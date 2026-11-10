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Militar american, arestat în Marea Britanie sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei

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barbat cu catuse la maini
Foto: GettyImages
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Un militar cu grad înalt din cadrul Armatei SUA a fost arestat în Marea Britanie sub suspiciunea că a ajutat serviciile de informaţii ruse, a anunţat poliţia britanică marţi, transmit Reuters şi AFP.

Bărbatul în vârstă de 41 de ani a fost reţinut marţi în apropierea oraşului Gloucester, din vestul Angliei, şi se află în prezent în custodia poliţiei, la o secţie din Londra, a precizat poliţia.

El a fost arestat sub suspiciunea comiterii unor infracţiuni prevăzute de secţiunile 1 şi 3 din Legea privind Securitatea Naţională (National Security Act), care vizează obţinerea sau divulgarea de informaţii protejate şi sprijinirea unui serviciu de informaţii străin. Poliţia a menţionat că ţara vizată de aceste acuzaţii este Rusia.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat că „această importantă arestare vizează acuzaţii de spionaj, aspect care constituie un motiv de maximă îngrijorare pentru Statele Unite şi aliaţii noştri”.

Generalul de brigadă Sean Stinchon, care conduce Comandamentului de contrainformaţii al Armatei SUA, a subliniat că „presupusul comportament al unui militar cu grad înalt, căruia i-au fost încredinţate informaţii sensibile, serveşte drept un semnal de alarmă că ameninţările interne sunt reale şi persistente”.

Editor : Sebastian Eduard

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