Live TV

Mii de persoane au fost găsite trăind în condiţii „şocante” în centrul de detenţie al-Hol din Siria, spun autorităţile

Data actualizării: Data publicării:
siria centru detentie al-hol profimedia-1078183617
Foto: Profimedia

Autorităţile siriene au declarat miercuri că au găsit mii de oameni trăind în condiţii „şocante” în centrul de detenţie al-Hol, în provincia al-Hassakeh (nord-est), după ce forţele guvernamentale au preluat controlul acestuia, transmite dpa.

Ministrul de interne Nureddin al-Baba a spus, într-o conferinţă de presă la Damasc, că unităţi de genişti ale armatei mai întâi au asigurat tabăra al-Hol, după care în interior au fost desfăşurate forţe ale Ministerului de Interne.

Al-Hol a fost cea mai mare tabără din Siria pentru rude ale membrilor Statului Islamic, notează dpa, citată de Agerpres.

Autorităţile au descoperit 138 de breşe în gardul perimetral de 17 kilometri al lagărului. Se pare că reţele de traficanţi i-au ajutat pe deţinuţi să evadeze.

Forţele guvernului sirian au lansat o ofensivă în nordul şi nord-estul ţării la începutul anului, într-o tentativă de a prelua zonele controlate anterior de kurzi.

Potrivit ministrului Al-Baba, la al-Hol lipsea infrastructura de bază, iar în tabără se aflau în jur de 23.500 de persoane - inclusiv 6.500 de străini din 44 de ţări -, multe suferinde de boli cronice.

Autorităţile nu deţin o statistică precisă din cauza absenţei unei evidenţe transparente, a spus el, insistând totuşi că 'nu există prizonieri (SI) în tabăra al-Hol'.

În jur de 70% dintre persoanele ţinute în detenţie la al-Hol erau femei, copii şi vârstnici, majoritatea sirieni şi irakieni care au fost închişi pentru presupuse legături cu SI, a indicat ministrul sirian.

El a subliniat că autorităţile le-au luat urma celor care au părăsit al-Hol şi că majoritatea au fost prinşi.

Al-Baba a declarat că abordarea guvernului faţă de deţinuţii de la al-Hol se va baza pe „respectul pentru demnitatea umană şi aplicarea corectă a legii”. Cei dovediţi că au comis infracţiuni vor fi deferiţi justiţiei, a spus el.

Ministerul de Externe al Siriei se coordonează cu alte state în privinţa cetăţenii lor de la al-Hol, a adăugat ministrul.

Tabăra a fost înfiinţată în 2019 şi închisă oficial duminica trecută.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Dmitri Medvedev încruntat
2
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
Russia Putin
3
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Pastravarie
4
Un preot din Dolj a redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
5
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
"Mi-e rău". Ce a cerut Jarred Shaw, după ce a reușit să scape de pedeapsa cu moartea
Digi Sport
"Mi-e rău". Ce a cerut Jarred Shaw, după ce a reușit să scape de pedeapsa cu moartea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa.
Președintele Siriei, ținta unor comploturi de asasinat puse la cale de Statul Islamic. Detalii dintr-un raport ONU
Mercenar Wagner. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Mercenari Wagner, reperați într-o posibilă bază secretă, în vestul Bulgariei. Au fost sesizate autoritățile
militari americani
Forţele americane se retrag de la baza Al-Tanf din Siria
jihadist mascat cu steagul ISIS in deseert
Ameninţarea Statului Islamic „a crescut în mod constant”. Teroriștii și-au adaptat metodele și folosesc inteligenţa artificială (UNOCT)
sua - atac isis siria
SUA au atacat ținte ale grupării Stat Islamic în Siria: „Înfrângerea definitivă face ca America, regiunea și lumea să fie mai sigure”
Recomandările redacţiei
zapada neagra
„Asta ajunge în plămânii noștri”. Diana Buzoianu spune că zăpada...
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu face „referendum” în PSD dacă îl mai vrea premier pe...
aparate f-16 in zbor
O dronă a intrat în spațiul aerian al României. MApN a ridicat două...
viorel-salvador-caragea-fb
Un fost șef al poliției din Gorj, pensionar special, numit la...
Ultimele știri
Kremlinul pune sub semnul întrebării un summit Putin–Zelenski. Ce piedici invocă
Reformă la Romsilva. Ministrul Mediului: Suntem la un pas de a adopta reorganizarea. Trecem de la 41, la 19 direcții în toată țara
Avertismentul consilierului lui Mugur Isărescu: Cum devin pensiile speciale o problemă socială
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
Fanatik.ro
Florin Prunea a divorțat de soția sa, Lidia? Care este, de fapt, adevărul din spatele relației cu actuala...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
El este Gabriel, bărbatul care a decedat în timp ce ambulanța se zbătea să iasă din noroi. Ce funcție a avut...
Adevărul
Bill Gates a prezentat scuze Fundației sale din cauza legăturilor cu Epstein și a admis că a avut aventuri cu...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
O actriță din „Anatomia lui Grey”, criticată dur după ce l-a numit „bătăuș” pe Eric Dane: „Este lipsit de...
Adevarul
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o cină oficială a stârnit...
Newsweek
Ministrul muncii: Pensiile cresc cu sume între 160 și 720 lei. Unii pensionari vor avea 2 creșteri de pensie
Digi FM
Cristian Preda, după ce și-a rupt diploma în direct: „Am făcut artă performativă – diploma de doctor a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Viața lui Martin Short, un șir lung de tragedii începute încă din adolescență. Până la 20 de ani își pierduse...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...