Mii de locuințe din sud-vestul Berlinului au fost afectate de o pană de curent. Militanții de extremă stânga spun că au atacat rețeaua

Mii de gospodării din sud-vestul Berlinului au fost afectate de o pană de curent de sâmbătă, unele dintre ele fiind racordate din nou la rețea duminică. „Până la ora 3:23 (02:23 GMT) în data de 4 ianuarie, am reușit să restabilim alimentarea cu energie electrică pentru aproximativ 7.000 de gospodării și 150 de firme în mai multe etape, în special în zona Lichterfelde”, a anunțat furnizorul de energie electrică Stromnetz Berlin pe site-ul său web, potrivit dpa. Aproximativ 38.000 de locuințe și peste 2.000 de clienți comerciali rămân fără energie electrică în districtul Steglitz-Zehlendorf, după ce un incendiu a avariat o legătură de cablu peste canalul Teltow. Militanţii de extremă stânga germani care protestează faţă de criza climatică şi inteligenţa artificială au revendicat responsabilitatea pentru atacul care a întrerupt alimentarea cu energie electrică a zeci de mii de locuinţe din Berlin, relatează The Guardian, preluată de News.ro.

Pana de curent a afectat iluminatul stradal, telecomunicațiile mobile, semafoarele și frigiderele din supermarketuri, precum și gospodăriile private, oprind sistemele de încălzire în condițiile în care temperaturile se situau în jurul punctului de îngheț.

În timp ce autorităţile de securitate ale statului au deschis o anchetă pentru a stabili cauza unui incendiu produs în apropierea centralei termice şi electrice Lichterfelde, care a avariat mai multe cabluri de înaltă tensiune, grupul Vulkangruppe (Grupul Vulcan) a declarat că a vizat în mod deliberat unele dintre cele mai bogate cartiere ale oraşului.

Incendiul care a izbucnit sâmbătă dimineaţa pe un pod peste canalul Teltow, în sud-vestul capitalei germane, ar putea priva de energie electrică - şi în multe cazuri şi de căldură -, până pe 8 ianuarie, până la 35.000 de locuinţe şi 1.900 de firme, a declarat compania de energie electrică Stromnetz Berlin.

Activiștii sancționează „lăcomia pentru energie”

Grupul a condamnat „lăcomia pentru energie” generată de combustibilii fosili cu emisii ridicate, calificând atacul drept „acţiune în interes public” şi „act de autoapărare şi solidaritate internaţională cu toţi cei care protejează pământul şi viaţa”.

În mesajul care includea detalii despre incendiu, Vulkangruppe a declarat că centrele de date utilizate pentru IA agravează problema consumului de energie dăunător pentru climă, creând în acelaşi timp pericole pentru societate.

„Contribuim la propria noastră supraveghere, iar aceasta este cuprinzătoare. Corporaţiile tehnologice sunt în mâinile oamenilor cu putere pe care noi le-o dăm”, a afirmat grupul. „Într-o zi, vom sta pur şi simplu în faţa ecranelor luminoase sau a maşinilor moarte, în timp ce noi înşine vom muri de sete şi de foame”.

Grupul a declarat că doreşte să-şi ceară scuze celor mai puţin înstăriţi care au fost afectaţi de întreruperea curentului electric, dar a afirmat că simpatia sa este limitată „pentru mulţi proprietari de vile” care se află acum în întuneric.

Zona afectată de întreruperea curentului electric include multe azile de bătrâni şi spitale, precum şi blocuri înalte cu locatari care depind de lifturi ce acum sunt nefuncţionale.

Berlinul a înregistrat ninsori moderate în weekend, iar temperaturile nocturne au scăzut mult sub zero grade.

Primarul Berlinului, Kai Wegner, a declarat că este convins că întreruperea masivă a energiei electrice a avut un motiv politic, în timp ce experţii în securitate au afirmat că aceasta poartă semnele atacurilor anterioare ale extremei stângi. „Este inacceptabil ca extremiştii de stânga să atace din nou în mod deschis reţeaua noastră electrică, punând astfel în pericol vieţi omeneşti”, a declarat Wegner reporterilor în timpul unei vizite la un adăpost de urgenţă pentru persoanele care nu au căldură şi apă caldă.

În condiţiile în care şi reţelele de telefonie mobilă erau întrerupte, poliţia a folosit difuzoare ataşate la vehiculele lor pentru a informa publicul în timp ce ajuta persoanele care aveau nevoie de îngrijire. Mai multe linii regionale de transport au fost întrerupte, iar mulţi elevi care urmau să se întoarcă la şcoală luni ar putea să-şi prelungească vacanţa până la sfârşitul săptămânii.

O pană-record

Un atac incendiar anterior atribuit extremei stângi în septembrie a întrerupt alimentarea cu energie electrică timp de 60 de ore în sud-estul oraşului, în ceea ce a fost, potrivit rapoartelor, cea mai lungă întrerupere a energiei electrice din Berlin de la al Doilea Război Mondial.

Teoriile preliminare despre întreruperea energiei electrice din weekend includeau un posibil sabotaj rus, întrucât Germania se află în stare de alertă maximă în ceea ce priveşte atacurile asupra infrastructurii sale din partea actorilor străini.

În martie 2024, Vulkangruppe a revendicat un atac incendiator împotriva unui stâlp de la gigafabrica Tesla din afara Berlinului, ceea ce a întrerupt alimentarea cu energie electrică a fabricii şi a oprit temporar producţia.

În raportul său anual de securitate din 2024, autoritatea germană de supraveghere a serviciilor de informaţii interne a menţionat atacurile repetate asupra reţelei regionale de energie electrică din partea Vulkangruppe, pe care o clasifică ca organizaţie extremistă de stânga.

Autoritatea a afirmat că grupul extremist, înfiinţat în urmă cu aproximativ 14 ani, a ales aceste ţinte pentru „efectele palpabile asupra populaţiei”, intenţionând să provoace distrugeri care necesită reparaţii minuţioase şi îndelungate, fără a se preocupa prea mult de daunele colaterale.

