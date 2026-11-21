Mii de oameni au mărşăluit sâmbătă prin centrul Lisabonei, în ciuda ploii torenţiale, pentru a protesta faţă de creşterea preţurilor, criza tot mai gravă a locuinţelor şi salariile mici, relatează Reuters.

Organizatorul CGTP, cea mai mare federaţie sindicală din Portugalia, a cerut salarii şi pensii mai mari, preţuri mai mici pentru bunurile şi serviciile de bază, precum şi măsuri de reducere a costurilor locuinţelor.

CGTP a declarat că numărul participanţilor a ajuns la „câteva mii”, în timp ce protestatarii, care purtau umbrele şi poncho-uri cu glugă, au mărşăluit pe două dintre principalele bulevarde din Lisabona. Poliţia nu a furnizat o estimare.

„Muncim mai mult, avem mai multe cheltuieli şi nu avem bani pentru viaţa de zi cu zi”, a spus Manuel Gomes, în vârstă de 44 de ani, muncitor în fabrică, susţinând că politicile guvernului de centru-dreapta au agravat situaţia.

„Salariile noastre sunt mici, preţurile motorinei şi benzinei continuă să crească, la fel şi costurile locuinţelor şi ​toate celelalte. Trebuie să schimbăm această situaţie”, a declarat Gomes.

Conform Eurostat, veniturile medii anuale din Portugalia în 2025 au fost cu 37% sub media Uniunii Europene. Inflaţia a atins 3,8% în octombrie, determinată de preţurile alimentelor şi energiei, pe fondul tensiunilor continue din Orientul Mijlociu, notează Reuters, citată de News.ro.

Portugalia se confruntă, de asemenea, cu una dintre cele mai grave crize ale accesibilităţii locuinţelor din Europa. Preţurile locuinţelor s-au dublat faţă de 2017, în timp ce chiriile pentru contractele noi aproape s-au dublat, ⁠afectând în mod deosebit tinerii.

Luis Russo, în vârstă de 66 de ani, tehnician IT pensionat, a declarat că a participat la manifestaţie pentru a cere „salarii şi pensii mai mari şi împotriva speculaţiilor de pe piaţa închirierilor”, acuzând guvernul că serveşte „interesele marilor grupuri” în detrimentul oamenilor obişnuiţi.

Editor : Liviu Cojan