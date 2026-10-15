Militarii britanici simulează „recucerirea Insulelor Falkland”, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Argentina

Peste 100 de militari britanici au participat la un exercițiu în Insulele Falkland, reconstituind operațiuni din timpul invaziei argentiniene din 1982. Antrenamentele au loc pe fondul tensiunilor dintre Londra și Buenos Aires, după ce președintele Javier Milei a acuzat Regatul Unit că ocupă ilegal arhipelagul și a lansat noi amenințări.

Peste 100 de militari britanici s-au alăturat rezerviștilor locali pentru un exercițiu de șase zile, desfășurat în regiune la începutul acestei luni, potrivit The Independent. Antrenamentele au reconstituit evenimente din timpul invaziei argentiniene din 1982 și au inclus un marș nocturn de aproximativ 32 de kilometri și un asalt amfibiu.

Maiorul Nunkoosing, comandantul companiei, a declarat pentru The Times că exercițiul le-a oferit militarilor „ocazia de a merge pe urmele înaintașilor noștri și de a înțelege, măcar într-o mică măsură, prin ce au trecut pentru a obține victoria din 1982”.

Tensiunile dintre Londra și Buenos Aires se amplifică

Exercițiile militare au loc în contextul deteriorării relațiilor dintre Regatul Unit și Argentina, după ce președintele argentinian Javier Milei a susținut că arhipelagul din Atlanticul de Sud se află „sub ocupație străină ilegală” și a amenințat că Argentina va „lua problema în propriile mâini”.

Milei a anunțat, de asemenea, că va impune sancțiuni pentru activitățile de explorare și exploatare petrolieră din largul Insulelor Falkland și a amenințat cu formularea unor acuzații penale împotriva unei companii energetice israeliene care operează în zona arhipelagului.

Regatul Unit și Argentina au purtat un război de scurtă durată în 1982, după ce Argentina a încercat, fără succes, să preia controlul asupra insulelor. Aproximativ 650 de militari argentinieni și 255 de militari britanici au murit în conflict, înainte ca Argentina să capituleze.

Într-un referendum organizat în 2013, locuitorii Insulelor Falkland au votat în proporție de 99,8% pentru ca arhipelagul să rămână sub suveranitatea britanică, și nu să treacă sub controlul Argentinei. Doar trei persoane au votat împotrivă.

Marți, Uma Kumaran, reprezentantă a Ministerului britanic de Externe, a criticat „declarațiile provocatoare” ale președintelui Javier Milei și „declarațiile publice tot mai agresive” ale ministrului argentinian de Externe, Pablo Quirno.

„Vom răspunde ferm și prompt amenințărilor Argentinei de a aplica măsuri dincolo de jurisdicția sa, menite să intimideze companiile”, a declarat aceasta. „Un asemenea comportament afectează securitatea juridică și încrederea în Argentina ca partener economic de încredere.”

El a adăugat că Regatul Unit este pregătit să adopte „măsuri suplimentare” dacă situația continuă să se deterioreze. „Acestea vor fi legale, proporționale și, vă asigur, ferme”, a declarat Kumaran. „Regatul Unit nu a căutat niciodată această confruntare cu actualul guvern argentinian și cu atât mai puțin cu poporul argentinian. Nu dorim ca această situație să aibă consecințe mai ample asupra relațiilor dintre cele două țări.”

Luni, Andy Burnham a deschis o anchetă privind informațiile referitoare la presupuse acte de hărțuire și intimidare a locuitorilor Insulelor Falkland, atribuite Argentinei.

Un purtător de cuvânt al biroului premierului britanic a declarat că guvernul analizează aceste informații și a calificat orice tentativă de intimidare drept „complet inacceptabilă”.

Acesta a reiterat că sprijinul Regatului Unit pentru locuitorii Insulelor Falkland și pentru dreptul lor de a-și decide singuri viitorul „rămâne neclintit”.

Citește și Țara de Foc și „Marele Joc” pentru continentul înghețat: Care este miza reală a disputei din insulele Falkland pentru Argentina

Editor : M.I.