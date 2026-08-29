Militari somalezi și turci au eliberat o navă deturnată şi au ucis 14 piraţi

Turcia şi Somalia au eliberat o navă deturnată în largul coastelor statului somalez Puntland (nord-est), după 10 zile de „presiune militară susţinută” în cursul cărora 14 piraţi au fost ucişi, a anunţat sâmbătă guvernul de la Mogadishu, informează AFP, citată de News.ro.

Coastele Cornului Africii se confruntă din aprilie cu o recrudescenţă a pirateriei, cu cel puţin 15 atacuri în largul Somaliei de la începutul anului, un record din 2013, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO).

În cursul operaţiunii de 10 zile, „patru ambarcaţiuni folosite de piraţi au fost distruse şi 14 piraţi au fost ucişi. Presiunea militară susţinută i-a obligat în cele din urmă pe piraţii rămaşi să abandoneze nava”, a declarat Ministerul Apărării din Somalia într-un comunicat, fără a preciza ce transporta nava respectivă.

Potrivit site-ului de monitorizare Marine Traffic, acest cargou care naviga sub pavilion camerunez plecase din Turcia la sfârşitul lunii iulie şi se îndrepta spre portul tanzanian Dar es Salaam.

Presa internaţională a afirmat că la bord se află arme turceşti. Solicitate de AFP, autorităţile federale somaleze şi cele din Puntland nu au confirmat această informaţie.

„Forţele turce au asigurat apoi securitatea navei MV LATUF, care şi-a reluat cursul în condiţii de siguranţă”, adaugă comunicatul.

Cel puţin cinci nave se află încă în mâinile piraţilor somalezi, ultima fiind deturnată pe 20 august în largul Yemenului.

Editor : Liviu Cojan