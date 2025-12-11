Live TV

Mii de bulgari au ieșit în stradă pentru a cere demisia guvernului și reformarea justiției

Data publicării:
Anti-government protest in Sofia
Proteste antiguvernamentale în Bulgaria. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Din articol
Valul de nemulțumire a început în noiembrie Magnat media, ținta protestatarilor Vot de neîncredere

Mii de bulgari s-au adunat miercuri seara pentru a protesta la adresa guvernului minoritar al țării și a ceea ce ei consideră a fi eșecul acestuia în combaterea corupției endemice din cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene. Protestele din capitala Sofia și din zeci de alte orașe din țară sunt cele mai recente dintr-o serie de demonstrații continue și au loc în contextul în care Bulgaria se pregătește să adopte euro la 1 ianuarie, relatează Reuters.

Protestatarii au folosit lasere pentru a proiecta cuvintele „Demisie”, „Mafia afară” și „Pentru alegeri corecte” pe clădirea Parlamentului din centrul Sofiei.

„Cred că energia poporului îi va forța treptat (pe cei din Guvern) să demisioneze, deoarece sunt necesare multe reforme”, a declarat Dobri Lakov, 64 de ani, un locuitor din Sofia.

„În primul rând, reforma judiciară. Dacă sistemul judiciar este reparat, totul va intra în ordine, absolut totul.”

Valul de nemulțumire a început în noiembrie

Valul de nemulţumire, cu o prezenţă importantă a tinerilor, a început la sfârşitul lunii noiembrie, când Guvernul a încercat să treacă în procedură accelerată bugetul pe 2026, primul elaborat în moneda euro, pe care Bulgaria o va introduce la 1 ianuarie în locul levei naţionale.

Sub presiunea străzii, Guvernul a retras pe 3 decembrie proiectul de buget, ce prevedea majorări de impozite şi cotizaţii sociale, creşteri despre care manifestanţii şi opoziţia spun că sunt menite să ascundă deturnări de fonduri.

Un nou proiect de buget a fost prezentat în Parlament la începutul săptămânii.

Magnat media, ținta protestatarilor

Pe lângă guvern, o ţintă a protestatarilor a fost fostul magnat media Delian Peevski, acuzat de opoziţie de exercitarea unei influenţe oculte asupra media, justiţiei şi serviciilor de securitate.

Peevski, sancţionat de SUA şi Marea Britanie pentru corupţie, conduce partidul ce reprezintă minoritatea turcă şi o parte a celei rome, şi care îi garantează Guvernului majoritatea parlamentară.

Vot de neîncredere

Parlamentul Bulgariei va organiza joi un vot de neîncredere împotriva Guvernului prim-ministrului Rosen Jeleznikov, al șaselea vot de acest fel de la preluarea puterii pe 15 ianuarie anul acesta.

Săptămâna trecută, Guvernul și-a retras planul bugetar pentru 2026, primul elaborat în euro, din cauza protestelor în masă. Partidele de opoziție și alte organizații au declarat că protestează față de planurile de majorare a contribuțiilor la asigurările sociale și a impozitelor pe dividende pentru a finanța cheltuielile mai mari ale statului.

În ciuda retragerii guvernului în ceea ce privește planul bugetar, protestele au continuat neabătut într-o țară care a organizat șapte alegeri naționale în ultimii patru ani – cele mai recente în octombrie 2024 – pe fondul unor profunde diviziuni politice și sociale.

„În sfârșit, a sosit momentul ca Bulgaria să revină la normalitate și să ne eliberăm de oligarhie, de mafie și de forțele care le reprezintă”, a declarat Angelin Bahchevanov, specialist în tehnologia informației.

Agenția de știri bulgară BTA a raportat miercuri că Boiko Borissov, fost prim-ministru și lider al partidului GERB, aflat la guvernare, a declarat că partenerii coaliției de guvernare au convenit să nu demisioneze înainte ca Bulgaria să adere la zona euro, la 1 ianuarie.

Cu toate acestea, Assen Vassilev, membru al partidului reformist de opoziție „Continuăm schimbarea”, care s-a numărat printre organizatorii protestului de miercuri, a declarat: „Vom intra în zona euro, chiar dacă guvernul a demisionat”.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lippstadt
1
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de...
avion mig 29 in zbor
2
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Afișul spectacolului
3
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi la Cluj. Unul dintre...
fabrica
4
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce...
Presedintele României, Nicușor Dan.
5
România, protejată în orice moment de o forță puternică europeană. Nicușor Dan: „Am avut...
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
Digi Sport
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dominique pelicot profimedia-0932853764
„Nu am fața unui criminal”: Dominique Pelicot, francezul condamnat pentru violarea fostei soții, este anchetat în alte două cazuri
placa cu denumirea curtea de apel bucuresti
Conferință extraordinară de presă la Curtea de Apel, după dezvăluirile Recorder
ilie bolojan face declaratii
Reacția lui Ilie Bolojan la ancheta Recorder: „Am văzut emoţia puternică pe care a generat-o. Voi face o analiză alături de consilieri”
f3 a
Manifestație pentru independența Justiției, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii, la București. Proteste și la Cluj
lucian duta fost sef cnas
Fostul președinte al CNAS, Lucian Duță, scapă definitiv de o condamnare la șase ani de închisoare. ÎCCJ a dispus încetarea procesului
Recomandările redacţiei
sediu agricultura
Război între două instituții la Agricultură. O agenție refuză de 17...
Clădire aflată în construcție.
Legea „Nordis” a intrat în vigoare. Ce garanții primesc cei care...
Militari ruși în Transnistria
Transnistria, cap de pod pentru un asalt rusesc la Gurile Dunării...
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Curtea de Apel acuză un judecător din ancheta Recorder că este ofițer...
Ultimele știri
Traficul cu animale vii a atins noi recorduri. Comerțul ilegal cu specii sălbatice ajunge la 20 de miliarde de dolari pe an
REZULTATE LOTO - Joi, 11 decembrie 2025: Peste 1,07 milioane de euro sunt în joc la 6/49. Report uriaș la Joker
Opozanta Maria Corina Machado reapare la Oslo, după un an de clandestinitate. Susţinătorii au întâmpinat-o cu scandări de „libertad!”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka reacționează în scandalul momentului. Ce a spus sportiva după ce a fost acuzată că ar avea...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Omul care s-a văzut cu Dan Petrescu, noi detalii despre starea lui de sănătate: „Nu a putut să mănânce”
Adevărul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să...
Playtech
Ce înseamnă gradul II de invaliditate. Lista problemelor pentru care primeşti ajutor de la stat
Digi FM
Cum a murit Amza Pellea la numai 52 de ani. Explicația Oanei Pellea și declarațiile ei emoționante despre...
Digi Sport
Fără dubii! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după încă un eșec: ”A depășit orice imaginație”
Pro FM
Sharon Osbourne dezvăluie, printre lacrimi, ultimele cuvinte ale lui Ozzy. Detaliile sfâșietoare din ultima...
Film Now
Cum își va petrece Nicole Kidman primul Crăciun după separarea de Keith Urban. Un apropiat a rupt tăcerea...
Adevarul
Cum au înfruntat românii cele mai cumplite ierni din istorie. Ziua când „gerul a luat proporții siberiene în...
Newsweek
Ministrul muncii, anunț despre creșterea pensiilor pe care pensionarii nu voiau să îl audă. „Am luat decizia”
Digi FM
Dana Rogoz, imagini inedite de la serbarea fiicei ei, Lia. Fanii au reacționat imediat: „O voce de înger!”
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Fosta soție a lui Charlie Sheen, acuzații dure: „A oprit plățile!” Brooke Mueller susține că actorul îi...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț