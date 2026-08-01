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Mii de persoane sunt aşteptate la Amsterdam pentru un WorldPride, la o săptămână de la atentatul de la Berlin

Data publicării:
Partying in the Streets During World Pride in Amsterdam, The Netherlands - 31 Jul 2026
O petrecere stradală WorldPride pe Spuistraat. Deoarece această a 30-a ediție a Pride Amsterdam este totodată și cea de-a 10-a ediție a World Pride, evenimentul se desfășoară anul acesta pe parcursul a două săptămâni, în loc de una. Prin urmare, Canal Parade, parada colorată de ambarcațiuni care reprezintă de obicei marele final al Pride Amsterdam, va avea loc anul acesta la jumătatea evenimentului. Foto: Profimedia
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Mii de participanţi se vor aduna sâmbătă de-a lungul canalelor din Amsterdam pentru evenimentul principal al WorldPride, care promite o sărbătoare LGBT plină de viaţă, despre care organizatorii spun că este deosebit de urgentă după atacul mortal de săptămâna trecută la marşul Pride din Berlin, potrivit Reuters.

Se aşteaptă ca zeci de bărci împodobite cu steaguri curcubeu şi baloane să străbată oraşul, în timp ce mulţimi uriaşe îmbrăcate în ţinute colorate vor aclama de pe mal.

Parada de pe canale este punctul culminant anual al Amsterdam Pride, care a fost ales să găzduiască WorldPride în acest an de către organizatorii Pride din întreaga lume. Sloganul celor două săptămâni de evenimente din Ţările de Jos este „UNITATE”, notează News.ro.

Primarul Femke Halsema a declarat că Amsterdamul va lua măsuri suplimentare nespecificate ca răspuns la atacul din Berlin, unde o persoană a fost ucisă şi peste 30 au fost rănite atunci când o dubă a fost condusă într-o mulţime de un suspect, care a fost ulterior împuşcat mortal de poliţia germană. Poliţia olandeză a precizat că vor fi puse în aplicare atât măsuri de securitate vizibile, cât şi măsuri sub acoperire.

Un purtător de cuvânt al Amsterdam Pride a declarat că toate pregătirile pentru eveniment decurg conform planului, iar măsurile suplimentare de securitate nu vor schimba accentul, care rămâne în continuare pe incluziune.

„Scopul terorismului este să răspândească frica, iar noi nu trebuie să cedăm în faţa acesteia”, a spus purtătorul de cuvânt Martijn Albers.

Marţi, mii de oameni au participat la o ceremonie în memoria victimelor atacului de la Berlin, depunând flori la „Homomonument” din Amsterdam, un monument comemorativ situat pe malul canalului, dedicat victimelor opresiunii anti-gay, format din triunghiuri de granit roz.

Atacul de la Berlin va rămâne în mintea tuturor, a spus Caspar Pisters de la Asociaţia Olandeză pentru HIV, dar a adăugat: „Atâta timp cât vor exista oameni, vor exista şi persoane LGBTQ+, iar niciun fel de violenţă, nici măcar un milion de bombe, nu poate schimba acest lucru”.

Mick Groeneveld, de la Queer Museum, un grup care militează pentru înfiinţarea unui muzeu LGBT permanent în Ţările de Jos, a declarat că atacul a scos în evidenţă vulnerabilitatea comunităţii.

Editor : B.E.

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