din Europa.

„Cred că există teama că dacă îi dăm Ucrainei această tehnologie, ea va ajunge cumva în Rusia”, a spus și Phil Breedlove, fost șef al Comandamentului European al Statelor Unite și al 17-lea Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa.

„Probabil că sunt voci în interiorul administrației care sunt îngrijorate că tehnologia ar putea ajunge în mâinile rușilor.”

Și cei de la Boeing împărtășesc aceste temeri, potrivit The Telegraph.

Zelenski și-a susținut pledoaria, însă speranțele ca Ucraina să își poată construi propriile rachete Patriot au fost zdrobite de dorința Washingtonului de a ține în siguranță cele mai importante tehnologii americane.

Pe măsură ce iarna se apropie și pericolul unei noi campanii de bombardamente rusești devine tot mai mare, oficialii de la Kiev știu că timpul pe care îl mai au la dispoziție ca să obțină rachetele necesare pentru protejarea țării în fața atacurilor aeriene devastatoare se scurge rapid.

Editor : Raul Nețoiu