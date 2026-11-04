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Mike Johnson renunță la conducerea republicanilor din Camera Reprezentanților. Începe lupta pentru succesiunea sa

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Mike Johnson
Mike Johnson. Foto: Profimedia
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La o zi după înfrângerea republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului, Mike Johnson renunță la conducerea republicanilor din Camera Reprezentanților. El  nu va candida pentru conducerea grupului republican din Camera Reprezentanților, relatează agenția Associated Press și CNN, preluate de Le Monde.

Johnson a avut două mandate în funcția de președinte al Camerei Reprezentanților, fiind ales după ce republicanii l-au înlăturat pe deputatul Kevin McCarthy, republican din California, din această funcție în 2023, precizează NBC News.

Actualul președinte al Camerei și-a informat colaboratorii cu privire la decizia sa miercuri dimineață, potrivit CNN. Pierderea majorității în favoarea democraților deschide acum o luptă pentru succesiunea sa.

Doi grei ai Partidului Republican își anunță candidatura: Steve Scalise și Jim Jordan. Primul, actualul șef al majorității din Camera Reprezentanților, urmează să-și anunțe candidatura miercuri. Cel de-al doilea, aliat apropiat al lui Donald Trump și președinte al Comisiei juridice, intenționează, de asemenea, să candideze.

Plecarea lui Johnson va lăsa vacant postul de lider al minorității din Camera Reprezentanților. Republicanii au programată săptămâna viitoare, pe 10 noiembrie, o alegere internă pentru a-și desemna candidatul pentru această funcție. Alți candidați ar putea intra în cursă.

Editor : M.C

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