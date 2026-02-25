Mii de persoane au fost găsite trăind în condiţii „şocante” în centrul de detenţie al-Hol din Siria, spun autorităţile

Autorităţile siriene au declarat miercuri că au găsit mii de oameni trăind în condiţii „şocante” în centrul de detenţie al-Hol, în provincia al-Hassakeh (nord-est), după ce forţele guvernamentale au preluat controlul acestuia, transmite dpa.

Ministrul de interne Nureddin al-Baba a spus, într-o conferinţă de presă la Damasc, că unităţi de genişti ale armatei mai întâi au asigurat tabăra al-Hol, după care în interior au fost desfăşurate forţe ale Ministerului de Interne.

Al-Hol a fost cea mai mare tabără din Siria pentru rude ale membrilor Statului Islamic, notează dpa, citată de Agerpres.

Autorităţile au descoperit 138 de breşe în gardul perimetral de 17 kilometri al lagărului. Se pare că reţele de traficanţi i-au ajutat pe deţinuţi să evadeze.

Forţele guvernului sirian au lansat o ofensivă în nordul şi nord-estul ţării la începutul anului, într-o tentativă de a prelua zonele controlate anterior de kurzi.

Potrivit ministrului Al-Baba, la al-Hol lipsea infrastructura de bază, iar în tabără se aflau în jur de 23.500 de persoane - inclusiv 6.500 de străini din 44 de ţări -, multe suferinde de boli cronice.

Autorităţile nu deţin o statistică precisă din cauza absenţei unei evidenţe transparente, a spus el, insistând totuşi că 'nu există prizonieri (SI) în tabăra al-Hol'.

În jur de 70% dintre persoanele ţinute în detenţie la al-Hol erau femei, copii şi vârstnici, majoritatea sirieni şi irakieni care au fost închişi pentru presupuse legături cu SI, a indicat ministrul sirian.

El a subliniat că autorităţile le-au luat urma celor care au părăsit al-Hol şi că majoritatea au fost prinşi.

Al-Baba a declarat că abordarea guvernului faţă de deţinuţii de la al-Hol se va baza pe „respectul pentru demnitatea umană şi aplicarea corectă a legii”. Cei dovediţi că au comis infracţiuni vor fi deferiţi justiţiei, a spus el.

Ministerul de Externe al Siriei se coordonează cu alte state în privinţa cetăţenii lor de la al-Hol, a adăugat ministrul.

Tabăra a fost înfiinţată în 2019 şi închisă oficial duminica trecută.

