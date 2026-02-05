Live TV

Mii de blocuri din București au rămas din nou fără căldură. Motivul pentru care o turbină de la CET Sud a fost oprită

Sistemul centralizat de termoficare lasă din nou bucureștenii în frig. Mii de blocuri au rămas fără căldură după ce o turbină de la CET Sud a fost oprită pentru remedierea sistemului de reglaj.

Dacă ne referim strict la numărul de blocuri afectate în acest moment de această oprire programat de la centrala din sudul Capitalei, putem vorbi chiar de una dintre cele mai mari avarii ale sistemului de termoficare din Capitală în acest sezon rece. Pentru că sunt, în total, cu tot cu lucrările de reabilitare, aproape 4000 de blocuri lăsate fără apă caldă sau căldură.

Totul, din cauza unei colaborări slabe între ELCEN și Termoenergetica. Surse Digi 24 spun că centrala este programată să repornească mâine seară, însă până ce întreg sistemul va fi din nou în parametri normali, va mai dura încă cel puțin o zi. Așa că putem vorbi de două zile în total pe care bucureștenii le vor petrece în frig.

