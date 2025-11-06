Live TV

Video Militar rus, condamnat pentru prima oară la închisoare pe viaţă în Ucraina, pentru executarea unui prizonier de război

Data publicării:
Soldatul rus condamnat în premieră în Ucraina. Foto- SBU:X
Soldatul rus condamnat în premieră în Ucraina. Foto: SBU/X

Un soldat rus care a executat un luptător ucrainean capturat, a fost condamnat la închisoare pe viață. Acesta este primul verdict de acest gen în Ucraina, relatează Nexta, care citează un comunicat al serviciilor ucrainene de securitate SBU.

Dmitri Kurașov, un rus în vârstă de 27 de ani, condamnat anterior pentru furt, s-a alăturat unității de asalt „Storm-V” în 2023.

La 6 ianuarie 2024, în satul Priiutne, el a împușcat cu un Kalașnikov, de la mică distanță, un soldat ucrainean capturat. Ca urmare a rănilor suferite, soldatul Forțelor Armate Ucrainene a murit pe loc. Ulterior, în aceeași zi, forțele ucrainene au recucerit poziția și l-au capturat pe Kurașov împreună cu alți patru soldați, singurii supraviețuitori.

Când a fost întrebat dacă va face apel împotriva sentinței, criminalul a răspuns: „Nu, nu voi face apel, la naiba, sunt de acord cu totul. Du-te naibii.”

Pe baza probelor colectate de contrainformațiile militare și de anchetatorii Serviciului de Securitate, instanța l-a găsit pe rusvinovat în temeiul aliniatului 2 al articolului 438 din Codul penal al Ucrainei (crime de război).

Ancheta a fost condusă sub îndrumarea procedurală a Parchetului Regional din Zaporoje.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
