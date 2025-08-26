Mihai Popşoi: Vizita liderilor UE la Chişinău e un mesaj puternic inclusiv către cei ce încearcă să submineze stabilitatea R. Moldova

Vizita la Chişinău preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron, cancelarului german Friedrich Merz şi premierul Poloniei, Donald Tusk, pe 27 august reprezintă un mesaj puternic, adresat inclusiv celor care încearcă să destabilizeze Republica Moldova, a spus marţi vicepremierul moldovean Mihai Popşoi, ministru de Externe.

Oficialul moldovean este prezent marţi la Bucureşti, în contextul Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române.

„Acest gest politic puternic de a împărtăşi cu noi sărbătoarea Independenţei cu siguranţă va fi apreciat de cetăţenii Republicii Moldova şi va trimite un mesaj puternic, va expedia un mesaj puternic inclusiv celor care încearcă să submineze stabilitatea din Republica Moldova, fie că vorbim de actori statali, Kremlin şi Federaţia Rusă, fie că vorbim de actori nestatali, de diverşi agenţi de influenţă ai Federaţiei Ruse, inclusiv oligarhii fugari, care sunt utilizaţi ca interpuşi, ca proxy, în destabilizarea situaţiei social-politice de Republica Moldova”, a spus Popșoi într-un interviu pentru Agerpres.

El a subliniat că România este principalul aliat, avocat şi promotor al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Noi suntem recunoscători tuturor prietenilor şi partenerilor noştri care sprijină Republica Moldova. România a făcut-o şi o face într-un mod cât se poate de clar, sincer, dezinteresat, necondiţionat, lucru pentru care suntem extrem de recunoscători, inclusiv vizita recentă, privată, a domnului preşedintele Nicuşor Dan a fost extrem de bine primită în Republica Moldova, a fost extrem de mediatizată, mult aşteptată, chiar dacă era privată. Noi suntem cunoscuţi prin proverbiala noastră ospitalitate şi oricând decid să vină prietenii şi partenerii noştri îi primim cu mare drag”, a spus Popșoi.

El a vorbit și despre atacurile hibride la care este supusă Republica Moldova, mizele alegerilor parlamentare care vor avea loc peste o lună, dar şi speranţele privind parcursul către integrarea în UE.

„În spaţiul democratic, când există alegeri, este inevitabil să existe o anumită polarizare. E important ce se întâmplă după alegeri şi capacitatea liderilor politici şi a societăţii în ansamblu de a depăşi aceste clivaje şi aceste tensiuni care, inevitabil, se creează în competiţia electorală. E firesc şi în Republica Moldova să există aceste tensiuni pe care, de altfel, Federaţia Rusă încearcă din răsputeri să le exploateze, să le alimenteze, să le adâncească, dar nu i-a prea reuşit până acum. Muncim asiduu pentru a nu permite actorilor străini să submineze stabilitatea şi suveranitatea Republicii Moldova prin crearea unor clivaje artificiale sau alimentarea celor existente, pentru că în orice societate există unele falii pe care unii actori rău intenţionaţi le pot exploata”, a spus vicepremierul.

„Suntem încrezători că această campanie electorală, deşi va fi una intensă, nu va crea disensiuni care să nu poată fi depăşite şi, în pofida încercărilor Federaţiei Ruse de a crea aceste clivaje, cultura politică din Republica Moldova şi, vreau să cred, înţelepciunea liderilor politici - deşi aici probabil sunt prea optimist - vor acţiona de o manieră care să nu adâncească aceste clivaje, dar să unească, să apropie cetăţenii, pentru că aşa este firesc într-un stat democratic şi într-un stat care se doreşte să facă parte de mare familie europeană”, a adăugat el.

„Avem experienţa noastră complicată de mulţi ani, fiind expuşi propagandei ruseşti şi interferenţei maligne. Am obţinut o anumită imunitate, am obţinut o anumită rezilienţă instituţională, inclusiv la nivelul societăţii. E adevărat că nu ne putem relaxa, pentru că intensitatea acestor interferenţe creşte, narativele se schimbă, instrumentele devin unele mult mai moderne, inclusiv prin utilizarea inteligenţei artificiale, prin acele materiale deepfake, care sunt extrem de complicat de combătut sau de a discerne între adevăr şi minciună şi propagandă”, a spus Popșoi.

„Dificultăţile pe care le întâmpinăm noi sunt pe mai multe paliere - interferenţa şi influxurile de resurse financiare pe care le introduce Federaţia Rusă pentru a cumpăra efectiv cetăţenii Republicii Moldova, pentru a-i abate de la calea de integrare europeană şi de la năzuinţa legitimă a majorităţii cetăţenilor noştri, demonstrate în referendumul constituţional de anul trecut: banii care veneau cash prin transferuri bancare, acum prin crypto, care sunt extrem de complicat de urmărit. Dar ne creştem capacităţile şi în acest domeniu graţie sprijinului partenerilor internaţionali. Interferenţele şi presiunile pe partea de cyber iarăşi sunt extrem de la ordinea zilei. Şi aici ne creştem capacităţile pentru a putea riposta”, a explicat el.

Editor : M.B.