Milano, apărat cu sute de soldați: Matteo Salvini a anunțat măsurile ce vor fi luate marți, după protestele violente din oraș

Guvernul italian va trimite 500 de militari pentru „a apăra Milano”, după două zile de tulburări în cursul cărora manifestanţii s-au confruntat cu poliţia, au jefuit magazine şi au vandalizat proprietăţi, a declarat luni vicepremierul Matteo Salvini, conform The Guardian.

Desfăşurarea militarilor ar urma să fie inclusă într-un pachet de măsuri de securitate care va fi aprobat într-o şedinţă de guvern programată pentru marţi. Anunţul vine în condiţiile în care magazinele din centrul oraşului Milano şi-au închis porţile mai devreme şi şi-au baricadat vitrinele cu panouri, de teama unui nou val de violenţe în capitala financiară a Italiei.

„De la vorbe la fapte: încă 500 de militari pentru a apăra Milano”, a scris pe reţelele sociale Salvini, liderul partidului de dreapta Liga, membru al coaliţiei de guvernar, scrie News.ro..

Majoritatea magazinelor din cartierul comercial de lux Via Montenapoleone din Milano, unde se află branduri precum Chanel, Tiffany şi Dior, şi-au retras preventiv produsele din vitrine, în timp ce poliţiştii patrulau pe stradă, sub privirile câtorva turişti.

Câteva sute de protestatari cu feţele acoperite, despre care se crede că mulţi sunt minori, au incendiat tomberoane şi au jefuit magazine din centrul oraşului în weekend, după o manifestaţie iniţial paşnică organizată sâmbătă împotriva serviciilor publice deficitare şi a creşterii costului vieţii.

Printre magazinele devastate s-au numărat cele ale retailerilor de articole sportive Decathlon şi Arc’teryx, precum şi un magazin al operatorului de telefonie mobilă Vodafone, potrivit imaginilor difuzate de televiziuni.

Brandurile de îmbrăcăminte Levi’s şi Under Armour, precum şi Decathlon, şi-au acoperit vitrinele cu panouri de carton şi lemn.

Premierul italian Giorgia Meloni, care se va confrunta cu alegeri naţionale anul viitor, a condamnat violenţele şi a prezidat luni o reuniune cu miniştrii şi responsabilii din domeniul securităţii pentru a analiza situaţia.

„Guvernul va răspunde ferm acestor atacuri împotriva statului, inclusiv prin măsuri menite să limiteze violenţele comise de minori”, a scris pe platforma X ministrul de Externe Antonio Tajani, care ocupă, la fel ca Salvini, şi funcţia de vicepremier.

În cadrul măsurilor de înăsprire a intervenţiei autorităţilor, Meloni ar lua în considerare extinderea perioadei de reţinere preventivă a minorilor şi intensificarea acţiunilor împotriva bandelor de tineri, potrivit cotidianului Corriere della Sera.

De asemenea, premierul ar intenţiona să devanseze aplicarea unor prevederi incluse într-un proiect de lege privind securitatea, aflat în prezent în examinarea Parlamentului.

Poliţia italiană a anunţat că 271 de tineri au fost reţinuţi în timpul tulburărilor produse duminică la Milano.

Dintre persoanele duse la secţiile de poliţie, 32 au fost arestate, inclusiv 23 de minori şi 13 cetăţeni străini, a precizat luni poliţia. Alte 28 de persoane au fost semnalate autorităţilor judiciare.

Tulburările au urmat confruntărilor de sâmbătă din alte oraşe din nordul Italiei, printre care Bologna, Brescia, Bergamo şi Torino, unde 28 de protestatari au fost arestaţi, potrivit unui raport al poliţiei publicat duminică.

Violenţele au amintit de tulburările din Franţa vecină, unde sute de mii de persoane nemulţumite de creşterea costului vieţii şi de deteriorarea serviciilor publice au ieşit sâmbătă în stradă, în cadrul unora dintre cele mai violente proteste înregistrate în ţară în ultimii ani.

Editor : B.E.