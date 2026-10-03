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Galerie Foto Mii de oameni protestează în Spania din cauza crizei locuințelor. Chiriile, principala nemulțumire

Data actualizării: Data publicării:
Housing Protest In Madrid, Spain - 03 Oct 2026
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Guvernul Sánchez, înfrânt în parlament Zeci de mii de oameni, la manifestația din Madrid Ce prevede legislația prezentată în parlamentul spaniol Protestele au început după evacuarea unei femei de 87 de ani

Mii de protestatari au ieșit în stradă în toată Spania și au cerut protecție sporită pentru chiriași, după ce vineri guvernul nu a reușit să promulge în parlament legislația de urgență privind locuințele, scrie BBC.

Sâmbătă au loc aproximativ 50 de marșuri planificate în orașe precum Madrid, Valencia și Barcelona.

„Există multă furie pe străzi”, a declarat un purtător de cuvânt al Uniunii Chiriașilor din Valencia, unde a început deja o demonstrație. În oraș au avut loc ciocniri între unii protestatari și forțele de ordine.

Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images
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Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images | Poza 1 din 19
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images | Poza 2 din 19
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images | Poza 3 din 19
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images | Poza 4 din 19
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images | Poza 5 din 19
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images | Poza 6 din 19
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images | Poza 7 din 19
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images | Poza 8 din 19
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images | Poza 9 din 19
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images | Poza 10 din 19
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images | Poza 11 din 19
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images | Poza 12 din 19
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images | Poza 13 din 19
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images | Poza 14 din 19
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images | Poza 15 din 19
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images | Poza 16 din 19
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images | Poza 17 din 19
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images | Poza 18 din 19
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images | Poza 19 din 19
Protestatarii din Spania cer măsuri pentru criza locuințelor. Foto: Profimedia Images
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Măsurile propuse vineri de guvernul de coaliție de stânga condus de Pedro Sánchez au venit în urma reacției publice indignate față de evacuarea unei femei de 87 de ani din locuința sa luna trecută, după ce aceasta nu a mai putut face față unei creșteri drastice a chiriei.

Evacuarea acesteia a declanșat proteste la nivel național în toată Spania, protestatarii cerând chirii mai mici, încetarea evacuărilor și interzicerea fondurilor de investiții – sau „fondurilor vultur”, așa cum le-a numit guvernul – de a cumpăra proprietăți imobiliare.

Guvernul Sánchez, înfrânt în parlament

Înfrângerea suferită de Sanchez în Congres vineri alimentează speculațiile potrivit cărora acesta ar putea convoca alegeri generale anticipate, care erau programate abia pentru vara viitoare.

Guvernul său de coaliție, format din Partidul Socialist, aflat la putere, și din aliatul său minoritar, alianța Sumar, nu deține majoritatea în parlament.

Fotografiile au arătat protestatari din orașul Valencia, de pe coasta de est, care s-au ciocnit sâmbătă cu forțele de ordine în apropierea centrului de artă Palau de les Arts Reina Sofía, unde avea loc un summit imobiliar.

Mai mulți protestatari au îndepărtat barierele și au aruncat cu obiecte în polițiști, care au ripostat cu gloanțe de cauciuc, au relatat mass-media spaniole.

Zeci de mii de oameni, la manifestația din Madrid

Una dintre cele mai mari manifestații are loc în capitală, Madrid. Estimările privind numărul participanților au variat considerabil, Uniunea Chiriașilor din oraș estimând 500.000 de persoane, în timp ce oficialii guvernamentali au indicat cifra de 70.000.

Manifestanții campează de câteva zile în una dintre principalele piețe ale orașului, Puerta del Sol.

Unul dintre protestatari, David, a declarat postului public spaniol RTVE înaintea manifestației: „Nu suntem aici pentru plăcere sau confort. Suntem aici din convingere.”

Vineri seara, Uniunea Chiriașilor din Madrid a declarat că, deși măsurile propuse de guvern sunt insuficiente, respingerea proiectului de lege „agravează criza locuințelor, care le costă viața clasei muncitoare”.

Uniunea solicită organizarea unei greve generale pe fondul crizei locuințelor.

Ce prevede legislația prezentată în parlamentul spaniol

Legislația prezentată vineri în Congres a fost împărțită în două decrete distincte.

Primul decret prevedea suspendarea evacuărilor chiriașilor vulnerabili până în 2030, prelungirea cu doi ani a contractelor de închiriere care urmau să expire înainte de 2028, majorarea impozitelor pentru apartamentele destinate turiștilor și restricționarea achiziționării de proprietăți rezidențiale de către așa-numitele „fonduri vultur”.

Al doilea decret includea reînnoirea automată a contractelor de închiriere, o cerință majoră a multor reprezentanți ai stângii și ai Uniunii Chiriașilor.

Deputații au respins primul decret cu 178 de voturi la 172 și au votat împotriva celui de-al doilea cu 184 la 166.

Înainte de vot, Partidul Popular (PP), de orientare conservatoare, și partidul de extremă dreapta Vox anunțaseră deja că vor vota împotriva ambelor inițiative, ceea ce a făcut ca guvernul minoritar să depindă de sprijinul partidelor naționaliste mai mici din Catalonia și Țara Bascilor.

Cu toate acestea, în ajunul sesiunii parlamentare, partidul de centru-dreapta și pro-independență Împreună pentru Catalonia (JxCat) își manifestase opoziția față de ambele legi, condamnându-le la eșec.

Protestele au început după evacuarea unei femei de 87 de ani

Coaliția de guvernare condusă de Sánchez a elaborat în grabă aceste decrete-lege în încercarea de a calma protestele legate de locuințe, declanșate în urma evacuării, în luna septembrie, a doamnei Maricarmen Abascal, în vârstă de 87 de ani.

Reacția negativă a opiniei publice a determinat compania Urbagestión, proprietara apartamentului doamnei Abascal, să negocieze revenirea acesteia în locuință, în schimbul unei chirii reduse. Cu toate acestea, protestele au continuat.

Banca Spaniei estimează că țara are un deficit de 700.000 de locuințe, pe baza diferenței dintre cerere și numărul de locuințe nou construite.

Prețurile locuințelor au crescut cu 12,2% în ultimul an, conform datelor pentru al doilea trimestru al anului 2026 furnizate de institutul național de statistică INE.

Deficitul de locuințe de închiriat a dus la o creștere a costurilor cu 8,5% în 2025, potrivit firmei imobiliare Idealista, Madridul înregistrând singur o creștere a chiriilor de 9,7%.

Aceasta a precizat că Barcelona și Madrid sunt cele mai scumpe orașe din Spania pentru închirierea unei locuințe, cu 23,80 euro pe metru pătrat, respectiv 22,70 euro pe metru pătrat.

Editor : Ana Petrescu

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