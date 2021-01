Mike Pence și soția sa au rămas „pe drumuri” după terminarea mandatului de vicepreședinte

La terminarea mandatului său de vicepreședinte, Mike Pence anunța că se va întoarce în statul său de origine, Indiana, menționând că vrea să respecte o promisiune făcută soției sale – „Nicăieri nu-i mai bine ca acasă”, spunea fostul vicepreședinte, însă conform Business Insider, mulți se întreabă unde, mai exact este acest „acasă”.

Fostul vicepreședinte al Statelor Unite Mike Pence și soția sa Karen au revenit în statul lor de origine, Indiana, imediat după ce oficialul și-a încheiat mandatul în după-amiaza zilei de 20 ianuarie, însă întrebarea rămâne – unde va locui Mike Pence ca fost vicepreședinte, în contextul în care nu deține nicio proprietate.

Un fost consilier al fostului președinte Trump, anonim, le-a spus celor de la Business Insider că Mike Pence „nu are o casă, nu are unde să locuiască”. El este unul dintre cei uimiți de faptul că un fost vicepreședinte al SUA nu mai are nici unde să locuiască și nici nu are un loc de muncă.

Conform unei alte surse, familia Pence a stat temporar într-o cabană-locuință oficială pusă la dispoziție de actualul guvernator al Indianei. O altă sursă spune că fostul vicepreședinte s-a mutat tot temporar la casa fratelui său din orașul Columbus.

Există, totuși o certitudine - în momentul în care fostul vicepreședinte și soția sa au plecat de la reședința oficială din Washington DC, ei au rămas „pe drumuri”, având în vedere faptul că nu dețin o locuință.

Mike Pence și Karen Pence nu dețin nicio locuință

Familia Pence nu a mai avut în proprietate o locuință de peste un deceniu – în ultimii ani, cei doi au locuit în locuințe oficiale sau de protocol în contextul în care Mike Pence a făcut tranziția de la prezentator de emisiune radio la congresman, la guvernator de stat și în final la funcția de vicepreședinte al Statelor Unite.

Mike și Karen Pence și-au vândut casa încă din 1987 pentru a se putea muta mai aproape de circumscripția electorală din Indiana la care Pence și-a dorit să candideze.

În 1999, la scurt timp după ce și-a anunțat campania electorală pentru a deveni membru al Camerei Reprezentanților, Pence a cumpărat o casă mică în Edinburgh, Indiana, însă această proprietate a dispărut din declarațiile fiscale ulterioare ale familiei. Nu este clar momentul în care familia Pence a vândut locuința, însă la momentul în care acesta a revenit de la Washington în Indiana pentru a candida pentru funcția de guvernator, a decis să stea în chirie pe perioada campaniei.

Declarațiile fiscale obligatorii pe care Pence le-a făcut publice în perioada mandatului său de vicepreședinte arată că nu mai deține nicio proprietate.

Calculele politice ale lui Mike Pence includ și o candidatură la Casa Albă în 2024

Pe lângă decizia cu privire la unde va locui în viitor, Mike Pence își face și calcule cu privire la viitorul său politic. Fostul vicepreședinte s-ar gândi la o candidatură pentru nominalizarea republicanilor în prezidențialele din 2024.

Între timp, Pence s-ar gândi să încerce să obțină conducerea unuia dintre colegiile creștine din Michigan sau Virginia, de unde ar putea să câștige un salariu care să-i permită să își pună în aplicare ambițiile politice. De asemenea, de acolo ar obține și o „tribună” importantă în interiorul Partidului Republican care pare că va trece printr-un conflict intern de durată în următoarea perioadă, în contextul acțiunilor lui Donald Trump din ultimele zile ale mandatului său.

Mai mult decât atât, Trump și Pence ar putea chiar să devină contracandidați în 2024 dacă fostul președinte va trece cu bine peste procesul din Senat. Practic, senatorii republican țin în mâinile lor viitorul politic al lui Donald Trump.

Siguranța vicepreședintelui este un factor important în viitor

După violențele de la Capitoliu, siguranța lui Mike Pence ar putea să fie în pericol, mai ales în contextul în care acesta a fost amenințat cu moartea și în 6 ianuarie dar și după.

Susținătorii furioși ai lui Trump care au năvălit în clădirea Capitoliului și-au făcut cunoscută intenția de a îl găsi și ucide pe fostul vicepreședinte, iar unii dintre ei s-au aflat foarte aproape de acesta în orele agitate din timpul atacului.

În timp ce Pence era escortat spre un loc sigur pe holurile Capitoliului, din mijlocul gloatei furioase și de pe holuri se auzea „Unde e Pence?”. Unii dintre insurecționiști aveau la ei chiar benzi zimțate de plastic pentru a îi putea lega pe membrii Congresului.

Pentru următoarele șase luni, însă, Pence va beneficia în continuare de protecția Secret Service.

