Miliardarul populist ceh Andrej Babiš își va transfera afacerile într-un trust ca să poată deveni prim-ministru

Miliardarul populist Andrej Babiš a declarat că va renunța la principalele sale afaceri, transferându-le către un trust independent, pentru a putea deveni din nou prim-ministru. Babiš a afirmat că această măsură îl va ajuta să evite conflictul de interese care ar putea apărea între afacerile sale private și statutul său politic, relatează ABC News.

În vârstă de 71 de ani, Andrej Babis, care a mai condus guvernul ceh între 2017 şi 2021, fusese mandatat de preşedintele Petr Pavel să formeze un guvern la începutul lui noiembrie, la o lună după victoria partidului său ANO la alegerile parlamentare din octombrie.



„Am decis să îl numesc prim-ministru marţi, 9 noiembrie, la ora 09:00 (08:00 GMT). În acest fel, respect rezultatul alegerilor şi progresul discuţiilor privind (constituirea unui) un guvern de coaliţie”, a adăugat el.



ANO s-a plasat pe prima poziţie în scrutinul legislativ, obţinând o majoritate insuficientă pentru a guverna singur, ceea ce a condus la semnarea pe 3 noiembrie a unui acord de coaliţie cu Partidul Libertăţii şi Democraţiei Directe (SPD) şi cu formaţiunea de dreapta Vocea Automobiliştilor.

„Am decis să fac un pas pe care nu credeam că îl voi face vreodată”, a declarat Babiš într-un mesaj video postat pe Facebook.

„Am decis să renunț irevocabil la compania Agrofert, cu care nu voi mai avea niciodată de-a face, nu o voi mai deține, nu voi mai avea relații economice cu ea și nu voi mai avea niciun contact cu ea”, a spus el.

Marți va fi numit premier

Președintele Petr Pavel a declarat joi seara, după anunț, că îl va numi pe Babiš în funcția de prim-ministru marți.

Babiš, fost prim-ministru, deține aproximativ 200 de companii în cadrul conglomeratului Agrofert.

El a spus că un administrator independent va fi responsabil de Agrofert într-un fond fiduciar, care va fi sub controlul unui protector independent până la moartea sa, iar apoi descendenții săi îl vor moșteni.

Pavel i-a cerut lui Babiš luna trecută să formeze un nou guvern după ce mișcarea sa ANO (DA) a câștigat alegerile parlamentare și a declarat săptămâna trecută că este gata să-l învestească în funcția de prim-ministru în termen de o săptămână, dacă omul de afaceri clarifică modul în care intenționează să evite un conflict de interese.

ANO și alte două grupuri politice mici, partidul anti-imigranți Libertate și Democrație Directă și partidul de dreapta Motorists for Themselves, au convenit să formeze un guvern de coaliție majoritar.

Partidele au convenit să creeze un cabinet format din 16 membri, ANO deținând opt posturi și funcția de prim-ministru. Motorists ar avea patru posturi, iar partidul Libertatea trei.

Cele trei partide care formează coaliția sunt critice față de UE și resping mai multe dintre politicile sale, în special în domeniul mediului și al migrației. De asemenea, se așteaptă ca acestea să îndepărteze țara de sprijinirea Ucrainei în războiul său împotriva invaziei Rusiei.

