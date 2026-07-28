Londra este pregătită să trimită un contingent militar în Ucraina după încetarea acțiunilor militare active pe teritoriul țării, a declarat noul prim-ministru al Regatului Unit, Andy Burnham. „Vom continua să conducem coaliția celor dispuși să se alăture eforturilor, alături de aliații noștri, iar când încetarea focului va intra în sfârșit în vigoare, vom fi pregătiți să desfășurăm forțe multinaționale pentru a consolida securitatea Ucrainei pe termen lung”, a declarat Burnham în cadrul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În plus, premierul britanic a promis Kievului sprijin în vederea obținerii unui „armistițiu complet și necondiționat” și a reluării negocierilor. „Suntem sută la sută alături de Ucraina. Eu personal sunt sută la sută alături de dumneavoastră, domnule președinte. Și îmi voi îndeplini pe deplin toate angajamentele asumate de această țară față de Ucraina”, a asigurat Burnham.

El a anunțat, de asemenea, transferul către Kiev al noilor tehnologii britanice de luptă radioelectronică „Stone Cloak”, care vor permite protejarea dronelor ucrainene. Întâlnirea dintre Burnam și Zelenski a avut loc pe portavionul „Queen Elizabeth” din Portsmouth. Zelenski a devenit primul lider străin primit de noul șef al guvernului britanic de la preluarea mandatului său, pe 20 iulie.

Anterior, Bernam a subliniat că Moscova „nu ar trebui să se îndoiască” de hotărârea Londrei de a sprijini Kievul până la realizarea unei „păci durabile și juste”. Potrivit acestuia, Marea Britanie rămâne de partea Ucrainei, iar sprijinul britanic este de neclintit. În ianuarie 2025, Ucraina și Marea Britanie au semnat un acord de parteneriat pe o perioadă de o sută de ani. Documentul acoperă cooperarea militară și economică, precum și aspecte legate de energie, tehnologie și securitate informațională.

La Kremlin s-a declarat anterior că staționarea militarilor europeni în Ucraina va fi considerată ca o prezență a unui contingent NATO la granițele Rusiei. „Nu există militari europeni — există militari ai unor țări concrete, iar majoritatea acestor țări sunt membre NATO”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a calificat trimiterea unor unități străine în Ucraina drept „inacceptabilă” și a avertizat că acestea vor fi considerate „ținte militare legitime”.

Editor : A.R.