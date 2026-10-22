Miliardarul tech Peter Thiel se distanțează de Donald Trump în privința războiului cu Iranul: „Nu ar fi trebuit să-l pornim”

Investitorul miliardar din domeniul tehnologiei Peter Thiel, cofondator al PayPal și Palantir Techonologies, a declarat că este sceptic în privința războiului dintre SUA și Iran și că nu crede că Statele Unite ar fi trebuit să-l declanșeze, ceea ce îl pune pe importantul donator republican în dezacord cu președintele Donald Trump cu privire la una dintre deciziile definitorii ale administrației în materie de politică externă, scrie Politico.

Declarațiile lui Thiel, făcute pe 12 octombrie în cadrul unui eveniment privat, reprezintă cele mai explicite afirmații ale sale făcute public cu privire la războiul cu Iranul și vin cu mai puțin de două săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, în care partidul lui Trump se străduiește să-și mențină puterea în Congres.

„Sunt sceptic în privința [războiului], cred că nu ar fi trebuit să-l pornim”, a spus Thiel. „S-au comis multe greșeli.”

Thiel a adăugat: „Poate că nu dispunem de puterea dură. Poate că vom pierde războiul în fața puterii soft.”

În cadrul conferinței, Thiel și-a exprimat clar opoziția fermă față de neoconservatori și războaiele din Orientul Mijlociu. În ciuda criticilor sale la adresa războiului cu Iranul, Thiel a subliniat sprijinul său continuu pentru Trump și a sugerat că dorește să-l protejeze pe președinte.

Cu toate acestea, distanțarea lui Thiel față de război reprezintă unul dintre cele mai importante exemple de până acum în care un aliat fervent al lui Trump își exprimă îngrijorări profunde cu privire la conflict.

Comentariile au făcut parte din seria de prelegeri susținute de Thiel la Nashville. În cea mai recentă prelegere, Thiel a lansat avertismente ample cu privire la ceea ce a descris drept puterea necontrolată a Curții Penale Internaționale, bazându-se pe comentariile unor personalități din era Bush, precum Donald Rumsfeld și Dick Cheney.

„Interpretez sindromul de aversiune față de Trump al familiei Cheney ca o încercare de a intra în grațiile [Curții Penale Internaționale] și de a evita urmărirea penală. Probabil că este prea târziu”, a spus Thiel. „Și am ajuns să bănuiesc că amenințarea unui mandat de arestare emis de CPI este sabia lui Damocles care atârnă deasupra administrației Trump în timp ce aceasta încearcă să ducă acest război în Iran.”

Thiel a discutat, de asemenea, despre întâlnirea cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu de la începutul anului 2024, după atacul din 7 octombrie, în cadrul căreia a spus că l-a întrebat pe lider despre planurile sale în Gaza. Thiel a afirmat că Netanyahu i-a spus: „Nu pot pur și simplu să o transform în Dresda”, referindu-se la bombardamentul aliat asupra orașului german Dresda din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, care a ucis aproximativ 25.000 de oameni.

Primul mare investitor din domeniul tehnologiei care l-a susținut pe Trump în 2016 și care a avut apoi un rol de mare vizibilitate ca vorbitor la Convenția Națională Republicană din acel an, Thiel a fost, de asemenea, cel mai mare susținător financiar al super-PAC-urilor care au sprijinit campania pentru Senat a vicepreședintelui JD Vance în 2022. Politico a relatat în martie că Vance era „sceptic” față de un atac al SUA asupra Iranului în perioada premergătoare începutului războiului.

Editor : B.E.