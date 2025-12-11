Mii de bulgari au ieșit în stradă pentru a cere demisia guvernului și reformarea justiției

Mii de bulgari s-au adunat miercuri seara pentru a protesta la adresa guvernului minoritar al țării și a ceea ce ei consideră a fi eșecul acestuia în combaterea corupției endemice din cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene. Protestele din capitala Sofia și din zeci de alte orașe din țară sunt cele mai recente dintr-o serie de demonstrații continue și au loc în contextul în care Bulgaria se pregătește să adopte euro la 1 ianuarie, relatează Reuters.

Protestatarii au folosit lasere pentru a proiecta cuvintele „Demisie”, „Mafia afară” și „Pentru alegeri corecte” pe clădirea Parlamentului din centrul Sofiei.

„Cred că energia poporului îi va forța treptat (pe cei din Guvern) să demisioneze, deoarece sunt necesare multe reforme”, a declarat Dobri Lakov, 64 de ani, un locuitor din Sofia.

„În primul rând, reforma judiciară. Dacă sistemul judiciar este reparat, totul va intra în ordine, absolut totul.”

Valul de nemulțumire a început în noiembrie

Valul de nemulţumire, cu o prezenţă importantă a tinerilor, a început la sfârşitul lunii noiembrie, când Guvernul a încercat să treacă în procedură accelerată bugetul pe 2026, primul elaborat în moneda euro, pe care Bulgaria o va introduce la 1 ianuarie în locul levei naţionale.



Sub presiunea străzii, Guvernul a retras pe 3 decembrie proiectul de buget, ce prevedea majorări de impozite şi cotizaţii sociale, creşteri despre care manifestanţii şi opoziţia spun că sunt menite să ascundă deturnări de fonduri.



Un nou proiect de buget a fost prezentat în Parlament la începutul săptămânii.

Magnat media, ținta protestatarilor

Pe lângă guvern, o ţintă a protestatarilor a fost fostul magnat media Delian Peevski, acuzat de opoziţie de exercitarea unei influenţe oculte asupra media, justiţiei şi serviciilor de securitate.



Peevski, sancţionat de SUA şi Marea Britanie pentru corupţie, conduce partidul ce reprezintă minoritatea turcă şi o parte a celei rome, şi care îi garantează Guvernului majoritatea parlamentară.

Vot de neîncredere

Parlamentul Bulgariei va organiza joi un vot de neîncredere împotriva Guvernului prim-ministrului Rosen Jeleznikov, al șaselea vot de acest fel de la preluarea puterii pe 15 ianuarie anul acesta.

Săptămâna trecută, Guvernul și-a retras planul bugetar pentru 2026, primul elaborat în euro, din cauza protestelor în masă. Partidele de opoziție și alte organizații au declarat că protestează față de planurile de majorare a contribuțiilor la asigurările sociale și a impozitelor pe dividende pentru a finanța cheltuielile mai mari ale statului.

În ciuda retragerii guvernului în ceea ce privește planul bugetar, protestele au continuat neabătut într-o țară care a organizat șapte alegeri naționale în ultimii patru ani – cele mai recente în octombrie 2024 – pe fondul unor profunde diviziuni politice și sociale.

„În sfârșit, a sosit momentul ca Bulgaria să revină la normalitate și să ne eliberăm de oligarhie, de mafie și de forțele care le reprezintă”, a declarat Angelin Bahchevanov, specialist în tehnologia informației.

Agenția de știri bulgară BTA a raportat miercuri că Boiko Borissov, fost prim-ministru și lider al partidului GERB, aflat la guvernare, a declarat că partenerii coaliției de guvernare au convenit să nu demisioneze înainte ca Bulgaria să adere la zona euro, la 1 ianuarie.

Cu toate acestea, Assen Vassilev, membru al partidului reformist de opoziție „Continuăm schimbarea”, care s-a numărat printre organizatorii protestului de miercuri, a declarat: „Vom intra în zona euro, chiar dacă guvernul a demisionat”.

Editor : M.C