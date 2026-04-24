Militar american, acuzat că a pariat pe capturarea lui Maduro și a câștigat peste 400.000 $. Riscă până la 60 de ani de închisoare

Un militar american este acuzat că a folosit informații confidențiale pentru a paria pe capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, obținând câștiguri de peste 400.000 de dolari. Procurorii susțin că acesta a fost implicat în planificarea operațiunii militare și, în paralel, ar fi plasat pariuri legate de înlăturarea liderului de la Caracas, riscând acum până la 60 de ani de închisoare, scrie The Guardian.

Procurorii susțin că, începând cu începutul lunii decembrie, militarul, Gannon Ken Van Dyke, a fost implicat în planificarea operațiunii militare de capturare și înlăturare a lui Maduro.

Între începutul lunii decembrie și începutul lunii ianuarie, Van Dyke ar fi plasat 13 pariuri pe Polymarket, o platformă populară de predicții, legate de o eventuală invazie a forțelor americane în Venezuela și de capturarea șefului statului.

Potrivit Departamentului de Justiție, Van Dyke este acuzat de fraudă cu mărfuri și fraudă electronică, precum și de utilizarea ilegală a informațiilor guvernamentale confidențiale în scop personal. El riscă până la 60 de ani de închisoare.

Într-un comunicat, directorul adjunct al FBI, James C. Barnacle Jr., a criticat presupusele pariuri ale militarului, calificându-le drept o trădare față de camarazii săi.

„Bărbații și femeile în uniformă primesc acces la informații clasificate pentru a-și îndeplini misiunea în siguranță și eficient și le este interzis să folosească aceste informații extrem de sensibile pentru câștig financiar personal”, a declarat procurorul general interimar Todd Blanche.

„Este vorba despre un militar american care ar fi profitat de poziția sa pentru a câștiga bani dintr-o operațiune militară legitimă”, a scris directorul FBI, Kash Patel, pe rețelele sociale. „Ancheta este în curs.”

Polymarket a transmis că a sesizat Departamentul de Justiție în legătură cu un utilizator care ar fi tranzacționat pe baza informațiilor guvernamentale clasificate.

„Tranzacțiile pe bază de informații privilegiate nu își au locul pe Polymarket. Arestarea de astăzi arată că sistemul funcționează”, a precizat compania.

Informația vine la o zi după ce trei candidați la Congresul SUA au fost amendați de o altă platformă de predicții, Kalshi, pentru că au pariat pe rezultatul propriilor alegeri. Unul dintre aceștia, fost participant la reality show-uri și candidat la Senatul din Virginia, Mark Moran, a susținut că a făcut pariul pentru a demonstra un punct de vedere.

Sancțiunile aplicate de Kalshi par să fie o încercare de a calma îngrijorările legislatorilor, care analizează măsuri pentru a limita posibilitatea ca angajații guvernamentali să profite de informații clasificate.

Speculațiile privind tranzacțiile pe bază de informații privilegiate în politică s-au intensificat în ultimele săptămâni, după ce pariuri plasate la momentul oportun pe conflictul cu Iranul au generat câștiguri de peste un miliard de dolari.

Joi seară, în Biroul Oval, Donald Trump le-a spus jurnaliștilor că va analiza cazul lui Van Dyke.

„Nu știu despre asta… este ca și cum Pete Rose ar paria pe propria echipă”, a spus el, făcând referire la fostul jucător de baseball interzis pentru jocuri de noroc.

Întrebat dacă este îngrijorat de piețele de pariuri legate de Iran, Trump a răspuns: „Din păcate, întreaga lume a devenit un fel de cazinou”.

„Nu am fost niciodată prea în favoarea acestui lucru. Nu îmi place, din punct de vedere conceptual, dar asta e situația… este o lume nebună, foarte diferită de cum era înainte.”

